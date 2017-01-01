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Kuluçkaya yattı, 3 hafta sonra civciv çıktı!

Fransa'da 10 yumurtaya kuluçkaya yatan sanatçı, 3 hafta sonra sonuç aldı. 10 yumurtanın birinden civciv çıktı.

20 Nisan 2017 Perşembe, 00:43:37 Güncelleme: 00:45:26

Fransa’da tavuk gibi "kuluçkaya yatan" sanatçı, 3 hafta sonra sonuç aldı. Sanatçının üzerine oturduğu 10 yumurtadan birindeki civciv yumurtadan çıkmayı başardı.

Daha önce doldurulmuş ayı içerisinde yaşamak ve ağzı kapalı büyük bir şişe içinde nehirde yolculuk etmek gibi projelere imza atan 44 yaşındaki Fransız sanatçı Abraham Poincheval bu kez de kuluçkaya yattı.

CİVCİV ÇIKTI

Üç hafta Fransa’nın başkenti Paris’in önemli müzelerinden Palais de Tokyo’da 10 yumurtanın üzerine oturarak, onların en az 37 derece sıcaklıkta kalmasını sağlayan Poincheval, ilk civcivine kavuştu.

OTURMAYA DEVAM EDECEK

Müze içinde cam bir fanusta 29 Mart’tan beri yaşamını sürdüren Poincheval’in bu gösterisi müze ziyaretçileri tarafından ve müzenin YouTube’dan yaptığı canlı yayından izlenebildi. Poincheval’in gösterisi diğer dokuz yumurtadan da civciv çıkana kadar devam edecek.

Sanatçı, civcivleri, babasının batı Fransa’daki çiftliğine götürmeyi planlıyor.

DAHA ÖNCE DE KAYANIN İÇİNDE GÜNLERCE KALMIŞTI

Poincheval, daha önce de gerçekleştirdiği performansta, bir hafta boyunca bir kaya kütlesinin içinde kalmıştı.

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