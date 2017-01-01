Ordu'da boynuzlu engerek yılanı vatandaşları korkuttu

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Ordu'da ilk kez boynuzlu engerek yılanı görüntülendiği bilgisini veren Hıdır, "Yılan ölü olduğu için de koruma altına aldık. Bu yılan bölgemizde varlığı bilindiği ancak bu zamana kadar hiç rastlanmadığı için herkes tarafından da ilgi görüyor." dedi.