15 NİSAN 2017
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Günümüzde çocuklara verilen isimlerde büyük değişim yaşanıyor

15 Nisan 2017 Cumartesi, 10:11:04 İHA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de en çok kullanılan isim ve soyadlarını kamuoyu ile paylaştı

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