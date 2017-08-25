YAŞAM
Metal parçalarını eritip yüzük yaptı
24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:46:15 | Güncelleme: 25 Ağustos 2017 Cuma, 10:20:05
HABERTURK.COM
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İngiltere'de yaşayan bir adam, elindeki değersiz metal parçalarını eriterek muhteşem bir yüzük tasarladı.
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Yaptıklarını aşama aşama kaydeden adam, görüntüleri Youtube kanalından takipçileriyle paylaştı.
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İNTERNETTEN ALDIĞI METEORLA SIRA DIŞI BİR ŞEY YAPTI!
Satın aldığı metor parçasını kesip biçip şekillendiren adam, işin sonunda herkesi kendine hayran bıraktı.
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İşte o ilginç çalışmadan kareler...
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Meteordan yapılan yüzüğün son hali.
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ERİTİP KESTİ VE İNCELTTİ! SOMUN KULLANARAK YAPTIĞI ŞEY HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Bir nalburdan alacağınız somunla neler yapabilirsiniz? ABD'de bir ustanın somundan yaptığı tasarım görenleri hayrete düşürdü.
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Genelde tamirat işlerinde kullanılan somundan bir yüzük tasarlanabileceğini düşünebilir miydiniz? Tasarımcı somunu alarak çeşitli işlemlerden geçirerek adeta gümüş bir yüzük tasarladı.
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Öncelikle somunları alıyor ve işleme başlıyor.
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Profesyonel aletlerle kolayca yapılabilecek işlemlerle ilerliyor.
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Somunu eritiyor, kesiyor, inceltiyor.
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Sonunda müthiş bir yüzük elde diyor.
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İşte somon kullanarak yaptığı yüzüğün son hali.
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SÜRPRİZİN BÖYLESİ!
Mikro blog sitesi Reddit kullanıcısı bir genç, kız arkadaşına görülmemiş bir evlenme teklifi hazırladı.
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İşte önce ahşap kağıt seçerek başlıyor...
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Su dolu bir bardağa koyup...
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Mikrodalgaya yerleştiriyor.
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Bir süre kaynadıktan sonra...
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Ahşap kağıdı rulo gibi sarıyor
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İşte hiçbir teknolojik alet kullanmadan, ahşap kağıtla yapılan yüzük.
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HER ŞEY BİR ODUN PARÇASIYLA BAŞLADI
Evlenme teklifi için farklı bir şeyler yapmayı planlayan adam Youtube sayfasında adım adım planlarını paylaştı.…
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İşe öncelikle elindeki sert ağacı düzeltmekle başladı.
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Ağacın içini işlem yapmak için oydu.
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Ağacı süslemek için, Antik Mısır'da Firavunlar tarafından çok önem verilmiş kıymetli bir taş olan, Lapis lazuli taşı eklendi.
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Ağaca açtığı ufak oyuklara taşı döken adam, yapışması için Japon yapıştırıcısını kullandı.
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Devamında kuruyan taşları zımparalar ve düzeltir.
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