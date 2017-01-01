YAŞAM
70 milyon yıllık yumurta fosili
25 Nisan 2017 Salı, 14:09:15 | Güncelleme: 16:13:49
HABERTURK.COM
Çin'in Foshan kentinde 70 milyon yıllık fosilleşmiş dinozor yumurtası keşfedildi.
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Çin'in Foshan kentinde 70 milyon yıllık fosilleşmiş dinozor yumurtası bulundu. Çin'de bir bina yapımı sırasında rastlanan yumurtalar yerin 8 metre altında bulundu.
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Üç tanesi tahrip olmuş, iki tanesi de sağlam kalmış toplam 5 yumurtanın ikinci çağın son dönemlerine ait olduğu düşünülüyor.
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Tarihe ışık tutan ve bilim insanlarını heyecanlandıran dinozor yumurtaları şekil olarak normal yumurtaya benziyor.
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Kırmızı kum taşı ile korunan yumurtalar şu ana kadar çok iyi şekilde kalmışlar.
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Geçmiş hakkında çok güçlü bilgilere sahip olmayı sağlayacak yumurtalar şimdilik yerel bir müzede muhafaza ediliyor.
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SAVAŞTAN KALMA GİZLİ TÜNEL BULUNDU
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İngiltere'de I. Dünya Savaşı'nda askerleri eğitmek için kullanılan terk edilmiş tünel ağı bulundu.
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Arkeologlar tarafından keşfedilen tünel ağlarında 100'den fazla duvar yazısının da yer aldığı kaydedildi.
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Bulunan parçalar arkeologlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.
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