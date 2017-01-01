Milli Piyango İdaresi ( MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi bu akşam yapılacak çekilişle belli olacak. 9 haftadır doğru rakamların tutturulamaması nedeniyle geçen hafta 20 milyon 449 bin 409 liraya ulaşan ödülün çekilişi kadar 25 milyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ödülü bir kişinin bilmesi halinde rekor ikramiyenin de sahibi olacak. Bayiler, dün (çarşamba) toplam miktarın 22 milyon lirayı aştığını, ikramiyenin çekilişe kadar 25 milyona ulaşacağını tahmin ettiklerini söylediler.

Süper Loto'da şimdiye kadar en yüksek rakam 2009'da verilmişti. 12 hafta devreden büyük ikramiye 49 milyon 817 bin 806 TL'ye ulaşmış, Bursa ve İstanbul Beylikdüzü'ne çıkan ikramiye 2'ye bölünmüştü. Her bir talihli 24 milyon 908 bin 903 lira kazanmıştı.

Bu yıl 2 Şubat 2016 tarihli çekilişte 8 hafta devreden Süper Loto'da bir kişi şanslı rakamları doğru tahmin etmiş, 21 milyon 32 bin lira ikramiye kazanmıştı. Talihli kişi, kuponunu Ankara Çankaya'dan yatırmıştı.

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA ÇIKAN NUMARALAR

Süper Loto'nun 494. hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 20 milyon 449 bin 409 TL haftaya devretti. Çekilişte kazandıran numaralar 04 - 08 - 14 - 16 - 32 - 49 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 117 kişi 10 bin 431 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 70 kişi 162 lira 70'er kuruş, 3 bilen 158 bin 637 kişi 14 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 4 milyon 794 bin 4 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 3 milyon 465 bin 570 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 936 bin 972 lira 75 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto, bu haftayla 9'uncu kez devretmiş oldu.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.