YAŞAM
Korse örgüyle saçlarınızı renklendirin!
19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:29:16 | Güncelleme: 17:27:46
HABERTURK.COM
Daha önceki saç trendlerini unutun. Kadınlar artık renkli ve eğlenceli korse trendini konuşuyor
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Korse örgü, dünyanın dört bir yanındaki kadınların beğenisini topladı.
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Gökkuşağı ve pastel tonları yerini bu eğlenceli trende bıraktı.
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Vancouver Moda Haftası'nda kullanılan yeni saç trendi, kadınların gözde örgü modeli olmayı başardı.
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Renkli şeritler geleneksel saç stillerine çarpıcı bir görünüm kattı.
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Bazı stilistler inci siyah danteller dokudu, bazıları ise iğneleri renkli şeritler için kullandı.
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İğne yardımıyla ipleri saçlarınızın arasından geçirerek siz de bu görüntüyü elde edebilirsiniz.
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İsterseniz saç materyallerini de kullanabilirsiniz. Saçlarınıza takmanız yeterli olacaktır.
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