25 NİSAN 2017
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70 milyon yıllık yumurta fosili

25 Nisan 2017 Salı, 14:09:15 HABERTURK.COM

Çin'in Foshan kentinde 70 milyon yıllık fosilleşmiş dinozor yumurtası keşfedildi.

  • 1 70 milyon yıllık yumurta fosili
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    Çin'in Foshan kentinde 70 milyon yıllık fosilleşmiş dinozor yumurtası bulundu. Çin'de bir bina yapımı sırasında rastlanan yumurtalar yerin 8 metre altında bulundu. 

  • 2 70 milyon yıllık yumurta fosili
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    Üç tanesi tahrip olmuş, iki tanesi de sağlam kalmış toplam 5 yumurtanın ikinci çağın son dönemlerine ait olduğu düşünülüyor. 

  • 3 70 milyon yıllık yumurta fosili
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    Tarihe ışık tutan ve bilim insanlarını heyecanlandıran dinozor yumurtaları şekil olarak normal yumurtaya benziyor. 

  • 4 70 milyon yıllık yumurta fosili
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    Kırmızı kum taşı ile korunan yumurtalar şu ana kadar çok iyi şekilde kalmışlar.

  • 5 70 milyon yıllık yumurta fosili
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    Geçmiş hakkında çok güçlü bilgilere sahip olmayı sağlayacak yumurtalar şimdilik yerel bir müzede muhafaza ediliyor. 

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