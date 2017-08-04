Bu meyve ve sebzeleri 40 yıllık çiftçi görse bile şaşırabilir. İşte evde beklettikçe çiçek açan, farklı yerlerden yeşeren, hiç beklenmedik yerden tomurcuk açan sebze ve meyveler...
DAHA ÖNCE ADINI DUYMADIĞINIZ SEBZE VE MEYVELER
Hala meyvesi
Mucize meyve
Tamarillo
Çikolata meyvesi
Meksika salatalığı
Biriba
Sapodilla
Ekmek ağacı
Havyar limon
Cupuaçu
Çikolata sarmaşığı
İŞTE MEYVE VE SEBZELERN TOPLANMADAN ÖNCEKİ HALLERİ
Mutfakta sıklıkla tükettiğimiz bu meyvelerin toplanmadan önceki hallerini merak ettiniz mi?
Hasat öncesi hurma
Hasat sonrası hurma
Hasat öncesi kapari
Hasat zamanı kapari
Sofralarda kapari
Hasat öncesi kakule
Hasat sonrası kakule
Dalındayken enginar
Sofralarda enginar
Hasat öncesi papaya
Hasat sonrası papaya
Hasat öncesi zerdeçal
Sofralarda zerdeçal
Hasat öncesi zencefil
Hasat sonrası zencefil
Hasat öncesi pirinç
Hasat sonrası pirinç
Dalında hurma
Acı olmasıyla bilinen wasabi
Sofralardaki wasabi
Hasat öncesi ejderha meyvesi
Hasat sonrası ejderha meyvesi
Hasat öncesi çay
Hasat sonrası çay
Yeni koparılmış muskat
Kurutulmuş muskat