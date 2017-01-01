26 NİSAN 2017
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İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:28:56 HABERTURK.COM

Kiminin bir ısırığından çıkan zehir 100 kişiyi öldürebiliyor, kimine dokunmak bile felç edebiliyor. İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar...

  • 1 İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar
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    Sarı akrep

    Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez Adıyaman'da görülmüş.

  • 2 İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar
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    Dünyada ise genelde kurak yerlerde rastlanılan sarı akrep dünyanın en zehirli akreplerinden biri... Zehri ölümcül olan sarı akrebin zehrinin belirtileri ise yüksek ateş ve felç...

  • 3 İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar
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    Katil arı

    Görünüş olarak bal arılarından tamamen farksız olan bu tür saniyeler içerisinde öldürmesiyle biliniyor. 

  • 4 İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar
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    Afrika kökenli olan katil arılar iğnelerini 8 defa kullanabilir.

  • 5 İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar
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    Hint gergedanı

    Tek boynuzlu oluşuyla diğer gergedanlardan ayırt edilebilen bu tür, boynuzları nedeniyle sıklıkla avlanır. 

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