İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğumunun gerçekleştiği gün olan ve Müslümanlar arasında büyük önem taşıyan Kutlu Doğum Haftası bugün itibariyle başladı. İşte Kutlu Doğum Haftası duaları ve Kutlu Doğum Haftası şiirleri...

KUTLU DOĞUM HAFTASI NEDİR?

Kutlu Doğum Haftası, İslam dini peygamberi Hazreti Muhammed'in doğumunun çeşitli etkinliklerle kutlandığı, ibadetlerin yapıldığı, duaların edildiği ve "Hazreti Muhammed gibi yaşamak" temalı konuların işlendiği önemli bir gündür.

Kutlu Doğum Haftası, ülkemizde 1989 yılından bu yana kutlanmaktadır ve Kutlu Doğum Haftası boyunca Hz. Muhammed ile ilgili şiirler, kompozisyonlar ve mesajlar yazılır.

KUTLU DOĞUM HAFTASI ŞİİRLERİ

PEYGAMBERİM

Bir tek güzel amelim yok

İman dolu sırdaşım yok

Bana bilgi verenim yok

Kurtar beni PEYGAMBERİM



Kul hakkı nedir bilemezdim

Helal lokma yiyemezdim

Doğruları söylemezdim

Kurtar beni PEYGAMBERİM



Bir boşlukta yaşıyorum

Yavaş yavaş ölüyorum

Cehenneme gidiyorum

Kurtar beni PEYGAMBERİM



MUHAMMED'e aşığım ben

Rüyamda görmüşidim ben

Ona şiir yazmışidim ben

Kurtar beni PEYGAMBERİM



ÇELİK'im bir boşluktadır

Manevi bir açlıktadır

Bedeniyle uykudadır

Kurtar beni PEYGAMBERİM

ADI GÜZEL, KENDİ GÜZEL MUHAMMED

Canım kurban olsun senin yoluna,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed,

Şefâat eyle bu kemter kuluna,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed



Mü'min olanların çoktur cefâsı,

Ahirette olur zevk-u sefâsı,

On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed



Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,

Kûrsûn üstünde cevlân eyleyen.

Mi'râcda ümmetin Hak'dan dileyen,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed



Ol çâriyâr anın gökler yâridir,

Anı seven günahlardan beridir,

On sekiz bin âlemin serveridir,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed



Aşık Yunus neyler iki cihânı sensiz,

Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümânsız

Sana uymayanlar gider imânsız,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

BİZ SENİ GÖRMEDEN SEVDİK

Sesini duyamadık, ahlakını işittik,

Yüzünü göremedik, nurunu hissettik,

Yanında yürüyemedik, yolundan gittik,

Yaa Rasulallah!

Biz seni görmeden sevdik.



Zorluklara direndin, yanında değildik,

Çünkü asırlar sonra dünyaya geldik,

Keşke seni teselli edebilseydik,

Yaa Rasulallah!

Biz seni görmeden sevdik.



O güzel kalbini dünyanın merkezi bildik,

Olmasaydın yolumuzu kaybederdik,

O kutlu davetine icabet ettik,

Yaa Rasulallah!

Biz seni görmeden sevdik.



Sözünde durmayı, güvenmeyi senden öğrendik,

Sayende yalanı, riyayı, kalbimizden sildik,

Birbirimizi dost edindik, kardeş bildik,

Yaa Rasulallah!

Biz seni görmeden sevdik.



Her anımızda seni hayal ettik, seni düşledik,

Adını duyduğumuzda sana salavat getirdik,

Şu an yanımızda olmanı ne kadar çok isterdik,

Yaa Rasulallah!

Biz seni görmeden sevdik.



Bu dünyada gül yüzünü, nur cemalini göremedik,

Seni görmeyi, seninle olmayı cennete erteledik,

Bu yüzden seni örnek aldık, sünnetini yerine getirdik,

Yaa Rasulallah!

Biz seni görmeden sevdik.



Sana uyduk Rabbimize kulluk ettik,

Seni gönderdiği için Allah’a şükrettik,

Bu dünyadan gitsen de seni yüreğimizde yeşerttik,

Yaa Rasulallah!

Biz seni görmeden sevdik.



Ey Allah’ın elçisi!

Belki seni göremedik, sesini işitemedik,

Ama yüreğimizde hissettik,

Biz seni görmeden sevdik.

CAN PEYGAMBERİM

Sen Resuller resulüsün

Gönülbahçemizin gülüsün.

Taa yüreğimiz içinde gömülüsün.

Gül kokuyor o güzel teninde

Alemlere rahmetsin can peygamberim

İsmin bir duadır her gönülde

Canım fedadır yolunda can peygamberim



Ben gülleri çok severim,

Gül Sensin, gülşen sensin,Güneş Sensin,

Rehberimsin, son Peygamberimsin.

Sevgi pazarında bir tezgâh açtım;

Serdim yüreğimi, yolunun üstüne,

Çünkü senin yolunda dert, derman olur;

Ateş güle döner, gülistan olur!..

Cümle âlemlere bir fermân olur.

KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI

● Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

● O’na uyunuz.. O’nu örnek alınız ki O, sizde hergün yeniden doğsun... Yüreğinizi verin ki O'na, yarın orada sizinle olsun...

● Yalvarışımı kabul eyle!.. Şefaat mumunu yak Ya Resûlullah!.. Yak ki, aciz kalemimi aradan kaldırarak o muma atılayım..Ömür ırmağımı senin saadet havuzuna akıtayım.. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

● Ey güllerin sultanı, alem senle övüldü, biz seninle hep güldük, on dört asırdır daim, sensizliğe sürüldük, sana salat ve selam gönlümüz senle dolsun bizleri sana ümmet yapana hamdlar olsun efendimiz.

● Muhtaç değilsin ki kullara Resul, ümmetin sana muhtaçtır, senin ümmetin olmak ya Muhammed, şereftir, başlarda taçtır.

● Yâ Rasûlallah, Eğer sen, gelmeseydin âleme, güller açmaz, bülbül ötmez, mechûl esmâ Âdem'e Varlığın mânâsı kalmaz, garkolurda mâteme!

● Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) ümmetin üstüne titreyen sensin, müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, kulunu Allah’a sevdiren sensin, Gecemi gündüze çeviren sensin, ey Hakk’ın şahidi yüzünü göster, kul şahadetinle tanımak ister...