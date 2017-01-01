Şans Topu sonuçları (19 Nisan 2017)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen ve her hafta çekilişi yapılan Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi tamamlandı. Toplamda 2 milyon 447 bin 23 TL'nin dağıtıldığı Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 734 bin 108 TL ikramiye kazandı. İşte 19 Nisan 2017 Şans Topu sonuçları...

19 NİSAN 2017 ŞANS TOPU SONUÇLARI: 09, 10, 14, 30, 31 + 07

ŞANS TOPU İKRAMİYE BİLGİLERİ;

5+1 Bilen Kişi Sayısı: 1 Kişi Başına Düşen İkramiye: 734.108,10 TL 5 Bilen Kişi Sayısı: 20 Kişi Başına Düşen İkramiye: 3.670,90 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı: 206 Kişi Başına Düşen İkramiye: 356,85 TL 4 Bilen Kişi Sayısı: 2.501 Kişi Başına Düşen İkramiye: 39,20 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı: 6.579 Kişi Başına Düşen İkramiye: 18,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı: 75.475 Kişi Başına Düşen İkramiye: 4,55 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı: 68.634 Kişi Başına Düşen İkramiye: 5,00 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı: 235.121 Kişi Başına Düşen İkramiye: 2,80 TL

ŞANS TOPU OYUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.