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Korse örgüyle saçlarınızı renklendirin!

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:29:16 HABERTURK.COM

Daha önceki saç trendlerini unutun. Kadınlar artık renkli ve eğlenceli korse trendini konuşuyor

  • 1 Korse örgüyle saçlarınızı renklendirin!
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    Korse örgü, dünyanın dört bir yanındaki kadınların beğenisini topladı.

  • 2 Korse örgüyle saçlarınızı renklendirin!
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    Gökkuşağı ve pastel tonları yerini bu eğlenceli trende bıraktı. 

  • 3 Korse örgüyle saçlarınızı renklendirin!
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    Vancouver Moda Haftası'nda kullanılan yeni saç trendi, kadınların gözde örgü modeli olmayı başardı.

  • 4 Korse örgüyle saçlarınızı renklendirin!
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    Renkli şeritler geleneksel saç stillerine çarpıcı bir görünüm kattı.

  • 5 Korse örgüyle saçlarınızı renklendirin!
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    Bazı stilistler inci siyah danteller dokudu, bazıları ise iğneleri renkli şeritler için kullandı.

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