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9 yaşındaki çocuktan 1.2 milyon yıllık keşif

25 Nisan 2017 Salı, 14:09:15 HABERTURK.COM

ABD'de 9 yaşındaki bir çocuk tesadüf eseri 1.2 milyon yıllık fosil buldu

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    ABD’nin New Mexico Eyaleti’nde yaşayan 9 yaşındaki June Sparks, ağabeyi ile çıktığı yürüyüşte düştüğü toprak kalıntılarında 1.2 milyon yıllık fosil buldu. 

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    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Sparks’ın ailesinin durumu yetkililere bildirmesinin ardından başlayan kazı çalışmalarında, kalıntıların fillerin uzak atası Stegomastodon’a ait en az 1.2 milyon yıllık bir fosil olduğu anlaşıldı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir
    Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 06:19
    Zagorun baltasi dinazor yumurtasi fosilinden yapilmis olabilir.
  • Misafir
    Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 08:58
    Bari yumurtaları çatlatmadan çıkarsalar. Bak şimdi sabah sabah dert oldu bana.
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