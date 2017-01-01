İşte Türkiye'nin en güzel 7 parkı!

Baharda her yere geç kalırım. Çünkü bütün ağaçları kucaklamak isterim. Trafikten, kalabalıktan yorulduğum an sırtımı bir ağaca yaslayıp gökyüzünü izlemeye bayılırım. Şehrin merkezinde yer alan rengârenk çiçekler ve ağaçlarla dolu parklar herkes gibi benim de imdadıma yetişiyor. Arkadaşlarıyla çimler üzerinde sohbete dalan, resim çizen, köpeği ile yürüyüş yapan, bir başına kafasını dinleyen veya yalnızca etrafı seyretmeyi tercih edenlerle parklar dolup taşıyor. Siz tüm haftanın yorgunluğunu nasıl atıyorsunuz? Kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız şehrin içindeki bu parklara bir fırsat verin. Gazete Habertürk'ten Özge Gedik Türkiye'nin en güzel 7 parkını derledi.
1. Maçka Demokrasi Parkı (İstanbul)
Kedi ve köpeklerin de favorisi Dikkat ederseniz adım başı açılan kahveciler boş. Çünkü yeni moda kahveyi alıp kendini Maçka Parkı’nın çimlerine bırakmak. Baharda ilk çiçeklerin açmasıyla birlikte bu parkta yer bulmak zorlaşıyor. İstanbulluların popüler buluşma noktası haline gelen parkta ıhlamur, kavak, çınar, kızılağaç, akasya gibi birçok ağaçların dışında yüzlerce çeşit bitkiye de rastlayabilirsiniz. Yalnız ağaçların değil köpeklerin de çokluğu dikkat çekiyor. Normalde yanından kedi geçse çığlık atan arkadaşım burada adeta Panter Emel’e dönüşüyor. Parkın eşsiz manzarasını yukarıdan görmek isterseniz Maçka-Taşkışla telefrik hattına binmelisiniz.
2. Kültürpark (İzmir)
9000 ağaç var! Eskilerin hâlâ “Fuar” dediği Kültürpark sanat ve sporu birleştiriyor. Heykel müzesinden yüzme havuzuna, sergi salonları, lunapark, tenis kortu, koşu parkurunun yanı sıra Türkiye’de bulunmayan ve dünyanın birçok farklı köşesinden gelmiş 9000’den fazla ağaç var. Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın eserlerinde bahsettiği hatta kendisinin diktiği bitkiler de Kültürpark içinde yer alan Halikarnas Balıkçısı Bitkiliği’nde yaşıyor.
3. Seğmenler Parkı (Ankara)
Bu parkta hayat var Denize ve yeşile hasret Ankaralılar bahar aylarının gelmesiyle birlikte soluğu Seğmenler’de alıyor. 6 Mayıs’ta sezon açılış partisini yapacak olan Seğmenler Parkı yıl boyunca gerçekleşecek olan farklı aktivitelerle dolu. Yanınızda ister arkadaşınız ister kitabınız olsun ağaçlara dokunmak ve güneşe doymak sizi burada daha canlı hissettirecek.
4. Sazova Parkı (Eskişehir)
Disneyland’in Eskişehir şubesi Tasarımı ve içinde bulunduğu yapılarla kendini farklı bir yere taşıyor Sazova Parkı. Masal Şatosu, Korsan Gemisi, 84 farklı türden 2150 balığın bulunduğu akvaryum gibi hem çoçukların hem de büyüklerin dikkatini çekecek birçok etkinlik alanına sahip. Ayrıca 29 Nisan’da Hayvanat Bahçesi’nin de açılışı yapılacak. Turunuzu tamamladıktan sonra yapay şelalenin yanında çayınızı yudumlayabilirsiniz.