ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Metal parçalarını eritip yüzük yaptı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:46:15 HABERTURK.COM

  • 1 Metal parçalarını eritip yüzük yaptı
    1 | 140

    İngiltere'de yaşayan bir adam, elindeki değersiz metal parçalarını eriterek muhteşem bir yüzük tasarladı.

  • 2 Metal parçalarını eritip yüzük yaptı
    2 | 140

    Yaptıklarını aşama aşama kaydeden adam, görüntüleri Youtube kanalından takipçileriyle paylaştı.

  • 3 Metal parçalarını eritip yüzük yaptı
    3 | 140

    İşte o ilginç çalışma...

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Metal parçalarını eritip yüzük yaptı
    4 | 140
  • 5 Metal parçalarını eritip yüzük yaptı
    5 | 140
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 13
  • Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:15
    emeğin sevginin kıymetini bilecek kadın yok bu topraklarda. üstüne tek taşı monte edememişsen bir hiçsin..
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 11:13
    muhteşem
  • Misafir 01 Haziran 2017 Perşembe 17:01
    amaaan ben de stress çarkı yaptılar sandım sövmeye gelmiştim
  • Misafir 25 Nisan 2017 Salı 13:27
    KAPLAMA YAPSA PASLANMAZ
  • Misafir 25 Nisan 2017 Salı 11:41
    adam resital yapmış ona bile bir kulp takıyorsunuz yurdum insanı ancak oturduğun yerden eleştir yapıcılık sıfır üretim sıfır bende dahil
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 13:21
    önemli olan yaratıcılık!
  • Misafir 25 Nisan 2017 Salı 07:54
    yaratmak Allah'a mahsus. fikrini sanata dönüştürmek daha iyi olur
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 12:42
    somon mu kullanmışlar? uskumru kullansalarmış daha iyiymiş...
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 12:01
    Somundan yapılan Metal yüzük paslanır. Odundan yapılan yüzük ter ve su ile zamanlar şişer ve parmaktan çıkmaz. Boş işler kısaca...YS
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 13:48
    Somun üzerinde A2 yazıyor. Yani paslanmaz...
  • Misafir 25 Nisan 2017 Salı 09:10
    emeğe bok atılacak ya gerisi önemli değil varmı acaba böyle el becerileriniz
  • Misafir 25 Nisan 2017 Salı 09:54
    Bence Paslanır Misafir Kardeşime Katılıyorum :)
  • Misafir 01 Haziran 2017 Perşembe 17:10
    krom somun arkadaşım üzerindeki kodu iyi oku paslanmaz o somun ter ve sudan nasıl şişiyor onuda anlamış değilim
Kalan karakter : 2000