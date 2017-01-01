Haberturk.com WhatsApp Hattı'na Konya'dan gelen videoda, cam kenarında sandalyede oturan Elif Zeynep isimli küçük kızın uykulu halde şeker yemesi babası tarafından böyle kaydedilmiş.

Görüntülerde, elindeki şekeri bırakmayan küçük kız, uykulu halde şekeri emmeyi başarıyor. Ara sıra gözlerini açan Elif Zeynep, etrafına baktıktan sonra tekrar gözlerini kapatıyor. Uykusunun geldiği her halinden belli olan kızın, başını dik tutmakta zorlandığı da görülüyor.

Elindeki sarı şekeri yere düşürmeyen Elif Zeynep, uykulu halde şeker yeme başarısıyla izleyenleri gülümsetti.

(Haberturk.com Whatsapp ihbar hattı)