Süper Loto sonuçları (27 Nisan 2017)

27 Nisan 2017 Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 218 bin 592 lira 38 kuruş ikramiye haftaya devretti. İşte 27 Nisan Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (27 NİSAN 2017): 4, 6, 18, 25, 34 ve 37

Çekilişte 6 bilen olmazken, 3 milyon 218 bin 592 lira 38 kuruşluk ikramiye devretti.

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.218.592,38 TL 5 bilen kişi sayısı : 71 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.497,90 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.946 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 145,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 75.849 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,00 TL

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTA KAZANDIRAN NUMARALARI

Süper Loto'nun 496'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 6, 22, 24, 33 ve 37 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 496'ıncı hafta çekilişinde, 5 bilen 47 kişi 9 bin 980 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 84 kişi 163 lira 35'er kuruş, 3 bilen 64 bin 911 kişi 13 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 842 bin 681 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.



Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.



Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.