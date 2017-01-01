YAŞAM
Dünyanın en güzel 30 kasabası
19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:04:36 | Güncelleme: 15:26:54
Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını sıraladı. Listede Türkiye'den de bir kasaba bulunuyor. İşte en güzel kasaba ve köyler...
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1
1
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30
30 Gura Humorului
Ülke: Romanya
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2
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3
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4
4
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30
27 Monsanto
Ülke: Portekiz
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5
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6
6
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30
25 Sint-Martens-Latem
Ülke: Belçika
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7
7
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30
24 Riquewihr
Ülke: Fransa
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8
8
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30
23 Saint-Cirq-Lapopie
Ülke: Fransa
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9
9
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30
22 Porvoo
Ülke: Finlandiya
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10
10
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30
21 Koprivştitsa
Ülke: Bulgaristan
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11
11
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30
20 Sopron
Ülke: Macaristan
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12
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13
13
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30
18 Gölyazı
Ülke: Türkiye
* Tarihi Roma dönemine kadar uzanan Gölyazı, Bursa'da yer alıyor. Gölyazı, geçmişte Apollon Krallığı'nın merkezi olarak da biliniyor.
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14
14
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30
17 Bernkastel-Kues
Ülke: Almanya
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15
15
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30
16 Quedlinburg
Ülke: Almanya
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16
16
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30
15 Marianske-Lazne
Ülke: Çek Cumhuriyeti
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17
17
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30
14 Vlkolinec
Ülke: Slovakya
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18
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19
19
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30
12 Setenil de las Bodegas
Ülke: İspanya
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20
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21
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22
22
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30
9 Rovinj
Ülke: Hırvatistan
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23
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24
24
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30
7 Hindeloopen
Ülke: Hollanda
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25
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26
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27
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28
28
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30
3 Civita di Bagnoregio
Ülke: İtalya
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29
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30