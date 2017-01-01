19 NİSAN 2017
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Dünyanın en güzel 30 kasabası

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:04:36

Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını sıraladı. Listede Türkiye'den de bir kasaba bulunuyor. İşte en güzel kasaba ve köyler...

  • 1 Dünyanın en güzel 30 kasabası
    1 | 30

    30 Gura Humorului

    Ülke: Romanya

  • 2 Dünyanın en güzel 30 kasabası
    2 | 30

    29 Kotor

    Ülke: Karadağ

  • 3 Dünyanın en güzel 30 kasabası
    3 | 30

    28 Ohrid

    Ülke: Makedonya

  • 4 Dünyanın en güzel 30 kasabası
    4 | 30

    27 Monsanto

    Ülke: Portekiz

  • 5 Dünyanın en güzel 30 kasabası
    5 | 30

    26 Zalipie

    Ülke: Polonya

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