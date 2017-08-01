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26 yılda yaptılar! İşte mükemmel sonuç...

25 Nisan 2017 Salı, 11:53:02 HABERTURK.COM

Hindistan'da 1991 yılında çorak bir araziyi satın alan Pamela Gale ve Anil Malhotra çifti, bölgeyi yağmur ormanına çevirdi

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    Hindistan'da 1991 yılında çorak bir araziyi satın alan Pamela Gale ve Anil Malhotra çifti, yıllar içinde büyük emek verdikleri araziyi kocaman bir yağmur ormanına çevirdi.

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    Büyük bir özveriyle 26 yıl boyunca çalışan çiftin araziyi satın aldıklarındaki hali bu şekildeydi. 

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    Bir zamanlar pirinç, kahve, kakule gibi gıdaların yetiştiği bu bölge, zamanla bakıma terk edilerek çoraklaşmış, üzerinde bitkilerin yetişmediği bir hale gelmişti...

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    Ardından ikili, çorak araziyi vahşi hayvanlarla birlikte yaşadıkları büyük bir orman haline getirmeyi başardı.

     

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    Şimdi ise o çorak arazi yerini yeşil bir alana bıraktı. 

     

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YORUMLAR 38
  • Misafir 06 Haziran 2017 Salı 10:28
    boşa geçmemiş 36 yıl,ziyan edilmemiş bir ömür insanlığa hizmet ne büyük şeref...
  • Misafir 06 Haziran 2017 Salı 10:28
    Adamların derdi değil cennet cehennem siz boşuna yorulmuşsunuz. :) Herkes bunlar gidi olsaydı dünyada ne savaş olurdu ne açlık...
  • Misafir 03 Haziran 2017 Cumartesi 17:34
    müslüman değilse girecegi yer cehennemin üst katları olur o kadar..
  • Misafir 05 Haziran 2017 Pazartesi 17:13
    senne diyosun kardeşim ilahi müslümanlarmı gircek cennnette çok yanlış konnuşuyosun
  • Misafir 03 Haziran 2017 Cumartesi 14:55
    Kuru kafa Mehmet efendiyi okumanızı isterim benzerini göreceksiniz
  • Misafir 05 Haziran 2017 Pazartesi 10:04
    Merak ettim hayat hikayesini ve yaptıklarını internette yazdığı kadarıyla okudum. Çok teşekkür ederim.
  • Misafir 29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:35
    Hiçbir iyilik ve hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. Hele su gibi bir şeyin karşılığı. Ferhat dağı aşkı için deldi. Oysa bu adam karşılığını beklemeden delmiş. Karşılığı büyük olsa gerek.
  • Misafir 21 Mayıs 2017 Pazar 10:25
    ister bin var hacca hepisinden iyisi bir gönüle girmektir.
  • Misafir 29 Nisan 2017 Cumartesi 15:17
    böyle insanların cennette ne işi var mekkedeki taşın etrafında 7 kere dönen gidicek cennete
  • Misafir 29 Nisan 2017 Cumartesi 15:45
    Siz bu tip o.çocuklarının yorumlarını yayınladığınız sürece anca kendi tekerinize çomak sokarsınız.
  • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 02:45
    kimin cennete gidip kimin gitmeyeceğini sana sormayacaklar. herkes kendi derdine düşecek o gün. ister inan ister inanma :)
  • Misafir 21 Mayıs 2017 Pazar 10:11
    sanki sen cennete gitmiş gelmişsin.Allah seni ıslah etsin imansız insan
  • Misafir 29 Mayıs 2017 Pazartesi 09:41
    Sen daha kutsalın ne demek olduğunu bilmiyorsun önce disiplin ile kutsalı ayır aptal
  • Misafir 06 Haziran 2017 Salı 10:10
    o dil başa beladır bilesin
  • Misafir 29 Nisan 2017 Cumartesi 12:55
    CENNETLİK ADAM
  • Misafir 27 Nisan 2017 Perşembe 10:39
    kimin cennete kimin de cehenneme gideceğine ancak yüce ALLAH karar verir fani kullar değil böyle saçma sapan tartışmalara girmeyin
  • Misafir 27 Nisan 2017 Perşembe 09:04
    Yaptığı işi maliyet analizine sokan arkadaşları kınıyorum. O bir mühendis olarak eminim daha ucuza ve daha kısa zamanda yapılabileceğini biliyordur. Kendisini o işe adamış dünyadan uzaklaşmış, anlamak zor tabi...
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 14:58
    Türkiye de olmuş olsa biz ne derdik ? Koskoca Ülkenin 10 Km su kanalı yapamıyor mu derdik...
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 12:35
    insan isterse her şeyi başarır ama keşke birileride yardım etseydi vicdansizlar..
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 10:27
    adam çalışmış 2000 kişi bakmış. 100 kişi yardım etse ... Havuz problemi :)
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 10:08
    10 KM lik kanalı kazamayan Ülke nin masum insanı boşa giden 36 yıl.
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 09:42
    Yaradan Biir orasını ...
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 09:40
    Ben o köyde yaşasaydım, boş vakitlerimde o amcaya yardıma giderdim...
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 12:27
    hee boş zamanlarında dışarda çöp topluyon hâyır yapıpn di mi?
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 09:31
    hay senin kafana..36 yılda su taşımış.. millet 36 yılda uzay teknolojisini gelistiriyor
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 08:44
    siz gır gır yaparken dünyada böyle çalışan insanlarda var
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 08:14
    çinli amcam o kadar kazma işine ne gerek vardı dıştan boru döşeyerek bir yılda yapabilirdin bu işi...
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 08:37
    Hurdacıları napcaz.
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 08:52
    Boruyu nereye sabitlesin adam. Orada kim çalışabilir ölüm riski dahilinde mi olsun istiyorsun. Adam önce suyun geldiği yerden başlamamış sen olsaydın önce ordan başlar düşer ölürdün.
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 08:07
    bildiğin ferhat mış bu
  • Misafir 25 Nisan 2017 Salı 21:24
    Bu çinlilerin ve Japonların disiplinine ve çalışkanlıklarına hayranım.
  • Misafir 25 Nisan 2017 Salı 19:09
    helal olsun demekki neymiş asla pes etmemek lazımmış
  • Misafir 25 Nisan 2017 Salı 18:52
    bütün köylü calısssa 2 -3 olda bitermis demekki
  • Misafir 25 Nisan 2017 Salı 18:37
    AMCAMA HELAL OLSUN AZMİN SAVASI
  • Misafir 25 Nisan 2017 Salı 18:04
    ne diyebiliriz ki,hayatını adamış ve başarmış. düşünsenize 1200 kişinin su ihtiyacını karşılamış. böyle bir amelin hediyesi cennet olur.
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 08:45
    Müslümansa olur.Başka türlü olmaz
  • Misafir 27 Nisan 2017 Perşembe 08:40
    Evet, mesela Amazonda balta girmemiş ormanlarda yaşayan, başka medeniyet görmemiş, hiçbir kötülük yapmamış tüm insanlar direkt cehennemliktir değil mi?? Neden, çünkü müslüman değiller!!
  • Misafir 25 Nisan 2017 Salı 17:57
    HELAL OLSUN
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