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ABD'de 20 yıllık eşinden ayrılan kutup ayısı birkaç hafta sonra öldü!

ABD'de yaşayan Szenja isimli kutup ayısı 20 yıllık eşinden ayrılınca depresyona girerek hayatını kaybetti

25 Nisan 2017 Salı, 02:56:43 Güncelleme: 02:59:08 HABERTURK.COM

21 yıldır ABD’nin San Diego kentindeki Seaworld Hayvanat Bahçesi’nde bulunan Szenja isimli kutup ayısının depresyon nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler) Örgütü, dişi kutup ayısı ve eşi Snowflake’in farklı hayvanat bahçelerine gönderilmesini engellemek için 3 ay önce kampanya başlatmıştı. Ancak 1 aylık protestoya rağmen Seaworld, çifti ayırdı.

Szenja, Pittsburgh’a götürülen Snowflake’in gidişinden birkaç hafta sonra öldü. Szenja’nın ölümünün altında depresyonun yattığı ve bunun sebebinin de 20 yıllık partnerinden ayrılması olduğu ortaya çıktı.

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