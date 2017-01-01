23 NİSAN 2017
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Ahırı lüks malikaneye çevirdi!

23 Nisan 2017 Pazar, 10:21:14

17. yüzyıldan kalma ahırın lüks bir malikaneye dönüştüğünü gören herkes şaşkınlık ve hayranlık içinde kaldı

  • 1 Ahırı lüks malikaneye çevirdi!
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    Mark Parmeter adındaki bir adam İngiltere'de bulunan bu ahırı arazisiyle beraber satın aldı.

  • 2 Ahırı lüks malikaneye çevirdi!
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    1980'lerde terk edilmiş döküntü yeri 2014'te satın alan Mark Parmeter, ahır olarak kullanılan eve toplam 4,37 milyon dolar harcayarak lüks bir malikaneye çevirdi.

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    Parmeter, 400 yıllık olan bu ahırı satın aldıktan sonra üç yıllık çalışmanın sonunda lüks bir ev haline getirdi.

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    Evin iç kısmında bulunan yüzyıllık tahta sütunlar orijinalliği bozulmadan restore edildi.

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    Malikanenin şimdiki değeri 7.5 milyon dolar civarında.

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