14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Nisan 2017 aylık burç yorumları

14 Nisan 2017 Cuma, 15:35:33 HABERTURK.COM

Nisan ayında burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla Nisan ayı astroloji haritanız...

  • 1 Nisan 2017 aylık burç yorumları
    1 | 58

    Koç Burcu:

    Nisan ayı, kişisel adımlarınız ve hayatınızla ilgili kararlar öne çıkabilir. Daha fazla kendinizden bahsedecek, ön planda olacak, görüntünüze yatırım yapacak ve geri planda durduğunuz günlerin acısını çıkarmak isteyeceksiniz ama Venüs’ün gerilediğini unutmadan yolunuzda ilerlemelisiniz sevgili koçlar.

  • 2 Nisan 2017 aylık burç yorumları
    2 | 58

    03 Nisan- 15 Nisan arasında ilişkilerinizde zorlanmalarınız tavan yapabilir. Eski ilişkilerinizin, bu alanda halledilmesi gereken konuların daha fazla gün yüzüne çıktığını göreceksiniz. Bilinçaltınızı meşgul eden ilişki konularınızı bu süreçte tamamlamaya veya halletmeye çalışın. Eski günleri, eski ilişkileri daha fazla düşünebilir ve karşılaştırmalar içinde olabilirsiniz.

  • 3 Nisan 2017 aylık burç yorumları
    3 | 58

    10 Nisan’da Merkür gerilemeye başlıyor. 10 Nisan- 20 Nisan arasında Maddi konularda önemli görüşmelerden ve başlangıçlardan sakınmalı, riskli işlerden uzak durmalısınız. Para harcamalarından sakının ve yakın çevrenizdeki iletişim sıkıntılarına dikkat edin.

  • 4 Nisan 2017 aylık burç yorumları
    4 | 58

    11 Nisan da oluşan dolunay zamanı ilişkileriniz ve özel hayatınızda önemli duygusal çalkantılar ve kararlar devreye girebilir. Sevdiğiniz insanı bazı konularda ikna etmek isteyebilirsiniz. Kişisel hayatınızdaki davranış değişiklikleri, anlık kararlar aranızdaki sıkıntılarında belirleyecisi. Bu yüzden bu dolunayda hassas olacak olan ilişkiniz için daha fazla çaba sarfetmelisiniz. Kalbinizde biri yoksa  size değişik gelecek, farklı ilişkiler karşınıza çıkabilir.

  • 5 Nisan 2017 aylık burç yorumları
    5 | 58

    26 Nisandaki Yeniayla beraber maddi konular, sahip olduklarınız için önemli adımlar ve kararlar devreye girebilir. Ticaret, parasal görüşmeler ve anlaşmalar, yatırımlarınızı bu tarihten sonra şekillendirebilirsiniz. 28 Nisan’da kendinizi seveceğiniz ve önemseyeceğiniz bir dönem başlıyor. Görüntünüze önem vereceksiniz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300