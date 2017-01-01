İngiltereli Lianne Robinson, Rapunzel'e benzeyen saçlarıyla ilgi odağı oldu.
28 yaşında ve bir çocuk annesi olan Robinson, uzun saçları nedeniyle herkesin dikkatini çekiyor.
1 metreden uzun saçları olan genç kadın 17 yıl önce saçlarını uzatmaya başlamış ve 17 yıl boyunca hiç kestirmemiş.
Şimdilerde dizlerine kadar uzanan saçlarıyla boy gösteren Robinson, küçük çocukların "Rapunzel" benzetmesi karşısında mutluluğunu gizleyemiyor.
İşte saçlarını yarım saat gibi bir sürede kurutan genç annenin fotoğrafları...