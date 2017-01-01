Ordu'da boynuzlu engerek yılanı vatandaşları korkuttu

Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesinde bir fındık bahçesinde yılan gören vatandaşlar, öldürdükleri hayvanın boynuzlarının olduğunu fark etti.
Bunun üzerine vatandaşlar, durumu Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Fındık bahçesine giden ekipler, yılanın, oldukça zehirli bir tür olan "Boynuzlu engerek" familyasından olduğunu tespit etti.
Ekipler ilaçlanmış su dolu kavanoza koydukları yılanı Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirerek koruma altına aldı.
Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boynuzlu engerek yılanının Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşadığının bilindiğini ancak bu zamana kadar görüntülenmediğini söyledi.
Ordu'da ilk kez boynuzlu engerek yılanı görüntülendiği bilgisini veren Hıdır, "Yılan ölü olduğu için de koruma altına aldık. Bu yılan bölgemizde varlığı bilindiği ancak bu zamana kadar hiç rastlanmadığı için herkes tarafından da ilgi görüyor." dedi.