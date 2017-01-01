55 | 58

10 Nisan’da Merkür gerilemeye başlıyor. İletişim, satış, reklam, pazarlama, tanıtım ve bilgisayar sektöründe bir işiniz varsa 20 Nisan a kadar kesinlikle yeni bir başlangıca imza atmayın. Konuşma ve görüşmelerinizi daha önceden iş yaptığınız insanlarla yürütebilirsiniz. Akraba ve kardeşlerinizle olan iletişiminizde dikkatli olmalı ve yanlış anlaşılmaktan sakınmalısınız.