Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (21 Nisan 2017)

Bugün devreye giren Venüs- Satürn karesi ilişkilerimizde bizi zorlayabilir. Kendimizi mutsuz ve yalnız hissedebiliriz. Venüs parayla bağlantılı olduğu için piyasalarda düşüşler görülebilir. Yine bugün Mars, İkizler burcuna geçecek. 2 ay boyunca enerjimizi iletişime, sosyal medyaya ve yakın çevremize yöneltmeye başlayacağız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğitim, seyahat veya gelecek sorumluluklarınız sıkıntı oluşturabilir. İlişkilerinize dikkat etmelisiniz. İletişime dayalı işlerinize dayalı konularda mücadeleleriniz artacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Takım çalışmalarında ilişki sorunlarına açık olacaksınız. Bugün itibarıyla paraya dayalı işlerinizde, kazanımlarınızda ve maddi alanlarda mücadeleleriniz artacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sizi zorlayan olaylar olacak. Hayatınızı ilgilendiren işlerinizde mücadeleleriniz artacak. Yine de birkaç aydır hissettiğiniz yorgunluk biraz hafifleyecek.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla kişisel alanlarınızda mücadeleler ve zorlanmalar görülebilir. Enerjiniz düşük olacağından ateşli hastalıklara ve alerjilere karşı dikkatli olmalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda sorunlara açıksınız. Harcamalarınızı daha kontrollü yapmaya çalışın. Hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, sosyal alanlarınızda mücadeleleriniz artabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde sıkıntılar oluşabilir. Kendinizi göstermekten ve toplumsal konularla ilgilenmekten zevk alacaksınız. Patronlarınızla olan iletişiminize özen gösterin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sıkıntılarınızı ve dertlerinizi göstermek istemesiniz de içten içe hayatın sizi zorladığını düşünebilirsiniz. İş ilişkilerinizde ve sağlıkla ilgili konularda problemler oluşacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hem aşk hem de iş ilişkilerinizin bozulma ihtimali olabilir. Aşırı iyimserlikle hareket etmeyin, riskli işlerden kaçının. Enerjinizi daha çok maddi alanlara yönelteceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda problem yaşamaya açıksınız. Ailenizden bazı insanlarla anlaşmak hiç kolay olmayacak. İlişkiniz varsa enerjinizi ilişkinize akıtacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı ilişkilerinizde sonlanmalar oluşabilir. Bugün itibarıyla işle ilgili mücadeleleriniz artacak. Enerjinizi sağlığınızla ilgili alanlarda harcayacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde kendinizi yalnız, yorgun ve sıkıntılı hissedebilirsiniz. Parasal konularda zorlanmalar oluşabilir. Aşk hayatınızda da mücadeleleriniz artacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş sorumluluklarınızı üzerinize almak istemeyeceksiniz. Kendinizi toplum önünde yalnız hissedebilirsiniz. Ailenizle tartışmalardan uzak durmalısınız.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA