Geçtiğimiz hafta toplamda 32 milyon 832 bin 448 TL ikramiye dağıtılmış ve büyük ikramiye olan 26 milyon 21 bin 777 TL, iki kişiye dağıtılmıştı. Bu hafta da Süper Loto sonuçları binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Peki Süper Loto sonuçları saat kaçta çekiliyor? Süper Loto çekilişi ne zaman çekilecek? İşte tüm detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Milli Piyango İdares (MPİ) tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişleri, her hafta düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlanıyor. Kazanan numaraların belirlenmesi ve talihlilere duyurulması ise yaklaşık saat 21:40'a kadar sürebiliyor. Resmi sonuçlar en geç 21:45'te MPİ'nin internet sitesinde yayınlanıyor.

Ayrıca Süper Loto çekilişi yapıldığında ve resmi sonuçlar açıklandığında, bu sayfa da güncellenecek ve bu sayfa üzerinden de sonuçları öğrenebileceksiniz.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE 25 MİLYON TL'YDİ

Süper Loto şans oyunu, 9 hafta boyunca devretmişti. Büyük ikramiye ise 25 milyon TL'ye kadar ulaşmış ve vatandaşlar büyük ikramiyeyi tutturmak için Süper Loto oynamıştı.

SÜPER LOTO OYUN ÖZELLİKLERİ

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.