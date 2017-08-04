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Meyve ve sebzeler erken açarsa nasıl gözükür?

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:25:11 HABERTURK.COM

Meyve-sebzenizi, zaman geçtikçe aldığınızdan farklı bir halde bulabilirsiniz. İşte birbirinden tuhaf o kareler...

  • 1 Meyve ve sebzeler erken açarsa nasıl gözükür?
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    Bu meyve ve sebzeleri 40 yıllık çiftçi görse bile şaşırabilir. İşte evde beklettikçe çiçek açan, farklı yerlerden yeşeren, hiç beklenmedik yerden tomurcuk açan sebze ve meyveler...

  • 2 Meyve ve sebzeler erken açarsa nasıl gözükür?
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  • 3 Meyve ve sebzeler erken açarsa nasıl gözükür?
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  • 4 Meyve ve sebzeler erken açarsa nasıl gözükür?
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  • 5 Meyve ve sebzeler erken açarsa nasıl gözükür?
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YORUMLAR 3
  • Misafir 27 Mayıs 2017 Cumartesi 17:06
    Rabbim neler yaratmış,hiç tadamadan ölecez heralde,markette bile yok..
  • Misafir 01 Haziran 2017 Perşembe 12:57
    ben katar'a gittiğimde bir çoğunu tatma fırsatı bulmuştum. umreye gittiğimde kutsal topraklarda da bikaçını bulmuştum
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 10:56
    Allah'ın sayısız nimetlerinden birkaçı
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