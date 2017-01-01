Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 17-23 Mart

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Cuma günü özel hayatınızda sizi zorlayan durum ve olaylar söz konusu olacak. Göz önünde olacağınız yerlerde, sevdiğiniz insanla kopmalar, sorunlar, sıkışmalar, ilişkinizin zor bir noktaya taşınması gibi etkilere karşı dikkat edin. Yine eşinizin ailesiyle bu günlerde ilişkilerde dikkatli olun.

Yine bu Cuma günü enerji alanınız değişiyor. Hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, mücadeleleriniz artacak. Bir kaç aydır üzerinizde hissettiğiniz yorgunluk ve enerji kaybı, yerini daha sağlam ve konsantrasyonu yüksek bir enerjiye bırakacak. Mars hızlı ve düşüncesizce hareket etmeyi gerektirdiğinden, fiziki gücünüze, kaza ve sakarlıklara karşı kendinize dikkat etmelisiniz ve gripten, enfeksiyonel hastalıklardan uzak durmalısınız. Alerjiler ve üst solunum yollarınıza dikkat edin. Artık harekete geçmek ve sadece kendiniz için mücadelenizi vermek isteyeceksiniz. Hayat hızlanırken, önemli adımlar için uygun bir dönem altında değilsiniz onun da bir hatırlatmasını yapalım.