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İstanbul'un en iyi 18 kahvaltı mekanı

18 Nisan 2017 Salı, 13:24:15 HABERTURK.COM

Hafta sonlarının en güzel planlarından olan kahvaltı için birbirinden güzel mekanlar sizleri bekliyor. İşte İstanbul'un en iyi kahvaltı mekanları...

  • 1 İstanbul'un en iyi 18 kahvaltı mekanı
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    Sütiş / Emirgan

    Kahvaltı denince akla ilk gelen yerlerden birisi Emirgan Sütiş'tir. Eşsiz menüsü ve denize karşı manzarasıyla gönüllerinizi fethedecek.

  • 2 İstanbul'un en iyi 18 kahvaltı mekanı
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    Namlı Gumre / Karaköy

    Belki sıra bekleyebilirsiniz ama dilediğiniz her kahvaltılığı burada bulabilirsiniz. Karaköy'de bulunan Namlı Gurme için fazla söze gerek yok, muhakkak gidin.

  • 3 İstanbul'un en iyi 18 kahvaltı mekanı
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    Van Kahvaltı Evi / Cihangir

    Tavada sucuk, yumurta, kahvaltılık dışında yan kahvaltı servislerinden de faydalanabilirsiniz. Çeşitli menüsüyle mutlaka damak tadınıza uygun kahvaltılıklar bulacaksınız.

  • 4 İstanbul'un en iyi 18 kahvaltı mekanı
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    Kale Cafe / Rumeli Hisarı

    İster kahvaltı tabağı tercih edin, isterseniz serpme kahvaltı sipariş verin eşsiz manzarası ve lezzetlerine aşık olacaksınız. Kale Cafe'ye giderseniz kızarmış hellim peyniri denemeyi sakın unutmayın.

  • 5 İstanbul'un en iyi 18 kahvaltı mekanı
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    Mangerie / Bebek

    Hem leziz bir kahvaltıya hem de püfür püfür esen boğaz manzarasına ne dersiniz? Mangerie sizi asla pişman etmeyecek!

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