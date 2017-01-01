YAŞAM
Ahırı lüks malikaneye çevirdi!
23 Nisan 2017 Pazar, 10:21:14 | Güncelleme: 10:49:31
17. yüzyıldan kalma ahırın lüks bir malikaneye dönüştüğünü gören herkes şaşkınlık ve hayranlık içinde kaldı
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Mark Parmeter adındaki bir adam İngiltere'de bulunan bu ahırı arazisiyle beraber satın aldı.
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1980'lerde terk edilmiş döküntü yeri 2014'te satın alan Mark Parmeter, ahır olarak kullanılan eve toplam 4,37 milyon dolar harcayarak lüks bir malikaneye çevirdi.
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Parmeter, 400 yıllık olan bu ahırı satın aldıktan sonra üç yıllık çalışmanın sonunda lüks bir ev haline getirdi.
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Evin iç kısmında bulunan yüzyıllık tahta sütunlar orijinalliği bozulmadan restore edildi.
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Malikanenin şimdiki değeri 7.5 milyon dolar civarında.
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Lüks evin 4 yatak odası, 3 banyosu, 2 oturma odası, bahçesi, 2 garajı ve 256 metre karelik arazisi mevcut.
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TERK EDİLMİŞ KALEYİ VİLLAYA ÇEVİRDİLER!
İngiltere'de bulunan Astley Kalesi Witherford Watson Mann mimarlık ofisi tarafından lüks bir ev haline getirildi.
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Yıllarca çürümeye bırakılmış bölgede yaşayanların girmeye korktuğu kale yıllar sonra lüks bir yapı oldu.
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Kalenin aslına uygun olarak tuğla ve ahşap malzeme kullanarak yapılan antik kalede etrafı açık olan odalar muhafaza edildi.
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Güneş ışığından yararlanılabilecek şekilde yapılan evde kalenin tarihi yapısını bozacak bir detay bulunmuyor.
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Kalenin duvarlarını da 15. ve 17. yüzyıldan tarihi resimler süslüyor.
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SU KULESİNİ LÜKS BİR REZİDANSA ÇEVİRD!
Mike Thomas birkaç yıl önce metruk halde çürümeye bırakılmış beton bir su kulesini satın aldı.
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İngiltere'nin Essex kentinde 1930 yılında inşa edilen su kulesi son derece bakımsız bir haldeydi.
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Thomas'ın mimar kızı Elena bu su kulesini görenleri şaşıratacak lüks bir ev haline getirdi.
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300 bin dolar harcanan ev için 2 yıl boyunca tadilat yapıldı.
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Mimar Elena, terk edilmiş bir binadan lüks bir rezidansa dönüşen eve üç oda yaptı.
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Elena babasının rahatlığı önplana koyan bir anlayışla dekore ettiği evde bir de toplantı salonu tasarladı.
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3 BOYUTLU YAZICIYLA İNŞA ETTİ!
Andrey Rudenko isimli bir adam, 3 boyutlu yazıcı üzerinde bazı değişiklikler yaparak çocukları için bahçesine bir kale inşa etti.
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Rudenko, 3 boyutlu yazıcının beton kullanarak inşa ettiği kaleyi test amaçlı yaptı.
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Bir sonraki projesinde ev yapmayı planlayan adam, yazılımsal olarak çalışmalara şimdiden başlamış bile.
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İşte 3 boyutlu yazıcının inşa ettiği o kaleden fotoğraflar...
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SADECE 4 SAATTE EV İNŞA ETTİLER! BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ...
Dört kişi ahşap evi 4 saatte tamamladı. İşte kare kare o evin yapım aşaması...
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