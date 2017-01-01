27 Nisan 2017 Perşembe, 15:39:18 | Güncelleme: 28 Nisan 2017 Cuma, 17:16:35
HABERTURK.COM
Farklı diller öğrenmek, yeni kültürleri tanımanın ilk anahtarı! Eğer Fransızca, İngilizce ya da İspanyolca öğrenmek zor diyorsanız daha diğer dillere göz atmadınız demektir. İşte öğrenmesi güç 25 yabancı dil...
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Tagalogca
Filipinler'in resmi dili olan ve Filipincenin temelini oluşturan Tagalogca "Nehirde yaşayanlar" anlamına geliyor.
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Filipinler'in en çok konuşulan dili olan Tagalogcada bazı kelimeler İspanyol dilinden izler taşır.
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Navahoca
ABD'de New Mexico, Arizona, Kolorado ve Utah eyaletlerinde kullanılan Kızılderili dili olan Navahoca, Güney Atabesk dilleri sınıfındadır.
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Nahavoca dilinin akrabası ise Apaçi dilleridir. 2007 yılı rakamlarına göre Nahavocayı 170.717 kişi konuşuyor.
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Norveççe
Kuzey Cermen dil ailesine bağlı olan Norveççeye İskandinavca da denir.
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İskandinav ülkelerinin dilleri olan Norveççe, Danca ve İsveççe birbirine çok benzer. Bunun nedeni ise bu dillerin gramerlerinin aynı olması.
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Farsça
Antik Pers halkının konuştuğu dilden türetilen Farsça, Hint-Avrupa dil ailesine bağlıdır.
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Yüzyıllar boyunca en prestijli dillerden biri olarak kabul edilen Farsça, Türk dillerini bile etkilemiş. Şiirsel ve melodik ağırlıkta olan bu dilde yazılan eserler de okunmaya değer!
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Endonezce
Endonezya'nın resmi dili olan Endonezce, Malayca ile neredeyse aynı.
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Ülke nüfusunun kalabalık olması nedeniyle Endonezce dünyada en çok konuşulan diller arasında.
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Hollandaca
Öğrenmesi güç olan bir diğer dil olan Hollandaca, Felemenkçenin Hollanda'da konuşulan lehçesidir.
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Hollandaca dünyada 24 milyon civarı insan tarafından konuşuyor.
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Slovence
Oldukça zor ve karışık bir dil olan Slovence çoğunlukla Slovenya'da yaşayan insanlar tarafından kullanılıyor.
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2 milyon kişinin konuştuğu Slovencenin çok fazla lehçesi var.
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Afrikaanca
Afrikaans, Afrikanca ya da Boers dili Hollanda'dan, Güney Afrika'ya göç etmiş Avrupa kökenli kişiler tarafından kullanılıyor.
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Felemenkçe ile aynı gruptan olan bu dili anlaması oldukça güç.
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Danca
Danca yoğunlukla Danimarka'da konuşuluyor.
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Ayrıca dünyada Danimarka'nın eski sömürügeleri olan İzlanda ve Faroe adalarındaki okullarda öğretiliyor.
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Baskça
Dünyanın en eski dillerinden olduğu düşünülen ve özgün bir dil olan Baskça, İber Yarımadasında yani İspanyol ve Fransızlar tarafından konuşuluyormuş.
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Baskça bugünlerde ise ölü diller arasında.
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Galce
Çoğunluklar Galler'de konuşulan Galce, Keltik diller arasında yer alır.
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Öğrenmesi oldukça zor olan Galce "yabancı" anlamına gelir.
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Urduca
Pakistan ve Hindistan'da sıkça konuşulan Urduca, ordunun kullandığı dil anlamına gelir. Çünkü "Urdu" Türkçedeki "ordu" kelimesinden gelmiştir.
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Ayrıca Gazneli Mahmut'un Hindistan'ın bir kısmını fethetmesiyle Urduca pek çok kelime Türkçeye geçmiş.
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İbranice
İbranice İsrail'in resmi dilidir.
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İbranice, alfabesiyle de telaffuzuyla da oldukça zor bir dil.
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Korece
Korece hem yazı karakteri hem de telaffuzuyla zor bir dil.
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Korece, Güney ve Kuzey Kore'de konuşuluyor.
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Sanskrit
Sözcük itibariyle cilalanmış ve düzenlenmiş anlamına gelen Sanskrit dili en dünyadaki eski dillerden bir tanesi...
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Dünyanın en zengin kelime haznesine sahip olan Sanskrit dilini öğrenmek de bu nedenle oldukça güç.
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Hırvatça
Hırvatların resmi dilidir.
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Hırvatça, Latin alfabesiyle yazılmasına rağmen oldukça zor.
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Macarca
Macaristan'da konuşulan Macarcada, Türkçe kelimeler vardır.
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Türk ve Macarlar arasındaki sıkı bağ nedeniyle pek çok Türkçe kelime, Macarcaya geçmiş.
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Kelt dili
İskoçların resmi dillerinden biridir Keltçe.
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Kelt dilini öğrenmek için biraz sabırlı olmanız gerekiyor.
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Japonca
Japonca, dünyada 128 milyon civarı insan tarafından konuşuluyor.
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Japonca, alfabesiyle beraber oldukça karışık bir dil.
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Arnavutça
Arnavutça, Latince, Yunanca ve Türkçe'den etkilenmiş.
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Arnavutça öğrenmesi zor diller arasında yer alıyor.
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İzlandaca
İzlanda'nın resmi dilidir.
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Ada olması nedeniyle çok fazla diğer ülkelerle iletişim halinde olamayan İzlandalıların kullandığı bu dil, diğer dillerden oldukça bağımsız.
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Tayca
Tayland'ın resmi dilidir.
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Tayca karmaşık tonlaması nedeniyle zor bir dil.
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Vietnamca
Vietnam Cumhuriyeti'nin resmi dili olan Vietnamca, Çince'den büyük ölçüde etkilenmiş.
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Bu dili dünyada 3 milyon civarı insan konuşuyor.
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Arapça
Vurgu, telaffuz ve alfabe bakımından zor bir dil olarak kabul edilen Arapça, dünyada en çok konuşulan diller arasında yer alıyor.
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Çince
Dünyada en çok konuşulan Çince, gerek alfabesi gerek de zenginliğiyle bir anda öğrenilemeyecek bir dil.
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Çince ayrıca Birleşmiş Milletler'in resmi dillerinden bir tanesi.