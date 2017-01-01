25 NİSAN 2017
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Elif Zeynep Özdemir
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Uykulu halde şeker yiyen küçük kız

Konya'da yaşayan Elif Zeynep Özdemir isimli küçük kızın uykulu halde şeker yemesi babası tarafından böyle görüntülendi

25 Nisan 2017 Salı, 12:40:31 Güncelleme: 13:06:26 HABERTURK.COM

Haberturk.com WhatsApp Hattı'na Konya'dan gelen videoda, cam kenarında sandalyede oturan Elif Zeynep isimli küçük kızın uykulu halde şeker yemesi babası tarafından böyle kaydedilmiş.

Görüntülerde, elindeki şekeri bırakmayan küçük kız, uykulu halde şekeri emmeyi başarıyor. Ara sıra gözlerini açan Elif Zeynep, etrafına baktıktan sonra tekrar gözlerini kapatıyor. Uykusunun geldiği her halinden belli olan kızın, başını dik tutmakta  zorlandığı da görülüyor.

Elindeki sarı şekeri yere düşürmeyen Elif Zeynep, uykulu halde şeker yeme başarısıyla izleyenleri gülümsetti.

(Haberturk.com Whatsapp ihbar hattı)

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