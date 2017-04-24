Sağlıklı, parlak ve gür saçlar elde etmek istiyorsanız bu önerilerimizi dikkate almayı unutmayın. İşte farklı saç tipleri için saç bakımı maskeleri...

KURU SAÇLAR İÇİN SAÇ BAKIMI

Güneş, deniz gibi etkenlerden ya da hava değişimlerinden nemini kaybeden saçlar için hindistan cevizi yağı kullanın. Elinize alacağınız bir tutam hindistan cevizi yağını elinizde ısıtın. Ardından saç diplerinden başlayarak uçlara kadar masaj yapın. Saçınızı sıcak bir havlu ile sardıktan sonra en az 1 saat beklettikten sonra iyice durulayın.

SÖNÜK SAÇLAR İÇİN SAÇ BAKIMI

Parlaklığını yitiren sönük saçlar için yapmanız gereken vitamin ve protein içeren bir maske tercih etmektir. Burada imdadınıza yetişecek olan avokado, zengin doğal yağ kaynağı olması nedeniyle oldukça canlandırıcı bir besin... Bir avokadoyu ezerek içerisine bir çorba kaşığı bal ekleyin. Ardından karıştırın. 20 dakika sonra saçınızı iyice durulayın.

KIRILMAYA MEYİLLİ SAÇLAR İÇİN SAÇ BAKIMI

Kolayca kırılma eğiliminde olan saçlar için güçlendirici bir maske uygulamak gereklidir. Muz ve bal karışımı sayesinde saç bakımınızı doğal yollarla tamamlamak mümkün. Eğer yumurtayı saça sürme fikri sizi rahatsız etmezse bu karışıma yumurta ekleyerek daha nemli saçlar elde edebilirsiniz. Muz, bal, süt ve yumurta karışımını 15 dakika bekletin ve ardından iyice durulayın.

YAĞLI SAÇLAR İÇİN SAÇ BAKIMI

Yağlı saçlar için bakımda söylenebilecek ilk söz saçınızı her gün yıkamaktan kaçınmak olacaktır. Ardından ise saç kremini saç uçlarınıza uygulamak yağlı saçlar için daha uygun olur. Elma sirkesi saçı yağdan arındırmak için mükemmeldir. Çeyrek su bardağı elma sirkesini 2 bardak suya karıştırarak saç bakım maskesini kolayca elde edin. Yarım saat bekleme süresinden sonra saçlarınızı şampuan ile iyice durulayın ve saçlarınızdaki fazla parlaklığın ve yağlı görünümün anında kaybolduğunu gözlemleyin.