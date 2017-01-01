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Saçları bir çocuğun boyuyla aynı

25 Nisan 2017 Salı, 16:30:20 HABERTURK.COM

  • 1 Saçları bir çocuğun boyuyla aynı
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    İngiltereli Lianne Robinson, Rapunzel'e benzeyen saçlarıyla ilgi odağı oldu.

  • 2 Saçları bir çocuğun boyuyla aynı
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    28 yaşında ve bir çocuk annesi olan Robinson, uzun saçları nedeniyle herkesin dikkatini çekiyor. 

  • 3 Saçları bir çocuğun boyuyla aynı
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    1 metreden uzun saçları olan genç kadın 17 yıl önce saçlarını uzatmaya başlamış ve 17 yıl boyunca hiç kestirmemiş.

  • 4 Saçları bir çocuğun boyuyla aynı
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    Şimdilerde dizlerine kadar uzanan saçlarıyla boy gösteren Robinson, küçük çocukların "Rapunzel" benzetmesi karşısında mutluluğunu gizleyemiyor. 

  • 5 Saçları bir çocuğun boyuyla aynı
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    İşte saçlarını yarım saat gibi bir sürede kurutan genç annenin fotoğrafları...

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 5
  • Misafir 27 Nisan 2017 Perşembe 15:32
    ha la topuklu giyiyor ne kadar ilginçtir hiç mi değişmez ve ha la ?!
  • Misafir 27 Nisan 2017 Perşembe 08:40
    boydan vermiş tipten almış : )
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 14:58
    of off
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 12:37
    İyi basketbolcu olur...
  • Misafir 26 Nisan 2017 Çarşamba 11:03
    mevlam yaratıyur
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