YAŞAM
Dünyada en çok bilinen Müslüman ünlüler
27 Nisan 2017 Perşembe, 11:43:14 | Güncelleme: 17:04:37
HABERTURK.COM
Kimi şarkıcı, kimi manken, kimi de oyuncu! Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlüler aslında Müslüman kökenli... İşte dünyada en çok tanınan Müslüman ünlüler
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Son yıllarda yıldızı parlayan, en son Victoria Secret melekleri arasında yer alan dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in kökleri Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor.
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Köklerini her daim dışa vurmaktan çekinmeyen Gigi Hadid'in babası Müslüman, annesi ise Hollandalı.
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Hadid kardeşlerin bir diğeri olan Bella Hadid de her fırsatta Müslüman olduğunu dile getiriyor.
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Tarzı ile fark yaratan Bella Hadid hatta bir dergiye verdiği röportajda Müslüman olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.
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74 yaşında hayatını kaybeden efsane boksör Muhammed Ali, Müslüman'dı.
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İnsan eşitliğine inanan Muhammed Ali çok genç yaşlarda Müslüman dinini seçti.
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Michael Jackson'un kardeşi Janet Jackson, dinini değiştirip Müslüman olduktan sonra tesettüre girdi.
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Janet Jackson Müslüman olduktan sonra gözlerden uzak bir hayatı tercih ediyor.
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Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu ünvanına sahip olan Mahershala Ali de aslında Müslüman inanışlarına göre yaşıyor.
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Moonlight filmi ile eşsiz bir performans sergileyen ünlü oyuncu oldukça yetenekli de.
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Eski manken Iman Abdulmacid de Müslüman yıldızlar arasında!
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Iman Abdulmacid aynı zamanda David Bowie'nin eşi.
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Gençlerin sevgilisi Zayn Malik de Müslüman.
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Pakistan asıllı ünlü şarkıcı, Hristiyan anneye ve Müslüman babaya sahip olduğu için her iki dinin bayramını kutluyor.
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Lübnan doğumlu Amal Clooney Müslüman olarak yetiştirildi.
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Giyim tarzının yanında avukatlığıyla da bilinen Amal Clooney, ünlü aktör Geoge Clooney ile evlendikten sonra iyice tanınır hale geldi.
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Shaquille O'Neal, üvey babası Müslüman'dı. Bu nedenle röportajlarında Müslüman olduğunu dile getirmiş.
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Ancak Shaquille O'Neal bazı açıklamalarında din konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
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Senarist, yazar, komedyen ve televizyon yapımcısı olan Aziz Ansari'nin on parmağında on marifet var.
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Ansari'nin ateist olduğu söylense de aslında, ünlü isim Müslüman inanışlarına göre yetişmiş.
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Aktör David Chappelle de Müslüman ünlüler arasında.
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Ancak ünlü aktör Müslüman olduğunu fazla dile getirmemeye özen gösteriyor.
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Yaşantısıyla sık sık öne çıkan Lindsay Lohan sosyal medyadan Müslüman olduğunu duyurdu.
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Hatta ünlü yıldızın baş örtüsüyle fotoğrafı bile var!
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Ünlü rap şarkıcısı ve oyuncu Ice Cube Müslüman inanışa sahip.
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Ancak özel hayatını biraz rahat yaşıyor.
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Şarkıcı Mos Def de Müslüman...
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Protest kişiliğiyle tanınan ünlü isim Müslüman inancını babası sayesinde aldı.
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Müslüman babaya sahip Akon da Müslüman dinine inanan ünlüler arasında.
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Çok eşliliği savunan Akon eleştiri oklarının altında.
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Rapçi Nas ailesinin Müslüman olması nedeniyle bu inanışa bağlı.
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Nas son yıllarda özellikle Müslüman inanışına giderek yakınlaştı.