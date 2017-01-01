Fotoğrafta ne görüyorsunuz? İşte kişilik testi!

14 Nisan 2017 Cuma, 13:30:46 | Güncelleme: 15 Nisan 2017 Cumartesi, 13:14:02
HABERTURK.COM
Bu fotoğraflara ilk bakışta herkes farklı bir şey görüyor. Kimi elmaya odaklanırken, kişi oturan bir adam görüyor... Bu fotoğraflara ilk baktığınızda gördüğünüz şey kişiliğinizi ortaya koyuyor!
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Yüz - Elmalar - Oturan adam
Bu görsele ilk baktığınızda hangisini görüyorsunuz? Eğer oturan bir insan görüyorsanız, dengeli bir kişiliğe sahipsiniz. Uyumlu bir yapınız var. Ayağı yere basan kararlar alırsınız.
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Eğer ilk önce bir yüz görüyorsanız, bu sizin kendine inancı güçlü biri olduğunuzu gösterir. Olumsuz şeyleri olumluya çevirmede oldukça yeteneklisiniz.
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Eğer ilk bakışta elma görüyorsanız, neşeli, biraz uçarı bir yapınız olduğunu gösterir. İyimser bir kişiliğiniz var ve çok ciddi işler size göre değildir.
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Yaşlı adam - Genç bir kız
Resme ilk baktığınızda yaşlı bir adam görüyorsanız, sadakat sizin için çok önemli. Sadece insanlara değil, kendi fikirlerinize ve kararlarınıza olan sadakatiniz var. Bulunduğunuz ortamlarda öne çıkıp liderlik edebilirsiniz.
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Genç bir kız görüyorsanız bu resimde, hayata olumlu yönlerinden baktığınız söylenebilir. Size göre her şeyde olumlu bir taraf vardır. Çevrenize pozitif enerji saçarsınız.
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Hangisi inmek, hangisi çıkmak için?
Gördüğünüz iki merdivenden hangisini inmek, hangisini çıkmak için kullanırsınız? Eğer sağdaki merdivenden çıkıp, soldakinden iniyorsanız, günlük hayat şartlarına uyum sağlayan birisiniz. Her sabah aynı saatte kalkıp,evden işe, işten eve yaşayan bir bireysiniz. Size göre her şeyin uygulanması gereken bir kuralı var. Yazlar deniz tatili içindir, kışlar evde zaman geçirmek için...
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Eğer soldaki merdivenden çıkıp, sağdan inmeyi tercih ediyorsanız, çevresinde sürprizli bir kişilik olarak tanınan birisiniz demektir. İnsanlar sizi esprilerinizle, garipsedikleri davranışlarınızla hatırlar. Sizin için hayatta tek bir doğru yoktur, herkesin doğrusu farklıdır.
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Tavşan - Ördek
Bu görsele ilk bakışta ördek görüyorsanız, sakin bir kişiliğiniz var. Fevri çıkışları olmayan, kendi halinde olarak tanınan birisiniz.
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Eğer ilk bakışta tavşan görüyorsanız, agresif tabiatlı bir insansınız. Ne zaman neye ne tepki vereceğiniz ön görülemiyor. İnsanlar sizden biraz çekinir.
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Eğer görsele ilk baktığınızda gördüğünüz görsel hakkında karar veremiyor, bir ördek bir tavşan görüyor ve bu sürekli devam ediyorsa, yaratıcı bir kişiliğiniz var. Çoğu insanın ilk etapta fark edemediği ayrıntıları görebilirsiniz. Ayrıntılar sizin için önemlidir.
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Elma - Bıçak - Kelebek
Bu görselde ilk önce elma görüyorsanız, sağlam duruşlu birisiniz. Hayallerle, ihtimallerle pek işiniz olmaz, bunlara bel bağlamazsınız. Arada bir beklenmedik kararlar alsanız da, çok çabuk toparlanabilirsiniz.
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Eğer bu görselde kelebek görüyorsanız, çok naif bir kişiliğiniz var. Bu dünya size acımasız ve zalim görünüyor. Kendiniz dışında gelişen olumsuzluklardan, sizi bire bir etkilemese dahi çok yaralanıyorsunuz.
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Eğer görselde bıçak görüyorsanız, geçmişiyle yaşayan birisiniz demektir. Geçmişte olan olumsuzlukları, başınıza gelen talihsizlikleri asla unutamıyor, sürekli düşünüp hayıflanıyorsunuz. İnsanların size nasıl haksızlık ettiği üzerine uzun uzun kafa yoruyorsunuz.