İşte Türkiye'nin en güzel 7 parkı!

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Baharda her yere geç kalırım. Çünkü bütün ağaçları kucaklamak isterim. Trafikten, kalabalıktan yorulduğum an sırtımı bir ağaca yaslayıp gökyüzünü izlemeye bayılırım. Şehrin merkezinde yer alan rengârenk çiçekler ve ağaçlarla dolu parklar herkes gibi benim de imdadıma yetişiyor. Arkadaşlarıyla çimler üzerinde sohbete dalan, resim çizen, köpeği ile yürüyüş yapan, bir başına kafasını dinleyen veya yalnızca etrafı seyretmeyi tercih edenlerle parklar dolup taşıyor. Siz tüm haftanın yorgunluğunu nasıl atıyorsunuz? Kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız şehrin içindeki bu parklara bir fırsat verin. Gazete Habertürk'ten Özge Gedik Türkiye'nin en güzel 7 parkını derledi.