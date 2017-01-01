YAŞAM
İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar
26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:28:56 | Güncelleme: 18:03:29
HABERTURK.COM
Kiminin bir ısırığından çıkan zehir 100 kişiyi öldürebiliyor, kimine dokunmak bile felç edebiliyor. İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar...
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Sarı akrep
Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez Adıyaman'da görülmüş.
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Dünyada ise genelde kurak yerlerde rastlanılan sarı akrep dünyanın en zehirli akreplerinden biri... Zehri ölümcül olan sarı akrebin zehrinin belirtileri ise yüksek ateş ve felç...
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Katil arı
Görünüş olarak bal arılarından tamamen farksız olan bu tür saniyeler içerisinde öldürmesiyle biliniyor.
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Afrika kökenli olan katil arılar iğnelerini 8 defa kullanabilir.
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Hint gergedanı
Tek boynuzlu oluşuyla diğer gergedanlardan ayırt edilebilen bu tür, boynuzları nedeniyle sıklıkla avlanır.
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Bu nedenle nesli tükenmek üzere olan canlılar arasındadır.
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Koni salyangozu
Gündüzleri kumda saklanan, geceleri ise avlanmak için suda gezinen koni salyangozu oldukça zehirli bir tür.
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Bu canlının azıcık bir zehri bile insanı felç etmeye yeter.
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Taş balığı
Tropik sularda kolayca saklanabilen taş balığı zehrini sırt yüzgecindeki dikenlerde taşır.
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Taş balığı, dünyanın en tehlikeli yaratıkları arasında yer alıyor.
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Kara mamba
Son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türüdür.
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Dünyanın ikinci en uzun zehirli yılanı olan kara mambanın tek ısırığı bile 100 civarı insanı öldürmeye yetebilir!
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Afrika mandası
Savunmacı doğası yüzünden insanlara tehlike oluşturan bu canlı diğer akrabalarına nazaran ehlileştirilememiştir.
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Bu nedenle en tehlikeli hayvanlar arasında yer almaktadır.
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Zehirli ok kurbağası
Güzel rengi sizi aldatmasın! Zehirli ok kurbağasına dokunmak bile sizi felç edebilir.
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Boyu sadece 2.5 santimetre olmasına rağmen bu canlılar en etkili zehirden bile 250 kat güçlüdür.
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Kutu denizanası
Bu canlı, dünyanın en zehirli denizanası olma özelliğini taşır.
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Kutu denizanası, bir insanı 90 dakika gibi bir sürede öldürebilir.
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Boomslang yılanı
Boomslang, Felemenkçe dilince ağaç yılanı anlamına gelir.
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Boomslang yılanı, ufak boyuna rağmen oldukça zehirli bir canlı. Isırdığı canlının gözlerinden kan gelir.
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Kurbağa balığı
Halk dilinde balon balığı olarak da bilinen bu türün eti bir hayli zehirli...
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Birçok acemi balıkçı, balon balığı yüzünden hayatını kaybeder.
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Sırtlan
Dış görünüşü köpeğe benzeyen ancak kedi ailesinden gelen sırtlanın Türkiye'deki tek alt grubu çizgili sırtlandır.
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Ne kadar tehlikeli olsa da aslında leş yiyicilerdendir. Avlanma içgüdüsüne sahip değildir.
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Komodo ejderi
Dünyanın en büyük kertenkele türü olan komodo ejderinin boyu ortalama 3 metre.
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İyi bir yüzücü olan bu canlıların salyasında tehlikeli bakteriler bulunur. Bu yaratığa dokunmak bile ölmeye yetecek bakteri bulaşmasına sebep olur.
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Çeçe sineği
İnsana uyku hastalığını bulaştıran çeçe sineği en fazla 3 ay yaşamasına rağmen oldukça tehlikeli...
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Boynuzlu engerek
Burun ucu gergedan boynuzu gibi küçük ve yukarı doğru uzanmasından dolayı bu adı alan boynuzlu engerek, tehlike anında saldırmasıyla meşhur.
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Brezilya gezgin örümceği
Örümceklerin en zehirlisi olan bu canlının zehri erkeklerde istenmeyen ağrılı bir ereksiyona sebebiyet verir.
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Mavi halkalı ahtapot
Kuvvetli zehre sahip olan mavi halkalı ahtapot insanlar için ölümcüldür.
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Su aygırı
Aslında yıllar içerisinde bilinçsizce avlanması nedeniyle hayvanat bahçelerinde görülebilen su aygırları, vahşi doğası nedeniyle oldukça tehlikelidir.
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Tuzlu su timsahı
Daha çok pusu kurarak hedefine ulaşan tuzlu su timsahı, insan da avlarlar.
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Sivrisinek
Önemsiz görünen ancak bir insandaki virüsü başkasına aktarmasıyla tehlikeli sayılan sivrisinek yüzünden dünyada yılda 1 milyona yakın insan ölüyor.
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