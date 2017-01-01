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On Numara sonuçları (24 Nisan 2017)

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan On Numara oyununun 768. hafta çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 1 kişi 293 bin 160 TL ikramiye kazandı. İşte On Numara sonuçları...

25 Nisan 2017 Salı, 09:27:52 Güncelleme: 09:29:09

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta düzenli olarak Pazartesi akşamları yapılan On Numara şans oyunu çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 1 kişi 293 bin 160 TL ikramiye kazandı. İşte 24 Nisan 2017 tarihli On Numara sonuçları...

24 NİSAN 2017 ON NUMARA SONUÇLARI: 02, 03, 04, 05, 08, 09, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 33, 36, 42, 52, 56, 66, 68, 69, 74

İKRAMİYE BİLGİLERİ

10 Bilen Kişi Sayısı: 1 Kişi Başına Düşen İkramiye: 293.160,55 TL
9 Bilen Kişi Sayısı: 122 Kişi Başına Düşen İkramiye: 1.602,95 TL
8 Bilen Kişi Sayısı: 2.551 Kişi Başına Düşen İkramiye: 76,70 TL
7 Bilen Kişi Sayısı: 23.122 Kişi Başına Düşen İkramiye: 16,10 TL
6 Bilen Kişi Sayısı: 127.871 Kişi Başına Düşen İkramiye: 3,05 TL
Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı: 156.229 Kişi Başına Düşen İkramiye: 3,25 TL

ON NUMARA OYUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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