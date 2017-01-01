26 NİSAN 2017
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İşte ülkelerin bir zamanlar kurduğu savunma kalkanları

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:15:46 HABERTURK.COM

Tarihte şehirlerin kuşatmasını en az zararla atlatmak için pek çok koruma ve savunma kalkanı kurduğu reddedilemez bir gerçek... İşte oldukça akıllıca kurulmuş, farklı ülkelerin bir zamanlar hazırladığı savunma sistemleri...

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    2. Dünya Savaşı esnasında 1942'de Nazi Almanyası tarafından Müttefik Devletler'in bir istilasına karşı savunmak için inşa ettiği Atlantik Duvarı...

  • 2 İşte ülkelerin bir zamanlar kurduğu savunma kalkanları
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