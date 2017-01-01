İşte ülkelerin bir zamanlar kurduğu savunma kalkanları
26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:15:46 | Güncelleme: 10:50:53
HABERTURK.COM
Tarihte şehirlerin kuşatmasını en az zararla atlatmak için pek çok koruma ve savunma kalkanı kurduğu reddedilemez bir gerçek... İşte oldukça akıllıca kurulmuş, farklı ülkelerin bir zamanlar hazırladığı savunma sistemleri...
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2. Dünya Savaşı esnasında 1942'de Nazi Almanyası tarafından Müttefik Devletler'in bir istilasına karşı savunmak için inşa ettiği Atlantik Duvarı...
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Fransa'nın tüm kuzey ve doğu sınırlarını kapsayan Maginot hattı...
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Çekoslavakya sınır hattı
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Alman istilasına önlem olarak inşa edilen Rupnik hattı
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Fransa'nın güneydoğu kesimini savunan Alp Hattı
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Almanya'nın Fransa'dan korunmak için inşa ettiği Siegfried hattı
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2. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Alman savunma hattı
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Bulgar istilası sırasında Yunanistan'ı korumak için kurulan Metexas hattı