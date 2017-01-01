27 NİSAN 2017
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Dünyada en çok bilinen Müslüman ünlüler

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:43:14 HABERTURK.COM

Kimi şarkıcı, kimi manken, kimi de oyuncu! Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlüler aslında Müslüman kökenli... İşte dünyada en çok tanınan Müslüman ünlüler

  • 1 Dünyada en çok bilinen Müslüman ünlüler
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    Son yıllarda yıldızı parlayan, en son Victoria Secret melekleri arasında yer alan dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in kökleri Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor.

     

     

  • 2 Dünyada en çok bilinen Müslüman ünlüler
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    Köklerini her daim dışa vurmaktan çekinmeyen Gigi Hadid'in babası Müslüman, annesi ise Hollandalı.

     

  • 3 Dünyada en çok bilinen Müslüman ünlüler
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    Hadid kardeşlerin bir diğeri olan Bella Hadid de her fırsatta Müslüman olduğunu dile getiriyor.

  • 4 Dünyada en çok bilinen Müslüman ünlüler
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    Tarzı ile fark yaratan Bella Hadid hatta bir dergiye verdiği röportajda Müslüman olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

  • 5 Dünyada en çok bilinen Müslüman ünlüler
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    74 yaşında hayatını kaybeden efsane boksör Muhammed Ali, Müslüman'dı. 

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