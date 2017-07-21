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20 METRELİK DEV DİNOZOR

Bilim insanları, yeryüzünde yaşamış en büyük dinozorlardan birinin kalıntılarına ulaştı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İspanya’nın doğusundaki Morella kentinde kazı çalışması yürüten paleontologlar, baştan kuyruğa 20 metre uzunluğundaki dev bir dinozorun kalıntılarını açığa çıkardı. Kazı ekibi, Erken Kretase döneminde yaşamış Soropod sınıfından dinozora ait 80 kemik buldu. 125 milyon yıllık kemikler arasında 2 uyluk, üst kol, bacak kemikleri ve kuyruk omurgası da bulunuyor.