18 NİSAN 2017
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Minimalistler için rüya gibi ev dekorasyonu

18 Nisan 2017 Salı, 11:56:36 HABERTURK.COM

Minimalist dekorasyonlardan hoşlananlar için ilham kaynağı olacak bir ev dekorasyonu! İşte minimalistin rüyalarını süsleyecek ev dekorasyonu!

  • 1 Minimalistler için rüya gibi ev dekorasyonu
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    Beyaz duvarlar, yüksek tavanlar, doğal ışıkla aydınlanan odalar, geniş pencereleşince dünyanın en ferah ortamını kendi evinizde yaratabilirsiniz. Sonra sıra minimalist bir dekorasyona kalır...

  • 2 Minimalistler için rüya gibi ev dekorasyonu
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    Ahşap ağırlıklı detaylar ile beyaz tonlarda mermer aksesuarlar minimalist tasarımın temel taşlarını oluştururlar. 

  • 3 Minimalistler için rüya gibi ev dekorasyonu
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    Geometrik tasarımlı objeler ve canlı çiçekler, zıtlıklar arasında güzel bir bütünleşme sergilerler.

  • 4 Minimalistler için rüya gibi ev dekorasyonu
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    Yapılan seçimler evin her alanında bir bütünlük sağladığında, ortaya kusursuz bir bütünlük çıkar. İşte minimalist dekorasyondan hoşlananların bayılacağı bir ev...

  • 5 Minimalistler için rüya gibi ev dekorasyonu
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