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Kirpi Cafe / Koşuyolu

Anadolu Yakası'nın en bilinen yerlerinden olan Kirpi'nin birçok şubesi bulunuyor. Kirpi kahvaltı tabağı ve çocuk kahvaltısı olmak üzere iki çeşit kahvaltıları bulunuyor. Pancake, mısır gevreği, omlet, tost ve glutensiz kahvaltı seçeneği de burada...