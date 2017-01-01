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YAŞAM
23 Nisan'da kar sürprizi!
23 Nisan 2017 Pazar, 11:12:58
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Güncelleme:
11:36:19
Genel
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı sabah saatlerinde Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Bolu'da kar yağışı etkili oldu
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Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
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