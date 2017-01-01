Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Nisan
24 Nisan 2017 Pazartesi, 00:23:58 | Güncelleme: 00:45:48
HABERTURK.COM
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 24-30 Nisan haftası burç yorumunuz...
1
1|76
Koç Burcu:
Haftanız heyecanlı ve aktif oluşumlarla başlıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu haftabaşı duygusal olarak hisettikleriniz yaptıklarınızı belirleyebilir.
2
2|76
Her şeye el atmak isteyebilirsiniz. Daha önceden konuşulmuş, eğitim, iş sorumluluklarını severek yerine getireceksiniz.
3
3|76
Çarşamba günü oluşan Yeniayla beraber önünüzdeki dönemde maddi konular, sahip olduklarınız için önemli adımlar ve kararlar devreye girebilir.
4
4|76
Ticaret, parasal görüşmeler ve anlaşmalar, yatırımlarınızı bu tarihten sonra şekillendirebilirsiniz. Merkür sizin burcunuzda geriliyor, bu yüzden 03 Mayıs’a kadar dikkatli olmayı unutmayın.
5
5|76
Cuma günü itibarıyla kendinizi seveceğiniz ve göstereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sosyalliğiniz artabilir, Görüntünüzü yenilemek, alışveriş yapmak, dolaşmak, keyifli ilişkiler içine girmek isteyebilirsiniz.
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6
6|76
İlişkilerinize önem vermeye başlayacaksınız. Bu 3 haftalık süreçte aceleci ve hemen alınan kararlardan uzak durmanız daha çok işinize yarayabilir.
7
7|76
Her ne kadar görüntünüze önem vermeye başlayacak olsanız bile, önemli estetik uygulamalardan kaçınmalısınız.
8
8|76
Bu haftabaşı sabah saatlerinde daha hızlı ve organize hareket edebilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar.
9
9|76
Geri plandan yürütttüğünüz iş ve görüşmelerinizde parasal olarak kalıcı sonuçlar ve görüşmeler içine girebilirsiniz. Bu haftabaşı tamamlamanız gereken işlerinizin peşine düşmelisiniz.
10
10|76
Çarşamba günü oluşan Yeniay, kişisel hayatınızdaki her tür girişimi destekleyen bir Yeniay olacak. Bu süreçte, daha önceden konuştuğunuz, daha önceden iletişim halinde bulunduğunuz insanlarla harekete geçebilirsiniz.
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11
11|76
Çok önemli hayati kararlar için 03 Mayıs’taki Merkür’ün düzelme zamanını beklemeniz, faydalı olabilir.
12
12|76
Cuma günü itibarıyla önemli sorunların kaynağına inmek ve ortaklaşa parasal konularda beklenmedik yardımlar almak için uygun olacak.
13
13|76
Bir yandan da artık yalnız olmayı seveceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Arkadaş çevrenizle olan bağlantılarınızda birazcık daha geriye çekilecek, olayları izlemekten keyif alacak, zaman zaman pilinizi şarj etmek için yalnızlıktan hoşlanacaksınız sevgili Boğa ve Yükselen Boğalar.
14
14|76
Bu süreçte gizli saklı aşk ilişkileri sizi daha fazla heyecanlandırabilir, platonik aşklar devreye girebilir, bu süreci bir-iki hafta boyunca böyle geçireceksiniz.
15
15|76
Haftanız sosyal ortamlarınızdan alacağınız haberlerle başlıyor sevgili İkizler ve yükselen ikizler. Geleceğinize dair alacağınız kararlarda sosyal çevrenizden daha önceden tanıdığınız kişiler size iletişim kapıları açabilir.
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16
16|76
Hem özel hayatınızda, hem de ortaklaşa yapılacak işlerinizde görüşmelerinizin ve fikirlerinizin karşılığını bu hafta alabilirsiniz.
17
17|76
Çarşamba günü oluşan yeniayda harekete geçmemeli ve kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için çaba göstermelisiniz.
18
18|76
Yine bilinçaltı çalışmaları yapmak açısından da uygun bir yeniay sizi bekliyor. Kadersel temalara açık bir dönem olduğundan acele etmeyin, sağlığınıza özen gösterin, olayları gözlemleyin ve hayata geri plandan bakın.
19
19|76
Cuma günü itibarıyla, sosyal çevrenizin daha fazla hareketlendiğini görebilirsiniz.
20
20|76
Aktiviteler, organizasyonlar, davetler, grupsal işler içinde kendinizi ortaya koymak isteyecek ve bu alanda ilişkilerinizi kuvvetlendireceksiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler.
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21
21|76
Yeni tanışacağınız insanlar sizi heyecanlandırabilir, arkadaş ortamlarınızda vaktinizi harcamak isteyebilirsiniz.
22
22|76
İş hayatınızda hızlı vereceğiniz kararlarla bu pazartesi etkin bir şekilde haftaya başlıyorsunuz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler.
23
23|76
Daha önceden konuştuğunuz bir işin sorumluluğunu alarak yolunuzda ilerlemek önemli olacak. Kariyerinizde kalıcı adımlar atılabilir
24
24|76
Çarşamba günü oluşan Yeniay sosyal çevrenizle ilgili yeni oluşumları karşınıza getirebilir. Yeni insanlardan, arkadaşlarınız ve çevrenizden fayda sağlayacağınız bir yeniay içindesiniz. G
25
25|76
Geleceğinizi ilgilendiren işlerin peşine düşebilirsiniz. Yeni adımlarınızı 03 mayıs’tan sonra Merkür düzeldikten sonra yapmak daha etkili olabilir.
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26
26|76
Cuma günü itibarıyla iş ilişkileriniz, düzeniniz, bağlantılarınız önem kazanıyor. Patronlarınızın gözüne girebilir, onlarla bağlantılarınızı kuvvetlendirebilirsiniz.
27
27|76
Zam, prim ve terfi gibi konuları konuşmanın tam sırası. Toplum önü kendinizi göstereceğiniz zamanlar, herkes dikkatini size verebilir ama aceleci ve bencil davranmanız şartıyla.
28
28|76
Haftanız dış ortamlara bağlı işlerinizle başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Uzak yerlerden, kurumlardan, yabancı ortaklı işlerden elde edeceğiniz sonuçlar hayat girişimlerinizde sizi destekliyor. Daha önceden gündeme gelmiş bir iş konuşması sorumluluklarınızı arttıracak.
29
29|76
Çarşamba günü oluşan Yeniay, kariyerinizde önemli adımları ve başlangıçları karşınıza getirebilir. Parasal ve çevre alanlarınızın yöneticisi merkür gerilemesini hesabınıza katarak karşınıza gelecek olan fırsatları değerlendirmelisiniz.
30
30|76
Yarım kalmış bir eğitim, seyahat ve iş fırsatı Cuma günü karşınıza gelebilir. Daha önceden gittiğiniz ve seyahat ettiğiniz bir yere gidebilir, iş bağlantılarınızı aktive edebilirsiniz. Dış ortamlarda sürprizli gelişmeler bilincinizin açılmasına sebep olabilir.
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31
31|76
Cuma günü itibarıyla geleceğinizi ilgilendiren önemli işlerde ilişkileriniz önem kazanıyor. Aceleci ve sabırsız tutumlar içine girmezseniz herşey çok daha iyi şekillenebilir.
32
32|76
Yabancılarla yapılacak işlerinizde ilişkilerinizi devreye sokabilirsiniz. Seyahat etmekten mutluluk duyacaksınız.
33
33|76
Yeni insanlarla tanışma, yeni kültürlerden etkilenme ve bu alanda sosyalleşme gibi etkileriniz yüksek olabilir. Öğrenmekten mutluluk duyabilirsiniz sevgili Aslan ve Yükselen Aslanlar
34
34|76
Ortaklaşa parasal işlerinizde düşündüğünüz, tamamlanması gereken işler devrede olabilir sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bu haftabaşı maneviyatınız size güç katabilir. Aile hayatınızda yapılacak işleriniz ve konuşmalarınız için uygun şartlar oluşabilir.
35
35|76
Çarşamba günü öğleden sonra oluşan yeniay gelecek girişimlerinizi hızlandırıyor. Seyahat, eğitim, medya, hukuk konularında 03 mayıs a kadar hazırlıklarınızı tamamlayın ve merkür düzelince harekete geçin.
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36
36|76
Cuma günü ve sonrasında alacaklarınızı kuracağınız ilişkilerle daha kolay elde edebilirsiniz. Girişimci yönünüz ağır basacak. Ortaklaşa girişimlerinizden elde edilen gelirler anlamında olumlu etkilere merhaba diyorsunuz.
37
37|76
Borcunuz varsa borcunuzu, gerek partneriniz gerek irtibat halinde olduğunuz ilişkiler sayesinde rahatlıkla destek görerek halledeceksiniz.
38
38|76
Bir yandan da tahsil edemediğiniz alacaklarınızı da alabilirsiniz. Partnerinizin finansal durumundaki olumlu gelişmeler, sizin hayatınızı da olumlu etkileyecek sevgili Başak ve yükselen Başaklar.
39
39|76
Haftaya özel ilişkilerinizdeki duygusal iniş çıkışlarla başlayabilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Özel hayatınızda verdiğiniz sözleri yerine getirebilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizde çabuk ve hızlısınız. İletişimsel işlerinizin sorumluluklarını yerine getirmeye hazırsınız.
40
40|76
Çarşamba günü oluşan yeniayla birlikte parasal işlerinizin üzerine eğileceksiniz. Borç almak, vermek, ortak parasal işlerinizin üzerine düşmek isteyebilirsiniz. Kredi almak, borçlarınızı yapılandırmak için fırsatlar karşınıza gelebilir.
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41
41|76
Önemli kararlarınızı bu dönem sonrası devreye sokmalısınız, yine de merkür’ün 03 Mayıs a kadar gerilediğini hesaba katarak yolunuzda ilerleyin.
42
42|76
Cuma günü ve sonrasında ilişkileriniz güzelleşecek. Güzel fırsatlarla, ilişkinizde özgürleşme arzunuz artıyor. Yine de sevdiğinize karşı sabırsız olmazsanız durumları toparlamak, yaşanan sıkıntıları geride bırakmak için uygun şartlar altındasınız.
43
43|76
Aynı zamanda eşinizin ya da ortağınızın ilişkileri de güçlenecek. Yasal konularda şansınız artabilir. Devam etmekte olan davalarda da olumlu gelişmeler içine gireceksiniz.
44
44|76
Haftanız yapılması gereken işlerinizle başlıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Yaptığınız işlerden olumlu sonuçlar almanız sizi daha fazla kamçılayabilir veya daha önceden konuşulmuş fırsatların sizi gaza getirdiğini görebilirsiniz. Önemli parasal konuşmalarda oluşabilir.
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45|76
Çarşamba günü ikili ilişkiler ve özel hayat evinizde oluşan Yeniay ile birlikte evlilikle, özel hayatınızla, ilişkinizle ya da ortaklığınızla ilgili önemli kararları ve başlangıçları devreye sokabilirsiniz.
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46|76
Yeni kararlar, yeni başlangıçlar Yeniay zamanı karşımıza gelir ama Merkür’ün gerilediğini düşünürsek çok da acele etmeyin. 03 mayıs’tan sonra bolca vaktiniz olacak.
47
47|76
Cuma günü ve sonrasında 3 hafta boyunca iş hayatınızı seveceğiniz ve önemseyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz.
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48|76
Beraber çalıştığınız insanlarla ilişkilerinizi daha iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz. Aceleci ve ani manevralarla iş yaptığınız insanları çok fazla sıkıştırmadan yolunuzda ilerleyin.
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49|76
Aşk hayatınızda veya çocuğunuz varsa onunla olan ilişkinizde abartıdan bu haftabaşı uzak durmanız gerekebilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar.
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50|76
Olumlu etkiler altındasınız. Daha önceden konuşulmuş kreatif, sanatsal işlerinizde, aşk hayatınızda sorumluluklarınızın size katacağı değeri göreceksiniz.
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51|76
Çarşamba günü oluşan Yeniay, iş hayatınızda karşınıza gelecek yeni başlangıç ve kararları destekleyecek. Aldığınız çok güzel bir iş teklifini tam anlamıyla devreye sokmak için bu Yeniay’ı kullanmalısınız.
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52|76
Bir yandan Merkür’ün gerilediğini düşünürsek, karşınıza gelecek olan bu iş fırsatları daha önceden konuşulmuş, olmasına özen gösterin lütfen.
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53|76
Cuma günü itibarıyla seveceksiniz, aşkı deneyimlemek isteyeceksiniz, özgürlük arzunuzda yüksek olacak. Aşk hayatınıza, eğlencelere ve hobisel faaliyetlere ilginizi kaydıracaksınız.
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54|76
Bu dönemde flörtler yaşayabilirsiniz. Eğer evliyseniz bu, daha ziyade cinsel hayatınız açısından hareketli olabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar.
Çocuk yapmak isteyenlerin bu konuda hiç tereddüt etmeden harekete geçebilecekleri 3 haftalık bir dönem başlıyor.
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57|76
Haftanız yuvanızın konularına odaklanarak başlıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Ailevi konularda veya ev, emlak konularında bazı konuşmalarınızda kalıcı adımlar atmak isteyecek ve hayatın sizi bu konuda desteklediğini göreceksiniz.
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58|76
Çarşamba günü aşk hayatınızda Yeniay gerçekleşecek. Bu Yeniay ile beraber aşk hayatınızla ilgili önemli kararlarınız uygulayabilirsiniz.
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59|76
Bu kararlarınızı devreye sokun ama herhangi bir anlaşmanın altına imza atmamaya özen gösterin çünkü Merkür’ün hala gerilediğini unutmamalısınız.
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60|76
Cuma günü itibarıyla aile ilişkilerinize yoğunlaşacaksınız. 3 haftalık bu dönemde aile bireylerinizle aranızdaki ilişkileri düzeltmek, arabuluculuk yapmak, onlarla paylaşımlarınızı daha fazla artırmak isteyebilirsiniz.
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61|76
Bir yandan boya, badana, tadilat, dekorasyon, dekoratif işlerle uğraşmak, bahçe düzenlemelerine girişmek, eve yeni bir eşya almak veya evinizi yeni baştan yaratmak arzusunda olabilirsiniz.
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Venüs, Koç burcunda rahat etmediğinden kaynaklı olarak özellikle çok sabırsız, aceleci davranışlar evinizle ilgili girişeceğiniz birtakım olaylarda sizi zorlayabilir.
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Bir yandan gayrimenkul işleriyle ilgili konularda da çok aceleci kararlar alabilirsiniz. Yine aile hayatınızda aile büyüklerinizin sorumluluklarını almak, sizi manen mutlu edecek.
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Bu haftabaşı hızlı başlayacak, birçok yere koşturmalarınız olabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Doğru satış ve iletişimle organizasyona yönelik işlerinizde istediğiniz sonuçları alacaksınız. Daha önceden konuşulmuş anlaşmalar içine girebilirsiniz.
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Çarşamba günü oluşan yeniay, aile hayatınızda önemli kararları ve başlangıçları karşınıza getirebilir. Önemli bir ev anlaşması bu yeniay önem kazanabilir sevgili Kovalar.
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Yine de ticari alanlarınızda ve girişim evinizde gerileyen Merkür’ün 03 Mayıs’ta düzelmesini beklemek faydalı olabilir.
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67|76
Cuma günü ve sonrasında yakın çevrenizdeki insanlarla paylaşımlarınız artıyor, onları önemseyecek, ihmal ettiğiniz akrabalarınızla bir araya gelerek sevginizi tazelemek isteyeceksiniz.
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Reklam, tanıtım, pazarlama, satış, gazete, bilgisayar, internet gibi alanları daha sık kullanacak ve bu alanlarda kendinizi ön plana çıkartacaksınız.
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Çevrenizle iyi iletişim içinde olmak bütün kapıları açacak. Sabırsız, aceleci ve başkalarını düşünmeden adım atmamaya özen gösterin.
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Önemli görüşmeler ve anlaşmalar gündeme gelebilir, sevgili Kova ve Yükselen Kovalar.
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İş alanlarınızda ve parasal konularda daha önceden yapmanız gerekenler bu haftabaşı devrede olabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Kariyer sorumluluklarınız için girişeceğiniz bazı işlerinizde bu hafta kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz.
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72|76
Çarşamba günü oluşan Yeniay’la birlikte iletişimsel işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Satış, reklam pazarlama, bilgisayar alanlarınızda işiniz varsa önemli kararlar karşınıza gelebilir.
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Yine yakın çevrenizde verilecek kararlar, başlangıçlar ve adımlar bu yeniay da karşınıza gelebilir. Yine de Merkür hala geriliyor, büyük adımlarınızı 03 Mayıs’tan sonraya bırakmak daha faydalı olabilir.
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Cuma günü itibarıyla parasal işlerinizde aktif bir dönem olacak. İlişkilerinizde fevri davranmazsanız daha önceden sıkıntı yaşadığınız konu ve olayları düzelterek şansınızı bu dönem yakalayabilirsiniz.
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Başka insanlardan finansal konularda yardım alabilir, yatırımlarınız konusunda iyiliklerle karşılaşabilirsiniz.
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Giyim kuşama, yeme içmeye, aynı zamanda spora, takılara, eğlenceye para harcama ve bu konularda yatırım yapma ihtimaliniz de bulunuyor.