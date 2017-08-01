25 Nisan 2017 Salı, 11:53:02 | Güncelleme: 01 Ağustos 2017 Salı, 12:46:30
HABERTURK.COM
Hindistan'da 1991 yılında çorak bir araziyi satın alan Pamela Gale ve Anil Malhotra çifti, bölgeyi yağmur ormanına çevirdi
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Hindistan'da 1991 yılında çorak bir araziyi satın alan Pamela Gale ve Anil Malhotra çifti, yıllar içinde büyük emek verdikleri araziyi kocaman bir yağmur ormanına çevirdi.
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Büyük bir özveriyle 26 yıl boyunca çalışan çiftin araziyi satın aldıklarındaki hali bu şekildeydi.
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Bir zamanlar pirinç, kahve, kakule gibi gıdaların yetiştiği bu bölge, zamanla bakıma terk edilerek çoraklaşmış, üzerinde bitkilerin yetişmediği bir hale gelmişti...
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Ardından ikili, çorak araziyi vahşi hayvanlarla birlikte yaşadıkları büyük bir orman haline getirmeyi başardı.
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Şimdi ise o çorak arazi yerini yeşil bir alana bıraktı.
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Gale ve Malhotra çifti sayesinde yeniden yeşertilen bölgede 60’dan fazla ağaç türü yer alıyor.
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Fillerden kaplanlara kadar birçok farklı canlı bu yeni, uçsuz bucaksız cennette özgürce dolaşabiliyor.
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Pamela, kadınların güçlenmesine ve çevrenin korunmasına katkı sağladığı için Hindistan Cumhurbaşkanı tarafından Nari Shakti Puraskar (Kadınların Gücü Ödülü) ile onurlandırılmış.
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Orman, 200'den fazla soyu tükenme tehlikesine girmiş canlıya ev sahipliği yapıyor...
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İşte çorak arazinin muhteşem değişimi...
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36 YIL KAZDI, HALK ONU KAHRAMAN İLAN ETTİ
Çin'in Guizhou bölgesinni Coawangba kasabasında yaşayan Huang Dafa 36 yıllık çalışması sonucunda köyüne su getirmeyi başardı.
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Susuzluk nedeniyle köy halkının zorda kalmaması için kendi projesini hazırlayan Dafa, tepelerin ardındaki su kaynaklarını kasabasına aktarmayı sağladı.
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Çılgın adam, köy sakinlerinin tek bir kanaldan su almasını yetersiz buldu. Bununla beraber yetersiz kaynağı sorununa köyün tek geçim kaynağı olan pirinç tarlalarının kuruması eklenince Huang Dafa zorlu bir proje hazırladı.
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36 yıl önce köyüne su getirmek için çalışmaya başlayan Çinli adama ilk başta kimse inanmadı, hatta onunla alay ettiler. Dafa ise asla pes etmedi, kazmaya devam etti.
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Dafa uzun uğraşlar sonucunda köyüne su getirmeyi başardı. Susuzluk nedeniyle köy halkının zorda kalmaması için kendi projesini hazırlayan Dafa, 10 kilometrelik bir kanal kazarak tepelerin ardındaki su kaynaklarını kasabasına aktarmayı sağladı.
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Çinli adam bu proje için mesleği olan mühendislikten de 1990 yılında vazgeçti. Hatta erken yaşta torunlarının kaybı bile ona pes ettirmedi ve çalışmaya devam etti. Kanal 1995 yılında son halini aldı.
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Yerel halk tarafından kahraman ilan edilen Huang Dafa şimdilerde 1200 kişinin su ihtiyacını karşılıyor.