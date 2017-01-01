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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Nisan

24 Nisan 2017 Pazartesi, 00:23:58 HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 24-30 Nisan haftası burç yorumunuz...

  • 1 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Nisan
    1 | 76

    Koç Burcu:

     

    Haftanız heyecanlı ve aktif oluşumlarla başlıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu haftabaşı duygusal olarak hisettikleriniz yaptıklarınızı belirleyebilir. 

  • 2 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Nisan
    2 | 76

    Her şeye el atmak isteyebilirsiniz. Daha önceden konuşulmuş, eğitim, iş sorumluluklarını severek yerine getireceksiniz.

  • 3 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Nisan
    3 | 76

    Çarşamba günü oluşan Yeniayla beraber önünüzdeki dönemde maddi konular, sahip olduklarınız için önemli adımlar ve kararlar devreye girebilir.

  • 4 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Nisan
    4 | 76

    Ticaret, parasal görüşmeler ve anlaşmalar, yatırımlarınızı bu tarihten sonra şekillendirebilirsiniz. Merkür sizin burcunuzda geriliyor, bu yüzden 03 Mayıs’a kadar dikkatli olmayı unutmayın.

  • 5 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Nisan
    5 | 76

    Cuma günü itibarıyla kendinizi seveceğiniz ve göstereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sosyalliğiniz artabilir, Görüntünüzü yenilemek, alışveriş yapmak, dolaşmak, keyifli ilişkiler içine girmek isteyebilirsiniz. 

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