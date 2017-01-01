Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 17-23 Mart
17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:36:51 | Güncelleme: 09:46:47
HABERTURK.COM
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 17-23 Mart haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç Burcu:
Haftanız önemli işleriniz ve kariyerinizdeki güzel oluşumlarla başlıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Moralinizi yüksek tutmalısınız. Yabancı işler, seyahat veya eğitimsel konularda başkalarından göreceğiniz destekler kişisel girişimleriniz adına hem bugün, hem bu hafta sizi mutlu edebilir. Beklenmedik yerlerden parasal destekleriniz de devrede.
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2|36
Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek… Bu geçen bir ay çalıştınız, hazırlandınız ve bir takım atılımlarda bulundunuz, şimdi gelen ayda ise, kimliğinizi ve kişiliğinizi parasal konularda, maddi alanlarda çalıştıracaksınız. Çünkü atılımlarınızın karşılığını somut olarak görmek istiyorsunuz. Bir şeylere sahip olmak, size gerekli tatmini sağlayabilir. Bütçenizi düzenlemek, bu alandaki görüşmelerinizi yapmak üzere koşullarınızı sağlama bağlamak isteyeceksiniz. Perşembe günü Merkür’ün kişisel alanınıza kaymasıyla birlikte 03 Mayıs’a kadar önemli girişimlerinizde ve adımlarınızda dikkatli olmanız gerekecek. Önemli anlaşmalardan, başlangıçlardan kaçının. İmza atmayın. Bu süreçte kendinizi yanlış ifade etmeye meyillisiniz. Aşk hayatınız veya çocuğunuzla olan bazı konuları çözüme kavuşturmanız için uygun birgün olabilir.
3
3|36
Cuma günü özel hayatınızda, eğitim, seyahat veya gelecek sorumluluklarınız gerilim ve sıkıntı oluşturabilir. İlişkilerinize dikkat etmelisiniz. Ayrıca bugün Mars ikizler burcuna geçecek. Sizin yakın çevre ve iletişim evinizde hareket etmeye başlayacak. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı, seks dürtülerimizi temsil eder. İletişime dayalı işlerinizde, yakın çevre, akraba, kardeşlerinize dayalı konularda mücadeleleriniz artacak. Bu ev aynı zamanda sizin kısa yolculuklar eviniz olduğundan, bu dönemde araba kullanırken veya yolculuk yaparken dikkatli olmanız gerekebilir. Sevdiklerinizle ve yakın çevrenizle iletişiminizde dırdırcı ve meraklı tavırlardan kaçınmanız yerinde olacaktır.
4
4|36
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı ortaklaşa para alanlarınızda sorumluluklarınızla hareket edeceksiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bu dönem canınız önemli işlerle uğraşmak istemese bile, yapmanız gerekenlerin farkındasınız. Ağır ve temkinle sizi zorlamayacak konularla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Çarşamba günü güneş sizin burcunuza geçiyor. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, kendi şahsi hayatınıza ve kararlarınıza yönelteceksiniz.
5
5|36
Kendinizden başka kimse umrunuzda olmayabilir. Bencilliğiniz bu ay biraz fazla olacak ve kendinizi ilgilendiren alanlara kanalize olacaksınız. Girişkenliğiniz ve kendinize olan güveniniz tam olacağından, insanların gözü üzerinizde olacak ve uzun zamandan sonra bunu hakettiniz sevgili Boğalar.Perşembe günü Merkür sizin burcunuzu terkediyor, parasal işlerinizde ve özel hayatınızda 03 Mayıs'a kadar dikkatli olmalısınız. Kadersel alanınızda gerileyecek olan merkür, iletişim sıkıntılarınızı tetikleyebilir.
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6
6|36
Cuma günü, organizasyona dayalı işlerinizde, takım çalışmalarında ilişki sorunlarına açık olacaksınız. Arkadaşlarınızla maddi konularda tartışmalara girmeyin. Ayrıca Cuma günü mars ikizler burcuna geçecek ve sizin para evinizde hareket etmeye başlayacak. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı temsil eder. Yani 2 ay boyunca paraya dayalı işlerinizde, kazanımlarınızda, maddi alanlarda, mücadeleleriniz artacak. Mars harcatmayı sevdiğinden yine parayla ilgili mücadeleleriniz artsa bile, özel hayatınıza dayalı harcamalarınızda artabilir.
7
7|36
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı ortaklaşa parasal işlerinizi halletmek önem kazanıyor sevgili İkizler ve yükselen İkizler. İlişkilerinize bir görevmiş gibi yaklaşmamaya özen gösterin. Sosyal ortamlarda bulunacağınız yerlerde partnerinizden istediğiniz desteği göreceksiniz. Yine ortaklaşa adımlar atacağınız işlerinizde kalıcı ve sağlam destekler ortaya çıkabilir.
8
8|36
Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Beklenmedik oluşumlar hayatınızın yönünü şekillendirmenize neden olacak. Hala geçmişe takılı kalmış konularınız varsa bunlardan kurtulmanın ve bilinçaltınızı düzenlemenin tam zamanı. Planlarınızı yeniden gözden geçirmeli, geçmiş hataları tekrar etmemeli ve kendi sıranız için acele etmemelisiniz. Perşembe günü Merkür sosyal çevre ve arkadaşlık evinize kayarak gerilemeye devam edecek. 03 Mayıs’a kadar organizasyona dayalı işlerinizde, takım çalışmalarında, birebir arkadaşlık ilişkilerinizde bazı sıkıntılara açık olabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla daha fazla iletişim halinde olabilirsiniz. Önemli anlaşmalardan uzak durun.
9
9|36
Cuma günü özel hayatınızda sizi zorlayan durum ve olaylar söz konusu olacak. Göz önünde olacağınız yerlerde, sevdiğiniz insanla kopmalar, sorunlar, sıkışmalar, ilişkinizin zor bir noktaya taşınması gibi etkilere karşı dikkat edin. Yine eşinizin ailesiyle bu günlerde ilişkilerde dikkatli olun.
Yine bu Cuma günü enerji alanınız değişiyor. Hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, mücadeleleriniz artacak. Bir kaç aydır üzerinizde hissettiğiniz yorgunluk ve enerji kaybı, yerini daha sağlam ve konsantrasyonu yüksek bir enerjiye bırakacak. Mars hızlı ve düşüncesizce hareket etmeyi gerektirdiğinden, fiziki gücünüze, kaza ve sakarlıklara karşı kendinize dikkat etmelisiniz ve gripten, enfeksiyonel hastalıklardan uzak durmalısınız. Alerjiler ve üst solunum yollarınıza dikkat edin. Artık harekete geçmek ve sadece kendiniz için mücadelenizi vermek isteyeceksiniz. Hayat hızlanırken, önemli adımlar için uygun bir dönem altında değilsiniz onun da bir hatırlatmasını yapalım.
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10|36
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı yaratıcı etkiler altındasınız ama biraz rahatlamaya ihtiyacınız var. Sezgileriniz size doğru yolu gösterebilir. Önemli iş sorumluluklarınızla patronlarınızın gözüne girmek ve istediğiniz desteği onlardan almak zor olmayacak sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizde gösterebilirsiniz. Yine organizasyonlar, davetler, grupsal çalışmalar kendinizi göstereceğiniz alanlar.
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11
11|36
Bu konularda kimliğinizi kullanacak, güvenilir yönlerinizle, vaktinizi arkadaşlarınıza ve çevrenize harcayacaksınız. Yalnız kimliğinizi ortaya koyarken ağır, dikkatli ve birazda tembel davranabilirsiniz. İnatçılık ve ısrarcılık kaçınmanız gereken davranışlardan. Perşembe günü itibarıyla 03 Mayıs’a kadar Merkür kariyer ve iş alanlarınızda gerilemeye devam edecek. Bu alanlarda yanlış anlaşılmalara açık olacaksınız. Göz önünde olacağınız yerlerde yanlış ifadelerden uzak durun. Bu dönemde işinizde önemli bir değişim yapmayın. Yeni başlangıçlardan kaçının. Cuma günü işle ilgili konularda daha önceden çok iyi anlaştığınız, görüştüğünüz ve ilişki içinde bulunduğunuz insanlarla olan ilişkilerinizde birtakım sıkıntılar, kopmalar, söz konusu olabilir.
12
12|36
Kendinizi bir anlamda yalnız hissedeceksiniz. Yine aynı gün Mars ikizler burcuna geçiyor, sizin kadersel alanınızda hareket etmeye başlayacak. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı temsil eder. Yani yaklaşık 2 ay boyunca hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, kişisel alanlarınızda mücadeleleriniz ve zorlanmalar görülebilir. Enerjiniz düşük olacağından, ateşli hastalıklara, enfeksiyonel durumlara, alerjilere karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönem vitaminlerinizi ihmal etmeyin. Marsın buradaki hareketi düşmanlarınıza karşı hareket hakkını kolaylaştıracağından, beklenmedik etkilere ve planlanmış saldırılara hazırlıklı olun. Özellikle yakın çevre alanlarınızda ve kariyerinizde kendi kuyunuzu kazmayın ve sırlarınızı herkesle paylaşmayın ve dedikodudan kaçının.
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13|36
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı rutin işlerinizi hallederek haftanıza başlayacaksınız sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Hayatı ciddi algılamaya müsait olduğunuz bu dönem sorumluluklarınızı gözünüzde büyütebilirsiniz. Yaratıcı işler peşindesiniz ve bu aralar dış ortamlarda şansınız yüksek olacak. Seyahat, eğitim, hukuk veya ticaret işlerinizde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.
14
14|36
Çarşamba günü, güneş boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, kariyer ve iş alanlarınızda ortaya koymaya başlıyorsunuz. Artık işlerinizde kendinizi göstermenin vakti gelmiş bulunuyor. Eğer netleşmemiş koşullarınız varsa bu alanda hızlanmalar yaşayabilirsiniz.Yine bu bir ay boyunca insanlar sizi konuşuyor olacaklar. Olabildiğince sosyal ortamlarda, iş toplantılarında ve görüşmelerde bulunmaya çalışın. Bu dönem kendinizi geri planda tutmanızın bir manası olmayacak, şartlar sizi toplumun önüne itecek. Perşembe günü merkür ün yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim, hukuk alanlarınıza kaymasıyla beraber bu alanlarda karşınıza gelecek olan fırsatlarda, işlerde bazı sıkıntı ve problemlere açık olabilirsiniz.
15
15|36
Önemli başlangıçlarınız için 03 Mayıs’a kadar harekete geçmemeye özen gösterin. Daha önceden konuşulan bir işin sonuçlarıyla yine bugün yüzleşebilir, önemli çözümler üretebilirsiniz. Cuma günü maddi konularda ilişkilerinizde bazı çıkmazlar ve sorunlara açıksınız. Harcamalarınızı daha kontrollü yapmaya çalışın. Yine aynı gün Mars ikizler burcuna geçecek ve yaklaşık 2 ay boyunca sizin arkadaşlık ve sosyal çevre alanınızda hareket etmeye başlayacak. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı temsil eder. Bu dönemde hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, sosyal alanlarınızda mücadeleleriniz artabilir. Grupsal işlerde isteğiniz yüksek olacak, çevrenizin lideri haline gelebilirsiniz. Dışarıdan biraz çıkarcı görünmeniz mümkün.Geleceğinize yönelik adımlarınız bu dönem içerisinde hızlanabilir.
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16|36
Başak Burcu:
Bu haftabaşı keyfiniz yüksek olurken, ev ve aile ortamlarınızda ciddi ve sorumlulukla hareket edeceksiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Hayatınızda önemli değişimler söz konusu ve siz bu değişimlere kendinizi bırakmış durumdasınız. Ev hayatınızdaki sorumluluklarınızı bilmeniz parasal kazançlara neden olabilir. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçiyor ve 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, uzak çevre, seyahat, yabancı ortaklı işler, farklı kültürler, eğitim, ticaret veya hukuk alanlarınızda ortaya koyabilirsiniz. Seyahatler sizi heyecanlandıracak.
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17|36
İşiniz veya kendinizle ilgili bir kurs yada seminere katılabilir, iş seyahatine çıkabilir ve yaptığınız her tür işten iyi deneyimler kazanabilirsiniz. Yeni insanlar tanımak ve keşfetmek heyecan verici olabilir. Perşembe günü itibarıyla 03 Mayıs’a kadar ortak parasal konularda harekete geçmeyin, bir borcun ya da kredinin altına girmeyin. Vergi, kredi, faiz, stopaj, banka işlemlerinizde sıkıntı yaşama ihtimaliniz olabilir. Cuma günü ilişkilerinizde birtakım sıkıntılar oluşabilir. Bir ilişkinin sonlanması, ilişkide tansiyonlu durumların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olun. kendinizi yalnız hissedebilir, aile sorumluluklarınızı sadece kendinizin üstlendiğini düşünebilirsiniz. Yine aynı gün mars ikizler burcuna geçecek.
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18|36
Sizin iş ve kariyer alanınızda hareket etmeye başlayacak. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı temsil eder. Yani yaklaşık 2 ay boyunca hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, kariyerinizde ve sorumluluklarınızda artış görülebilir. Kendinizi göstermekten, toplumsal konularla ilgilenmekten ve mücadele etmekten zevk alacaksınız.Yine de mars mücadeleyi ve rekabeti sevdiğinden, rekabetçi ortamlara karşı hazırlıklı olun. Patronlarınız ve üstlerinizle olan iletişiminize özen gösterin. Eğer işinizde patronsanız, istediklerinizi yapacak ortamlar içinde bulacaksınız, kendinizi yeteri kadar disipline eder, yapmanız gerekenlere odaklanırsanız, sorumluluklarınızı üstlenmekten kaçınmazsanız şans sizden yana olacak.
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19|36
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı ailevi konulara veya evinizle ilgili alanlara odaklanacaksınız sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Yakın çevrenizdeki insanlara karşı mesafeniz fazla olabilir. Biri size birşeyden bahsettiğinde hemen ciddiye alıyorsunuz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla aynı frekansta olacak, birbirinizi iletişimsel konularda destekleyeceksiniz. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, eşinizin veya sevgilinizin parası alanlarında, ortaklaşa giderler ve harcamalarınız konusunda ortaya koyacaksınız.
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20|36
Başkalarının kaynaklarına bağımlı olacağınız bu dönem, harcamalarınız ve ödemeleriniz hususunda bazı şeyleri gözden geçirmek, yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yine bu süreç içerisinde kredi, borç alabilirsiniz yalnız, vergi alanında ayrıntıları gözden kaçırmamalısınız. Gizemli konu ve olaylar, mistik öğretiler, hayatın ve ölümün anlamı gibi konular kafanızı kurcalayabilir. Perşembe günü itibarıyla 03 Mayıs a kadar özel hayatınıza, ilişkilerinize ve evliliğinize dikkat edin. Bu alanda iletişimde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ya da eski ilişkiler bu dönemd çözüme ulaşmak üzere karşınıza gelebilir. Yine ortaklı işlerinizde bazı sıkıntılara açık bir dönem.
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21|36
Cuma günü iş hayatınızda zorlanabilirsiniz. Sıkıntılarınızı ve problemlerinizi göstermek istemeyeceksiniz ama içten içe bir anlamda hayatın sizi zorladığını ve yalnız bıraktığını düşünebilirsiniz. İş ilişkileriniz ve sağlıkla ilgili konularda sorun ve problemler devreye girecek. Yine aynı gün mars ikizler burcuna geçecek. Daha rahat hareket etme, istediğiniz konulara odaklanma, yabancı seyahatler, yabancı ortaklı işler üzerine düşme, eğitim alanlarınızı tamamlama, hukuksal işlerinize enerjinizi yönlendirme gibi etkiler altında olacaksınız. Ticaret ve medyayla uğraşanlar bu dönem içerisinde mücadelelerini ortaya koyacaklar yalnız biraz kafanıza buyruk ve kendi isteklerinize yönelik davranışlarınız ön plana çıkabilir. 2 ay sürecek olan bu süreçte, özellikle yolculuklar sırasında kazaya sebebiyet verecek oluşumlardan uzak durmalısınız. Tanımadığınız veya az tanıdığınız insanlarla mücadeleleriniz olabilir.Yine bu döneme denk gelen bir hukuki davanız varsa işin peşini bırakmayabilirsiniz.
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22|36
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı iletişimsel konulara ağırlık vereceksiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. İş alanlarınız bu aralar bir hayli yoğun ve bu kadar çok emek sarfetmenin karşılığında hala ekonomik hareket etmek sizi yıpratabilir. Bir yandan da iş alanlarınızda önemli insanlardan destek ve yardım görebilirsiniz. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek, 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, evlilik ve ikili ilişkiler, ortaklı işler alanlarınızda ortaya koyacaksınız. Sevdiğiniz insan, onun şartları ve yaşam şekli sizin için önem kazanmaya başlayacak.
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23|36
Kendinizden çok onu düşünmeye ve kollamaya meyilli olacaksınız. Ortaklaşa işleri olanlar yine bu dönemde beraber hareket etmeye özen gösterecekler. Evlenmek isteyen akrepler, aşk hayatlarında bu kararı verecekleri bir dönem içerisindeler.Yine taşınma, kontrat yapma, yer değiştirme gibi etkileriniz gündeme gelebilir. Perşembe günü merkür’ün sağlık ve iş alanlarınıza kaymasıyla beraber daha önceden konuştuğunuz, görüştüğünüz, yarım kalan işlerinizin üzerine düşebilirsiniz. Bu alanlarda yeni başlangıçlar ve kararlardansa eski tamamlanması gereken işlerin üzerine düşmelisiniz.
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24|36
Cuma günü hem aşk hem iş ilişkilerinizin bozulma ihtimali olabilir. Aşırı iyimserlikle hareket etmeyin, riskli işlerden kaçının, ilişkilerinize her zamankinden daha fazla özen gösterin. Aynı gün mars ikizler burcuna geçecek ve sizin ortaklaşa giderler ve gelirler evinizde hareket etmeye başlayacak. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı, dürtülerimizi temsil eder. Yani yaklaşık 2 ay boyunca banka, ödeme, kredi, faiz, vergi, prim, sigorta ve ortaklaşa giderleriniz alanında enerjinizi harcayacaksınız. 8.ev bilinmeyen, gizli ve ölümle ilgili bir ev olduğundan, tehlikeli her tür aktivite, oluşumlardan uzak durmalı ve çok acil değilse ameliyat olmaktan kaçınmalısınız. Bilinmeyen, ruhani konular bu dönem içerisinde dikkatinizi daha fazla çekecek. Ayrıca cinselliğe ve karşı tarafa düşkünlüğünüz yine bu dönem içerisinde artabilir.
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25|36
Yay Burcu:
Bu haftabaşı, kişisel hayatınızın sorumluluklarıyla, aşk hayatınızda partnerinizden istediğiniz desteği alabilirsiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Sevdiğiniz insanla konuşmalarınız ve görüşmeleriniz sizi mutlu edebilir. Bu haftabaşı parasal konuların üzerine eğileceksiniz.
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26|36
Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi iş ve hizmet alanlarınıza kaydıracaksınız. Başkaları için çalışmaktan mutlu olabilir, faydalı bir şeyler yaptıkça kendinizi ve güveninizi daha rahat kazanabilirsiniz. Sağlığınız sizin için önemli olmaya başlıyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur deyimiyle hareket etmek bu bir ay boyunca önceliğiniz olmalı zira bazı konularda tembellik yapmak ön plana çıkabilir. Yine bu dönem içinde evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Perşembe günü itibarıyla Merkür 03 Mayıs’a kadar aşk hayatınızda, çocuğunuzla olan bağlantılarınızda, sanatsal işlerinizde bir takım aksilikleri, sıkıntıları karşınıza getirebilir.
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27|36
Onlarla olan iletişiminize bu dönemde dikkat edin. Yeni sanatsal işlerden kaçının. Cuma günü aile hayatınızdaki sıkıntı ve problemler yaşamaya açıksınız. Ailenizden bazı insanlarla anlaşmak kolay olmayacak. Kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Bu süreçte olayları gözünüzde çok büyütmeyin ve abartmayın, olabildiğince sakin olmaya çalışın. Yine aynı gün mars ikizler burcuna geçecek, sizin evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklık evinizde dolaşmaya başlayacak. Karşı cinsi çekici bulacağınız bu dönem, ilişkiniz varsa enerjinizi ilişkinize akıtacaksınız. Yalnız mars savaşçı ve mücadeleci bir gezegen olduğundan, sevdiğiniz insanla veya varsa evliliğinizde bir takım tartışmalar ve sürtüşmeler görülebilir. Bu dönem boyunca vaktinizi ve enerjinizi karşı taraf için harcamayı tercih edebilirsiniz. Kendi hayatınızı ilgilendirecek meseleler biraz geri planda kalacak sevgili yaylar.
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28|36
Oğlak Burcu:
Bu hafta kendi istekleriniz ve beklentileriniz üzerine yoğunlaşabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Duygusal olarak blokajlarınız olabilir.Aileniz ve sevdikleriniz dışında kimseyle görüşmek istemeyebilirsiniz. Kafanızdaki planları sadece kendinize saklamayın ve ailevi konularda başkalarından da yardım ve destek göreceksiniz. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, aşk konularında, çocuklarla ilgili olaylarda veya yaratıcılık gerektiren işlerinizde gösterebilirsiniz.
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29|36
Aşk, hayatınızın merkezine yerleşmeye başlayacak. Aşkı yaşamak isteyenler, yaşayanlar konsantrasyonlarını bu alana yönlendirecekler. Çocuğunuz varsa, onunla uğraşmak, vakit geçirmek ve sorumluluklarını üstlenmek durumunda kalacaksınız. Kişiliğinizin eğlenceli ve hayatı hafife alan yanları bu ay ağır basacak. Yine spor, aktiviteler, tiyatro, hobiler, borsa, şans oyunları ön plana çıkabilir. Perşembe günü itibarıyla Merkür ev, aile alanlarınızda gerilemesine devam ediyor. 03 Mayıs’a kadar ailevi konularda yanlış anlaşılmalara, aksiliklere, sıkıntı ve problemlere açık olabilirsiniz. Ev değiştirme, satma, alma işlemleriniz varsa birkaç hafta erteleme yapmakta fayda olabilir.
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30|36
Cuma günü bazı ilişkilerinizde sonlanmalar, sıkıntı ve problemler oluşabilir. Bundan sonraki dönemde olayları daha içselleştirerek, birazcık daha gözlemleyerek yolunuza devam etmeli, ortaya çıkan sıkıntı ve problemlerde asıl konunun ne olduğunu gözden kaçırmadan ilerlemelisiniz. Aynı gün Mars ikizler burcuna geçecek. Yaklaşık 2 ay boyunca sizin iş, hizmet ve sağlık evinizde hareket etmeye başlayacak. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı, dürtülerimizi temsil eder. Yani bu dönem çalışma koşullarınız ve bu alanda mücadeleleriniz artacak, sağlığınızla ilgili alanlarda enerjinizi harcayacaksınız.Yeni oluşturacağınız bir sağlık programı, egzersizleri, enerjinizi olumlu harcamanıza neden olabilir. Alerjiler ve göğüs alanlarınızda bazı sorunlara karşı dikkatli olun. Fazla çalışmak sağlığınızı aşırı zorlamanıza neden olabilir.
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Kova Burcu:
Haftaya biraz isteksiz ve geri planda durma isteğiyle başlıyorsunuz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Sosyal çevrenizde ve arkadaş ortamlarınızda duygularınız sorumluluk dolu olabilir. İnsanları anlamakta ve onlarla aynı noktadan bakmakta zorlanabilirsiniz. Yine de size yakın olanlarla iletişim halinde olacaksınız ve desteklerini üzerinizde göreceksiniz. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek, kişiliğinizi ve kimliğinizi ev ve aile hayatınızla ilgili işlerde ortaya koyacak, kendinizi ailenize adayacaksınız.
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Yine eski ailevi konular gündeminizde olacak ve siz analiz ederek, olaylara pratik ve somut yaklaşarak çözümler üretmek derdinde olacaksınız.Yine bu dönem yakın akrabalarınızı, kardeşlerinizi ve arkadaşlarınızı evinizde ağırlayabilirsiniz. Biraz tembel ve rahatınıza düşkün bir dönem olabilir. Perşembe günü itibarıyla 03 Mayıs’a kadar, iletişim alanlarınızda dikkatli olmalısınız. Elektronik eşyalarınızda sıkıntılara, aksiliklere hazırlıklı olun. Yakın çevrenizdeki insanlarla iletişim sıkıntıları karşınıza gelebilir. Cuma günü ilişkilerinizde kendinizi yalnız, yorgun, sıkıntılı hissedebilirsiniz. Ticari ilişkilerinizde veya parasal konularda zorlanmalar karşınıza gelebilir.
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Yine aynı gün, mars ikizler burcuna geçecek, sizin aşk, eğlence ve çocuk evinizde hareket etmeye başlayacak. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı, seks dürtülerimizi temsil eder. Yani yaklaşık 2 ay boyunca aşk hayatınızda, çocuklarınızın koşulları ve bu alanda mücadeleleriniz artacak. Karşı cinsi çekici bulacak, enerjinizi daha fazla bireysel alana ve eğlenceye yaymak isteyeceksiniz. Spor aktiviteleri, tehlikeli sporlar, sanatsal faaliyetler, hobiler alanında yapıcı yönünüzü ortaya koyabilirsiniz. Yine bu dönemde aşk hayatınızda hareketlenmeler görülecek. Sevdiğiniz insanla ego savaşlarına ve ufak tefek sürtüşmelere açık olmalısınız.
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Balık Burcu:
Bu haftabaşı sosyal çevrenizle olan bağlantılarınız, planlarınız devrede olacak sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu haftabaşı, toplumsal sorumluluklarınız ve iş yoğunluklarınız hayatınızdan alacağınız zevki bu aralar kısıyor. Parasal konulara odaklanmış durumdasınız, merak etmeyin karşılığını alacaksınız. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, yakın çevre alanlarınıza ve aktivitelerine kaydıracaksınız.
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İletişiminiz hızlı akacak, satış, pazarlama, ticaret, ulaştırma, bilgisayar, yayıncılık ve teknik gerektiren işleriniz varsa bu bir ay boyunca gerekli düzenlemeleri yapabilir, gözden kaçırdıklarınıza odaklanarak, çözümler üretebilirsiniz.Yine yakın çevreniz, akraba veya kardeşlerinizle maddi görüşmeleriniz hızlanabilir. Perşembe günü itibarıyla parasal alanlarınızı etkileyecek olan Merkür, 03 Mayıs’a kadar sizi zorlayabilir. Maddi konularda ve parasal alanda önemli başlangıçlardan ve kararlardan sakının. Cuma günü iş sorumluluklarınızı üzerinize almak istemeyeceksiniz.
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Bazı noktalarda kendinizi toplum önünde yalnız hissedebilirsiniz. Yine aynı gün mars ikizler burcuna geçecek. Yaklaşık 2 ay boyunca sizin ev ve aile evinizde dolaşmaya başlayacak. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı, dürtülerimizi temsil eder. Bu dönemde aile ilişkilerinizde, ev hayatınızda enerjinizi harcayacaksınız. Yalnız mars savaşçı ve mücadeleci bir gezegen olduğundan,sevdiğiniz insanla veya aile bireyleriyle bir takım tartışmalar ve sürtüşmeler görülebilir, yine bu dönem içerisinde evinizin güvenliğini ihmal etmemelisiniz.