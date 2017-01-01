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Öğrenmesi zor 25 yabancı dil

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:39:18 HABERTURK.COM

Farklı diller öğrenmek, yeni kültürleri tanımanın ilk anahtarı! Eğer Fransızca, İngilizce ya da İspanyolca öğrenmek zor diyorsanız daha diğer dillere göz atmadınız demektir. İşte öğrenmesi güç 25 yabancı dil...

  • 1 Öğrenmesi zor 25 yabancı dil
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    Tagalogca

    Filipinler'in resmi dili olan ve Filipincenin temelini oluşturan Tagalogca "Nehirde yaşayanlar" anlamına geliyor. 

  • 2 Öğrenmesi zor 25 yabancı dil
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    Filipinler'in en çok konuşulan dili olan Tagalogcada bazı kelimeler İspanyol dilinden izler taşır. 

  • 3 Öğrenmesi zor 25 yabancı dil
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    Navahoca

    ABD'de New Mexico, Arizona, Kolorado ve Utah eyaletlerinde kullanılan Kızılderili dili olan Navahoca, Güney Atabesk dilleri sınıfındadır. 

  • 4 Öğrenmesi zor 25 yabancı dil
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    Nahavoca dilinin akrabası ise Apaçi dilleridir. 2007 yılı rakamlarına göre Nahavocayı 170.717 kişi konuşuyor.

  • 5 Öğrenmesi zor 25 yabancı dil
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    Norveççe

    Kuzey Cermen dil ailesine bağlı olan Norveççeye İskandinavca da denir.

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