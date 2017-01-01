Koç Burcu:
Nisan ayı, kişisel adımlarınız ve hayatınızla ilgili kararlar öne çıkabilir. Daha fazla kendinizden bahsedecek, ön planda olacak, görüntünüze yatırım yapacak ve geri planda durduğunuz günlerin acısını çıkarmak isteyeceksiniz ama Venüs’ün gerilediğini unutmadan yolunuzda ilerlemelisiniz sevgili koçlar.
03 Nisan- 15 Nisan arasında ilişkilerinizde zorlanmalarınız tavan yapabilir. Eski ilişkilerinizin, bu alanda halledilmesi gereken konuların daha fazla gün yüzüne çıktığını göreceksiniz. Bilinçaltınızı meşgul eden ilişki konularınızı bu süreçte tamamlamaya veya halletmeye çalışın. Eski günleri, eski ilişkileri daha fazla düşünebilir ve karşılaştırmalar içinde olabilirsiniz.
11 Nisan da oluşan dolunay zamanı ilişkileriniz ve özel hayatınızda önemli duygusal çalkantılar ve kararlar devreye girebilir. Sevdiğiniz insanı bazı konularda ikna etmek isteyebilirsiniz. Kişisel hayatınızdaki davranış değişiklikleri, anlık kararlar aranızdaki sıkıntılarında belirleyecisi. Bu yüzden bu dolunayda hassas olacak olan ilişkiniz için daha fazla çaba sarfetmelisiniz. Kalbinizde biri yoksa size değişik gelecek, farklı ilişkiler karşınıza çıkabilir.
26 Nisandaki Yeniayla beraber maddi konular, sahip olduklarınız için önemli adımlar ve kararlar devreye girebilir. Ticaret, parasal görüşmeler ve anlaşmalar, yatırımlarınızı bu tarihten sonra şekillendirebilirsiniz. 28 Nisan’da kendinizi seveceğiniz ve önemseyeceğiniz bir dönem başlıyor. Görüntünüze önem vereceksiniz.
Boğa Burcu:
Nisan başında diğer burçların aksine herhangi bir konuda harekete geçmemek çok önemli olmalı sevgili Boğalar. Planlar yapmalı, hayatınızı daha da güzelleştirecek etkili projeleri kafanızda kurmalı ve olayları biraz daha kadersel temalarla yaşayacağınızı bilmelisiniz. Kendinizle ilgili konuşmalarınızı ve görüşmelerinizi arttırabilirsiniz.
10 Nisan’da Merkür sizin kişisel evinizde gerileyecek. Kendinizi anlatırken, yanlış ifadelere daha yatkın olabilirsiniz. Bu yüzden önemli görüşmelerde, toplantılarda, işlerde, yanlış anlaşılmalara açık bir dönem içinde olacağınızı bilin. Önemli anlaşmalardan, başlangıçlardan ve adımlardan kaçınmaya lütfen özen gösterin.
11 Nisan’daki Dolunay, iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı etkiliyor sevgili Boğalar. İşinizle ilgili beklenmedik konu ve olaylara, duygusal streslere, duygusal sonlanmalara, bitişlere, anlık kararlara hazırlıklı olmalısınız. 19 Nisan itibarıyla artık tam anlamıyla rahatlayacaksınız. Kendinize olan güveniniz yerine gelmeye, enerjiniz artmaya başlıyor. Kimliğinizi ön plana çıkarmak için daha fazla harekete geçebileceksiniz.
26 Nisan’da oluşan Yeniay, kişisel hayatınızdaki her tür girişimi destekleyen bir Yeniay olacak. Bu süreçte, daha önceden konuştuğunuz, daha önceden iletişim halinde bulunduğunuz insanlarla harekete geçebilirsiniz. Çok önemli hayati kararlar için 03 Mayıs’taki Merkür’ün düzelme zamanını beklemeniz, faydalı olabilir.
03 nisan itibarıyla venüs kariyer evinize kayarak gerilemeye devam ediyor. Beraber iş yaptığınız insanlarla, patronlarınız veya üstlerinizle olan ilişkilerinizde bazı sıkıntılara açık olabilirsiniz. Kadınlardan yana sorunlar yaşanabilir. Ya da kariyerinize etki eden, daha önceden tanıdığınız bir kadın bu dönemde yeniden karşınıza gelebilir, beraber çalışabilirsiniz.
10 Nisan’da Merkür, kadersel alanınızda gerileyecek. Yeniliklerden uzak durun, imza atmayın, herhangi bir işe başlamayın. Eskiden var olan işlerin, tamamlanmaya meyilli olan birtakım işlerin peşine düşüp bu işlerinizi halletmek daha önemli olmalı. 11 Nisan’da oluşan Dolunayda ilişkinizdeki olaylar masaya yatırılabilir. Olayları ertelemeden üzerine gidin, konuşun, paylaşın, kendinizi ifade edin o zaman işler daha kolay rayına oturacak.
21 Nisan’dan sonra oldukça aktif ve hareketli bir döneme hazırlanın. Hızlı davranacak, kafanızda oluşturduğunuz olayları devreye sokmak için sabırsız davranacaksınız. 26 Nisan da oluşan yeniayda harekete geçmemeli ve kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için çaba göstermelisiniz. Yine bilinçaltı çalışmaları yapmak açısından da uygun bir yeniay sizi bekliyor. Kadersel temalara açık bir dönem.
10 Nisan’da merkür arkadaşlarınızla iletişiminizi bozabilir. Gelecek planlarınız için 20 nisan a kadar çok da acele etmeyin. Geçmişten tanıdığınız arkadaşlarınızla iletişiminiz hızlanacak. Bazı organizasyonlarda, davetlerde sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. 11 Nisan’daki Dolunay, dikkatinizi aile hayatınıza yöneltmenizi sağlayabilir. Sizin ve eşinizin ailesi arasındaki meseleler bu dönemde artabilir. Her iki taraf arasında denge kurmak Dolunay zamanlarında zordur ama önemlidir.
21 nisan’dan sonra iş hayatınızda konuşulanları hayatınıza geçirmek için daha sakinliğe ihtiyacınız var, bu dönemde önemli sırlarınızı dostlarınızın dışında ulu orta dile getirmeyin, sizden fikir çalacak olan insanların eline koz vermeyin. 26 nisan da oluşan Yeniay sosyal çevrenizle ilgili yeni oluşumları karşınıza getirebilir. Yeni insanlardan, arkadaşlarınız ve çevrenizden fayda sağlayacağınız bir yeniay içindesiniz.
Aslan Burcu:
Nisan ayı değişik insanlar, kültürler, farklı açılımlarla karşınıza gelebilir sevgili Aslanlar. Kariyerinize etki edecek olaylarla iş hayatınızda kendinizi ortaya koyacaksınız. 03 nisan itibarıyla venüs ortak parasal alanlarınızda geriliyor. 15 Nisan a kadar önemli bir borcun altına girmemeye çalışın. Parasal işlerinizde, aracı kurumlarla olan bağlantılarınızda sıkıntılar yaşamaya açıksınız.
10 Nisan’da Merkür sizin kariyer evinizde gerileyecek sevgili Aslanlar. Bu tarihten sonra kariyerinizdeki konuşmalarınız ve görüşmelerinize dikkat etmeniz gerekecek. Yanlış ifadelerde bulunabilirsiniz, bazen çok ağır hareket etmekten ve kendinizi çok garantiye almaktan kaynaklı olarak bazı işlerinizde fırsatları kaçırabilirsiniz.
11 nisan’daki Dolunay, iletişim alanlarınızda, yakın çevre ilişkilerinizde önemli sonuçları karşınıza getirebilir. Yakın çevreniz ve uzak çevren,z arasında dengeyi iyi sağlamaya çalışmalısınız. 15 Nisan ‘da Venüs’ün düzelmesiyle birlikte ortak parasal konularda yaşadığınız sıkıntılar geride kalıyor.
26 nisanda oluşan Yeniay, kariyerinizde önemli adımları ve başlangıçları karşınıza getirebilir. Parasal ve çevre alanlarınızın yöneticisi merkür gerilemesini hesabınıza katarak karşınıza gelecek olan fırsatları değerlendirmelisiniz. Önemli seyahat ve iş fırsatları 28 Nisan’da karşınıza gelebilir. Daha önceden gittiğiniz ve seyahat ettiğiniz bir yere gidebilir, iş bağlantılarınızı aktive edebilirsiniz.
Başak Burcu:
Nisan başında parasal dengenizi iyi koruyun. Bir yandan elinize para geçebilir, diğer yandan da beklenmedik harcamalarla o para elinizden gidebilir. Fırsatlarınız yüksek, algılama kapasiteniz olayları önceden farketmenize neden olabilir. 03 Nisan’da Venüs’ün ikili ilişkiler alanınıza kaymasıyla beraber 15 Nisan’a kadar ilişkilerinizde bazı sıkıntılara hazırlıklı olun. Eski dönem tamamlanmamış, helallik isteyen, karşılıklı tamamlamaya yönelik aşklar, ilişkiler karşınıza gelebilir.
10 nisan’da sizin yöneticiniz merkür gerilemeye başlıyor. Eğitim, seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, medya, ticaret alanlarınızda yanlış anlaşılmalara, yanlış adımlara açık bir dönem. Bu tarihten sonra bir tatile çıkacaksanız, seyahat yapacaksanız evraklarınızı iyice gözden geçirin, pasaportunuzu alıp almadığınızı kontrol edin. Uzak yolculuklarda bavul kaybı, uçağı kaçırma, yanlış ifadelerden kaynaklı olarak kendinizi farklı yerlerde bulma gibi etkileriniz var.
11 nisan da gerçekleşen Dolunay, parayla ilgili konularda önemli gelişmeleri ve sonuçları karşınıza getirebilir. Para dengenizi bu dolunay da korumaya çalışın. 21 Nisan dan sonra enerjinizi kariyerinize yönlendireceksiniz. Fikirlerinizi insanlara yaymak, paylaşmak önemli olacak. Önemli mücadeleler içine girebilirsiniz ama bu hızlılık ve aktiflik size yeni fırsatlar da yaratabilir. Merkür gerilemesini hesaba katarak yolunuzda ilerleyin.
26 Nisan daki yeniay gelecek girişimlerinizi hızlandırıyor. Seyahat, eğitim, medya, hukuk konularında 03 mayıs a kadar hazırlıklarınızı tamamlayın ve merkür düzelince harekete geçin. 28 Nisan itibarıyla ortak parasal kazançlarınızın üzerine eğilebilir, güzel gelirler elde edebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın parasal gelişmeleri sizi de mutlu edebilir.
Terazi Burcu:
Nisan ayı özel ilişkileriniz veya ortaklaşa iş konularınızın yoğunluğuyla başlıyor sevgili Teraziler. Bu ay ortak parasal işlerinizin üzerine eğilmeniz ve parasal işlerinizi düzenlemeniz önem kazanıyor. 03 Nisan’da iş, hizmet alanlarınıza kayan venüs, iş hayatınızdaki kadınlarla olan ilişkilerinizde sıkıntıları ortaya çıkarabilir. İyi yanından bakacak olursak, daha önceden iş yaptığınız, parasal sıkıntı yaşadığınız bir kadından teklif alabilirsiniz. 15 Nisan a kadar karar vermeyin ve şartları gözden geçirin.
10 Nisan’da Merkür ortaklaşa parasal alanlarınızda gerileyecek. Bu tarihten sonra 20 Nisan ‘a kadar alacak-verecek işlerinizi iyi kontrol edin. Banka işlemleriniz varsa yanlış ifadelere ve başınıza gelebilecek ufak tefek sıkıntılı durumlara karşı hazırlıklı olun. Bir borç altına girmeyin ve kredi almamaya özen gösterin. Özellikle sponsorlarla veya ortaklıklarla yapılacak anlaşmalar için bu süreçte dikkatli olmalısınız. Daha önceden konuşulmuş ve görüşülmüş konuları bitirmek ve tamamlamak açısından Merkür’ün bu gerileyişini kullanabilirsiniz.
11 nisan da sizin burcunuzda bir dolunay oluşacak. Bu tarih civarında hayatınızla ilgili konularda hassas kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Heyecanlı haberler devrede olabilir. Özel hayatınızda verilen kararlar kişisel hayatınızı etkileyecek. 21 Nisan dan sonra enerjinizi dış koşullara bağlı işlere, yabancılarla yapılacak olan işlerinize kaydırıyorsunuz. Çok gezebilir, aktif olarak dış ortamlarda bulunabilirsiniz. Sizi daha az tanıyan insanlarla mücadeleleriniz artabilir.
26 Nisan da oluşan yeniayla birlikte parasal işlerinizin üzerine eğileceksiniz. Önemli kararlarınızı bu dönem sonrası devreye sokmalısınız. 28 Nisan ve sonrasında ilişkileriniz güzelleşecek. Yeni fırsatlar, ilişkinizde özgürleşme arzunuz artıyor. Yine de sevdiğinize karşı sabırsız olmazsanız durumları toparlamak, yaşanan sıkıntıları geride bırakmak için uygun şartlar altındasınız. İlişkinizde gidip gelen Merkür- Venüs problemleri çözmek anlamında bu yılı önemli kılıyor. Bunu dikkate alın.
Akrep Burcu:
Nisan ayına iş, hizmet veya sağlık konularınıza odaklanarak giriş yapacaksınız. Bu ay sadece iş hayatınız değil özel hayatınızın konuları da gündeminizi meşgul edebilir. 03 Nisan-15 Nisan arasında eski aşk ilişkileriniz karşınıza gelebilir. Var olan ilişkinizde sevgi ve ilişki problemlerine de hazır olmalısınız. Çocuğunuz varsa onunla ilişkilerinizde sıkıntılı bir dönem. Birbirinize karşı sevginizi ve anlayışınızı gösteremeyeceksiniz. 08 Nisan’da sorumluluklarınız sizi zorlayacak.
10 Nisan’da Merkür’ün gerilemesiyle beraber sevdiğiniz insanla olan iletişiminize dikkat etmelisiniz. Eski konu ve olaylar etrafınızda cereyan edebilir. Eski konuşmalar zaman zaman aranızda gerilimi arttırabilir. 20 Nisan a kadar dikkatli olmalısınız. 20 nisan-03 mayıs arasındaysa iş hayatınıza dikkat edin, anlaşmalardan uzak durun.
26 Nisan’da ikili ilişkiler ve özel hayat evinizde oluşan Yeniay ile birlikte evlilikle, özel hayatınızla, ilişkinizle ya da ortaklığınızla ilgili önemli kararları ve başlangıçları devreye sokabilirsiniz. Yeni kararlar, yeni başlangıçlar Yeniay zamanı karşımıza gelir ama Merkür’ün bu alanlarda gerilediğini düşündüğümüz için çok da acele etmeyin. 03 mayıs’tan sonra bolca vaktiniz olacak.
Yay Burcu:
Nisan ayında sosyal çevrenizin, aktivitelerinizin yoğunluğu maddi konularda cebinizde delik açılmasına sebep olabilir. Gereksiz para harcamalarınızı kontrol edin. Aşk hayatınızda veya çocuklarınızla ilgili konularda hareketlilikler devam ediyor. Sosyal çevrenizden alacağınız güzel desteklerle partilerin, eğlencelerin aranılan kişisi siz olabilirsiniz.
Bu ay 03 Nisan’dan- 15 Nisan’a kadar ailenizdeki insanlarla ilişkilerinizde sorunlar yaşanabilir. 08-21 Nisan’da birbirinizi anlamadığınızı düşüneceksiniz, adım atmak kolay olmayacak. 10 Nisan’da Merkür iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda size birtakım aksilikler, sıkıntılar ve problemler çıkartabilir. 20 Nisan’a kadar dikkatli adımlar atmalısınız. Hem kariyer hayatınıza hem özel hayatınıza bu süreçte dikkat edin ve yanlış anlaşılmalardan uzak durun. 20 Nisan- 03 Mayıs arasındaysa eski aşklar, tamamlanmamış konular gündeminize oturabilir.
11 nisan da oluşan Dolunay, sosyal çevrenizde, arkadaş ortamlarınızda hassas birkaç günü karşınıza getirebilir. Sosyal çevrelerde önemli işlerle, beklediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. 21 Nisan itibarıyla enerjinizi özel hayatınıza akıtacaksınız. Fikirler, eylemlerden daha önem kazanabilir. Sevdiğinizle girişeceğiniz bazı tartışmalarda karşı tarafı çok hırpalamayın.
26 Nisan’da oluşan Yeniay, iş hayatınızda karşınıza gelecek yeni başlangıç ve kararları destekleyecek. Aldığınız çok güzel bir iş teklifini tam anlamıyla devreye sokmak için bu Yeniay’ı kullanmalısınız. Bir yandan Merkür’ün gerilediğini düşünürsek, karşınıza gelecek olan bu iş fırsatları daha önceden konuşulmuş, olmasına özen gösterin lütfen.
03 – 15 Nisan arasında satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, ulaşım, teknoloji ve bilgisayar alanlarınızda bazı ilişki skıntılarına hazırlıklı olun. 03 Nisan’da yakın çevrenizdeki kadınlarla sıkıntılara ve sorunlara açık olacaksınız. Şimdiye kadar birbirinizi desteklediğiniz fikirlerde sorunlar oluşabilir. 15 Nisan a kadar dikkatli olun. Eski akrabalar, uzun zamandır görmediğiniz kardeşlerinizle bir araya gelmek, barışmak için güzel bir zaman.
10 Nisan itibarıyla Merkür, aşk hayatınızda geriliyor. 20 Nisan’a kadar Sevdiklerinizle, flört ettiğiniz kişiyle, çocuklarınızla, eğlence hayatınızda bağlantı kurduğunuz insanlarla yanlış anlaşılmalara açıksınız. Kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz, onların söylediklerini yanlış anlayabilirsiniz. Daha önceden konuşulmuş konu ve olayların yeniden karşınıza geldiğini görmeniz mümkün.
11 Nisan da oluşan Dolunay kariyerinizi hızlandırıyor. Kariyerinizde çok önemli sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bir yandan da iş hayatınızda şansınız yüksek olacak. Aile hayatınızda sıkılganlıklarınızı kontrol edin. 20 Nisan’dan sonra- 03 Mayıs a kadar aile hayatınızda iletişime dikkat edin. Ev değiştirme, alım satım yapmak merkür düzeldikten sonra devreye girmeli.
Kova Burcu:
Nisan ayında iletişiminizi ailenize ayıracaksınız. Emlak alım, satım, kiralama gibi işleriniz varsa bu konularda kafanız daha etkin bir şekilde çalışabilir. Aile hayatınızda konuşulması gerekenleri konuşmak için de uygun bir dönem. Yalnız bu alanlardaki konuşmalarınızı hızlandırın toparlayın 10 Nisan ‘da merkür gerileyecek. 20 Nisan akadar aile hayatınızda ve ev konularında sıkıntı ve sorunlara açıksınız.
11 Nisan’daki dolunay yabancılarla yapılacak işler, seyahat, eğitim, hukuk konularınızı kapsıyor. Bu konularda önemli duygusal gelişmeler devreye girebilir, beklenmedik olaylar ortaya çıkabilir. Nisan sonu satışla, sosyal çevrenizle yapacağınız organizasyonlarda farklı iş kapıları açılacak. 20-24-28 Nisan becerilerinizi herkese göstereceksiniz.
21 Nisan dan sonra enerjinizi aşka, keyfe, çocuğunuza harcayacaksınız. Hayatı eğlenceli yönlerle görmek isteyebilir. Düşüncelerinize yakın olan insanlarla vaktinizi harcayabilirsiniz. 26 Nisan da oluşan yeniay, aile hayatınızda önemli kararları ve başlangıçları karşınıza getirebilir. Önemli bir ev anlaşması bu yeniay önem kazanabilir sevgili Kovalar. 28 Nisan itibarıyla iletişimsel konular ve eğitime yönelik adımlarınız hızlanmaya başlayacak.
03 Nisan-15 Nisan arasında estetik ve cilt uygulamalrından kaçının. Kişisel evinizde gerileyen venüs istemediğiniz sonuçları karşınıza getirebilir. Venüs gezegeni astrolojide estetiği ve güzelliği temsil ettiğinden yine saçınızı, kıyafetlerinizi bu süre arasında değiştirmemeye, bu alanlarda önemli kararlar almamaya özen gösterin.
10 Nisan’da Merkür gerilemeye başlıyor. İletişim, satış, reklam, pazarlama, tanıtım ve bilgisayar sektöründe bir işiniz varsa 20 Nisan a kadar kesinlikle yeni bir başlangıca imza atmayın. Konuşma ve görüşmelerinizi daha önceden iş yaptığınız insanlarla yürütebilirsiniz. Akraba ve kardeşlerinizle olan iletişiminizde dikkatli olmalı ve yanlış anlaşılmaktan sakınmalısınız.
11 Nisan’daki Dolunay ortaklaşa parasal alanınızda gerçekleşecek. Bu tarih civarında ortaklaşa parasal konularda, partnerinizin parayla ilgili alanlarında gelişmelere açıksınız. Duygusal kararlar, bir borcun altına girme gibi durumlar önem kazanabilir, elinize bir miras geçebilir, nafakayla ilgili konular daha fazla gündeminizde yer edebilir.
26 Nisan ve sonrasında iletişimsel işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Satış, reklam pazarlama, bilgisayar alanlarınızda işiniz varsa başlangıçlarınızı yapın, kararlarınızı uygulayın. Yine yakın çevrenizde verilecek kararlar, başlangıçlar ve adımlar bu yeniay da karşınıza gelebilir. 28 Nisan itibarıyla parasal işlerinizde aktif bir dönem olacak. İlişkilerinizde fevri davranmazsanız daha önceden sıkıntı yaşadığınız konu ve olayları düzelte şansını bu dönem yakalayabilirsiniz.