19 NİSAN 2017
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Akrobat gençlerden tehlikeli şov

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:45:26 İHA

Bursa'da geçtiğimiz hafta Mudanya'da 60 metrelik baz istasyonuna çıkan gençler bu kez şehir merkezinde 22 katlı binanın terasında ölüme meydan okudular

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    Türkiye'de 3. köprü dahil belli başlı yüksek yerlere tırmanırken paylaştıkları görüntülerle sosyal medyada fenomen olan gençler,

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     Bursa'da 60 metrelik baz istasyonundan sonra şehir merkezinde 22 katlı binada yaptıkları şovlarıyla yürekleri ağızlara getirdi.

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    22 katlı binanın terasından aşağıya tek elle sarkan gençler adeta ölüme meydan okudu.

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    Yavuz Sultan Selim köprüsüne tırmanıp sosyal medyada fenomen haline gelen gençler adrenaline doymuyor.

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    İki gencin Mudanya ilçesindeki 60 metrelik baz istasyonun ardından son durakları merkez Osmangazi ilçesindeki toplu konutlar oldu.

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