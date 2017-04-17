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Düşük göz kapaklılar için 10 makyaj hilesi!

Çoğu kadın, düşük göz kapağına sahip olduğu için istedikleri makyajı yapamadığını söyler. İşte düşük göz kapaklılar için 10 makyaj hilesi!

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1- Göz kapağınıza az bir miktarda kapatıcı veya baz uygulamak, koyulukların görünümünü azaltır. Bu yöntem aynı zamanda makyajınızda astar görevi görecektir.

2- Rimel ve göz kalemi uygulamasında zorluk yaşamaları olası bir ihtimaldir. En ufak bir göz kırpmasında makyajınız dağılabilir. Bu nedenle suya dayanıklı ürünler kullanmalısınız.

3- Mutlaka siyah göz kaleminiz olmalı! Göz kaleminizi alt kirpik diplerinize ve göz içlerinize çekin.

4- Üst kirpik çizginizi belirginleştirmelisiniz. Büyük görünen gözleriniz ortaya çıkacak, düşük göz kapaklarınız gizlenmiş olacaktır.

5- Göz makyajınızda doğal kahve tonlarını kullanmalısınız. Keskin hatlar gözleri daha yukarıya taşır, yumuşak gölgelerle uygulama yapmalısınız.

6- Parlak bronz tonlarda bir göz farı kullanın. Düşünülenin aksine küçük göstermez. Yansıma yaratacağından daha güzel görünecektir.

7- Maskara uygularken dikkatli olmalısınız. İç kirpiklere değil dış kirpiklerinize maskara sürmelisiniz.

8- Kaşlar bir makyajın olmazsa olmazıdır. Yüzünüzün şeklini belirler. Kaşlarınızı doldurarak bakışlarınızı yukarıya doğru kaldırabilirsiniz.

9- Eyeliner uygulamasından kaçınıyor olabilirsiniz. Ancak anında kalkık görünen gözler için bu yöntemi deneyebilirsiniz. Eyeliner kuyruğunu her zaman çektiğinizden farklı olarak göz kapağının biraz üstünden başlayarak çekmelisiniz.

10- Canlı gözler elde etmek için gkadar göz kapağına ve kirpik diplerinize bej onlarda bir far kullanmalısınız.

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