Minimalistler için rüya gibi ev dekorasyonu

Beyaz duvarlar, yüksek tavanlar, doğal ışıkla aydınlanan odalar, geniş pencereleşince dünyanın en ferah ortamını kendi evinizde yaratabilirsiniz. Sonra sıra minimalist bir dekorasyona kalır...
Ahşap ağırlıklı detaylar ile beyaz tonlarda mermer aksesuarlar minimalist tasarımın temel taşlarını oluştururlar.
Geometrik tasarımlı objeler ve canlı çiçekler, zıtlıklar arasında güzel bir bütünleşme sergilerler.
Yapılan seçimler evin her alanında bir bütünlük sağladığında, ortaya kusursuz bir bütünlük çıkar. İşte minimalist dekorasyondan hoşlananların bayılacağı bir ev...