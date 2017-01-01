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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 17-23 Mart

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:36:51 HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 17-23 Mart haftası burç yorumunuz...

  • 1 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 17-23 Mart
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    Koç Burcu: 

    Haftanız önemli işleriniz ve kariyerinizdeki güzel oluşumlarla başlıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Moralinizi yüksek tutmalısınız. Yabancı işler, seyahat veya eğitimsel konularda başkalarından göreceğiniz destekler kişisel girişimleriniz adına hem bugün, hem bu hafta sizi mutlu edebilir. Beklenmedik yerlerden parasal destekleriniz de devrede.

  • 2 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 17-23 Mart
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    Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek… Bu geçen bir ay çalıştınız, hazırlandınız ve bir takım atılımlarda bulundunuz, şimdi gelen ayda ise, kimliğinizi ve kişiliğinizi parasal konularda, maddi alanlarda çalıştıracaksınız. Çünkü atılımlarınızın karşılığını somut olarak görmek istiyorsunuz. Bir şeylere sahip olmak, size gerekli tatmini sağlayabilir. Bütçenizi düzenlemek, bu alandaki görüşmelerinizi yapmak üzere koşullarınızı sağlama bağlamak isteyeceksiniz. Perşembe günü Merkür’ün kişisel alanınıza kaymasıyla birlikte 03 Mayıs’a kadar önemli girişimlerinizde ve adımlarınızda dikkatli olmanız gerekecek. Önemli anlaşmalardan, başlangıçlardan kaçının. İmza atmayın. Bu süreçte kendinizi yanlış ifade etmeye meyillisiniz. Aşk hayatınız veya çocuğunuzla olan bazı konuları çözüme kavuşturmanız için uygun birgün olabilir.

  • 3 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 17-23 Mart
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    Cuma günü özel hayatınızda, eğitim, seyahat veya gelecek sorumluluklarınız gerilim ve sıkıntı oluşturabilir. İlişkilerinize dikkat etmelisiniz. Ayrıca bugün Mars ikizler burcuna geçecek. Sizin yakın çevre ve iletişim evinizde hareket etmeye başlayacak. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı, seks dürtülerimizi temsil eder. İletişime dayalı işlerinizde, yakın çevre, akraba, kardeşlerinize dayalı konularda mücadeleleriniz artacak. Bu ev aynı zamanda sizin kısa yolculuklar eviniz olduğundan, bu dönemde araba kullanırken veya yolculuk yaparken dikkatli olmanız gerekebilir. Sevdiklerinizle ve yakın çevrenizle iletişiminizde dırdırcı ve meraklı tavırlardan kaçınmanız yerinde olacaktır. 

  • 4 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 17-23 Mart
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    Boğa Burcu: 

    Bu haftabaşı ortaklaşa para alanlarınızda sorumluluklarınızla hareket edeceksiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bu dönem canınız önemli işlerle uğraşmak istemese bile, yapmanız gerekenlerin farkındasınız. Ağır ve temkinle sizi zorlamayacak konularla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Çarşamba günü güneş sizin burcunuza geçiyor.  1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, kendi şahsi hayatınıza ve kararlarınıza yönelteceksiniz.

  • 5 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 17-23 Mart
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    Kendinizden başka kimse umrunuzda olmayabilir. Bencilliğiniz bu ay biraz fazla olacak ve kendinizi ilgilendiren alanlara kanalize olacaksınız. Girişkenliğiniz ve kendinize olan güveniniz tam olacağından, insanların gözü üzerinizde olacak ve uzun zamandan sonra bunu hakettiniz sevgili Boğalar.Perşembe günü Merkür sizin burcunuzu terkediyor, parasal işlerinizde ve özel hayatınızda 03 Mayıs'a kadar dikkatli olmalısınız. Kadersel alanınızda gerileyecek olan merkür, iletişim sıkıntılarınızı tetikleyebilir.

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