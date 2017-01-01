Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden derlediği bilgiye göre, günümüzde çocuklara verilen isimlerde büyük değişim yaşanıyor. İşte, Türkiye'de en çok kullanılan isim ve soyadları.
2016'da kız çocuklarına verilen 20 isim
2016'da erkek çocuklarına verilen 20 isim
1923 ile 1930 arasında Türkiye'de en çok kullanılan 20 kadın ismi
1923 ile 1930 arasında Türkiye'de en çok kullanılan 20 erkek ismi
1980 darbe döneminde revaçta olan kız çocuk isimleri
1980 darbe döneminde revaçta olan erkek çocuk isimleri
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre, en çok kullanılan soyadları listesi