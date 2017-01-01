YAŞAM
Akrobat gençlerden tehlikeli şov
19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:45:26 | Güncelleme: 12:09:37
İHA
Bursa'da geçtiğimiz hafta Mudanya'da 60 metrelik baz istasyonuna çıkan gençler bu kez şehir merkezinde 22 katlı binanın terasında ölüme meydan okudular
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Türkiye'de 3. köprü dahil belli başlı yüksek yerlere tırmanırken paylaştıkları görüntülerle sosyal medyada fenomen olan gençler,
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Bursa'da 60 metrelik baz istasyonundan sonra şehir merkezinde 22 katlı binada yaptıkları şovlarıyla yürekleri ağızlara getirdi.
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22 katlı binanın terasından aşağıya tek elle sarkan gençler adeta ölüme meydan okudu.
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Yavuz Sultan Selim köprüsüne tırmanıp sosyal medyada fenomen haline gelen gençler adrenaline doymuyor.
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İki gencin Mudanya ilçesindeki 60 metrelik baz istasyonun ardından son durakları merkez Osmangazi ilçesindeki toplu konutlar oldu.
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Yükseklik korkusu olmayan Haluk Yavuz, İstanbullu arkadaşı Pavel Smirnov ile birlikte,
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Osmangazi İlçesinde bulunan Doğanbey Konutlarının 22. katına gizlice çıktı.
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Gençler, yaptıkları akrobasi görüntülerini kamera ile kaydetti.
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Tek eliyle demirlere tutunan gençler, metrelerce yükseklikte özçekim yapmayı ihmal etmedi.
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Hiçbir güvenlik önlemi almayan gençlerin tehlikeli gösterilerinden kareler... (Denemeyiniz!)
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