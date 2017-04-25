Vazelinin 21 farklı kullanım alanı

1- Vazelin kuru olan bölgelerinizi nemlendirmek için oldukça ideal bir seçenektir. Bronzlaştırıcı kreminizi uygulamadan önce vazelin uygulayın. Böylece vazelin bronzerın cildinize daha iyi yayılmasını sağlayacak ve güzel bir bronzluk sağlayacaktır.

2- Vazelinle kendi peelinginizi yapabilirsiniz. Kahve, şeker, deniz tuzu gibi tanecikli ürünleri vazelinle karıştırabilirsiniz. Uygulayacağınız bölgeye göre iri veya ufak tanecikli ürünler tercih edebilirsiniz.

3- Parfümünüzün kalıcılığını artırmak ister misiniz? Parfümünüzü sıkmadan önce el bileklerinize, boynunuza vazelin sürün. Kokunuzun daha kalıcı olacağını fark edeceksiniz.

4- Çocuklarınıza pişik önleyici olarak kullanabilirsiniz. Uygulamadan önce cildi iyici temizleyip, kurulayın. Vazelin nemi cilde hapsedecektir.

5- Islak göz makyajı modasına ayak uydurmak isterseniz bu yöntem tam size göre! Göz farınızı uygulamadan önce, bir miktar vazelin uygulayın. Hem dayanıklılığını artırmış olacaksınız hem de ıslak görünümüyle göz dolduracaksınız.

6- Kaşlarınızı gün boyu sabit tutmak için temiz ve kuru kaşınıza vazelin uygulayın.

7- Kirpiklerinizin döküldüğünden, uzamadığından şikayetçiyseniz uyumadan önce vazelin sürün. Güçlenmesine ve uzamasına yardımcı olacaktır.

8- Göz makyaj temizleyiciniz yoksa üzülmeyin. Çıkarması bir hayli zor olan suya dayanıklı makyaj malzemelerini bile kolaylıkla arındıran vazelini mutlaka deneyin. Bir parça ıslattığınız pamuğa vazelin sürün ve makyajınızı çıkarın. Vazelin hem cildinizin iyileşmesine yardımcı olur hem de kırışıklıklarınızla savaşır.

9- Dudak nemlendiricisi olarak vazelin kullanabilirsiniz. Dudaklarınızı hem olumsuz hava koşullarından koruyacak hem de pürüzsüzleştirecektir. İstersiniz tarçınla karıştırarak dolgunlaştırıcı etkisinden de faydalanabilirsiniz.

10- Parmaklarınızın arasında ısıtarak uygulayacağınız vazelin, saçlarınızın şekillenmesine yardımcı olacaktır.

11- Saç kırıklarınızı onarın! Kurumuş saç uçlarınıza vazelin sürüp 15 - 20 dakika vazelin bekletin. Birkaç kullanımdan sonra çatallaşmış saç uçlarınızın toparlandığını göreceksiniz.

12- Saç maskesi olarak da kullanabilirsiniz. İstediğiniz uçucu bir yağ ile vazelini karıştırın ve saçınızın boylarına uygulayın. Saçlarınızı yıkamadan önce bir kağıt havluyla fazlalığı alıp, saç kurutma makinesiyle kurutun.

13- Saç boyasının deriye bulaşması bütün kadınların nefret ettiği bir durumdur. Bu durumu önlemek için vazelin kullanın.

14- Oje sürerken az bir miktarda vazelini tırnağınıza bulaştırmadan, tırnak etlerinize uygulayın. Böylelikle ojenizin tırnak etlerinize bulaşmasını engellemiş olacaksınız.

15- Tırnak kütiküllerini engellemek için gece yatmadan önce vazelin uygulayın. Kurumuş etlerinizden eser kalmayacak!

16- Düzenli olarak tırnaklarınıza vazelinle masaj yaparsanız, zaman geçtikte parladığını göreceksiniz.

17- Doğal veya yapay deri ayakkabı, cüzdan, ceket gibi eşyalarınızı parlatmak için vazelin kullanabilirsiniz. İnce bir tabaka halinde uygulayıp, bezle silin.

18- Eğer fermuarınız sıkıştıysa, vazelinle yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Fermuarınız eski haline dönecektir.

19- Bir parça pamuklu kumaşa vazelin uygulayın. Ahşap eşyalarınızın parlayacağını göreceksiniz. Vazelin tozu püskürten bir tabaka görevini görüyor.

20- Eğer kıyafetlerinize ruj veya fondöten gibi makyaj malzemeleri bulaşırsa, vazelin sürdükten sonra normal şekilde yıkayın.

21- Oje sürdükten sonra kapağın şişeye yapışmasını engellemek için vazelin kulanın.