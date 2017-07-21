25 Nisan 2017 Salı, 14:09:15 | Güncelleme: 21 Temmuz 2017 Cuma, 10:59:04
HABERTURK.COM
ABD'de 9 yaşındaki bir çocuk tesadüf eseri 1.2 milyon yıllık fosil buldu
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ABD’nin New Mexico Eyaleti’nde yaşayan 9 yaşındaki June Sparks, ağabeyi ile çıktığı yürüyüşte düştüğü toprak kalıntılarında 1.2 milyon yıllık fosil buldu.
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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Sparks’ın ailesinin durumu yetkililere bildirmesinin ardından başlayan kazı çalışmalarında, kalıntıların fillerin uzak atası Stegomastodon’a ait en az 1.2 milyon yıllık bir fosil olduğu anlaşıldı.
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20 METRELİK DEV DİNOZOR
Bilim insanları, yeryüzünde yaşamış en büyük dinozorlardan birinin kalıntılarına ulaştı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İspanya’nın doğusundaki Morella kentinde kazı çalışması yürüten paleontologlar, baştan kuyruğa 20 metre uzunluğundaki dev bir dinozorun kalıntılarını açığa çıkardı. Kazı ekibi, Erken Kretase döneminde yaşamış Soropod sınıfından dinozora ait 80 kemik buldu. 125 milyon yıllık kemikler arasında 2 uyluk, üst kol, bacak kemikleri ve kuyruk omurgası da bulunuyor.
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ÇİN'DE BULUNDU! TAM 70 MİLYON YILLIK
Çin'in Foshan kentinde 70 milyon yıllık fosilleşmiş dinozor yumurtası bulundu. Çin'de bir bina yapımı sırasında rastlanan yumurtalar yerin 8 metre altında bulundu.
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Üç tanesi tahrip olmuş, iki tanesi de sağlam kalmış toplam 5 yumurtanın ikinci çağın son dönemlerine ait olduğu düşünülüyor.
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Tarihe ışık tutan ve bilim insanlarını heyecanlandıran dinozor yumurtaları şekil olarak normal yumurtaya benziyor.
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Kırmızı kum taşı ile korunan yumurtalar şu ana kadar çok iyi şekilde kalmışlar.
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Geçmiş hakkında çok güçlü bilgilere sahip olmayı sağlayacak yumurtalar şimdilik yerel bir müzede muhafaza ediliyor.
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SAVAŞTAN KALMA GİZLİ TÜNEL BULUNDU
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İngiltere'de I. Dünya Savaşı'nda askerleri eğitmek için kullanılan terk edilmiş tünel ağı bulundu.
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Arkeologlar tarafından keşfedilen tünel ağlarında 100'den fazla duvar yazısının da yer aldığı kaydedildi.
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Bulunan parçalar arkeologlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.