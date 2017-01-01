Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Nisan

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İş alanlarınızda ve parasal konularda daha önceden yapmanız gerekenler bu haftabaşı devrede olabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Kariyer sorumluluklarınız için girişeceğiniz bazı işlerinizde bu hafta kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz.