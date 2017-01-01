28 NİSAN 2017
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Ordu'da boynuzlu engerek yılanı vatandaşları korkuttu

28 Nisan 2017 Cuma, 17:06:13 AA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde görülen boynuzlu engerek yılanı vatandaşlar tarafından öldürüldü

  • 1 Ordu'da boynuzlu engerek yılanı vatandaşları korkuttu
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    Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesinde bir fındık bahçesinde yılan gören vatandaşlar, öldürdükleri hayvanın boynuzlarının olduğunu fark etti.

  • 2 Ordu'da boynuzlu engerek yılanı vatandaşları korkuttu
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    Bunun üzerine vatandaşlar, durumu Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Fındık bahçesine giden ekipler, yılanın, oldukça zehirli bir tür olan "Boynuzlu engerek" familyasından olduğunu tespit etti.

  • 3 Ordu'da boynuzlu engerek yılanı vatandaşları korkuttu
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    Ekipler ilaçlanmış su dolu kavanoza koydukları yılanı Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirerek koruma altına aldı.

  • 4 Ordu'da boynuzlu engerek yılanı vatandaşları korkuttu
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    Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boynuzlu engerek yılanının Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşadığının bilindiğini ancak bu zamana kadar görüntülenmediğini söyledi.

  • 5 Ordu'da boynuzlu engerek yılanı vatandaşları korkuttu
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    Ordu'da ilk kez boynuzlu engerek yılanı görüntülendiği bilgisini veren Hıdır, "Yılan ölü olduğu için de koruma altına aldık. Bu yılan bölgemizde varlığı bilindiği ancak bu zamana kadar hiç rastlanmadığı için herkes tarafından da ilgi görüyor." dedi.

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