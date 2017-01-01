23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

23 Nisan'da kar sürprizi!

23 Nisan 2017 Pazar, 11:12:58 Genel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı sabah saatlerinde Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Bolu'da kar yağışı etkili oldu

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300