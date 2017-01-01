Sayısal Loto sonuçları (29 Nisan 2017)

29 Nisan 2017 Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Sayısal Loto'nun 1068'inci hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. İşte Sayısal Loto sonuçları ve çıkan numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 03 - 09 - 12 - 17 - 22 - 45

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.692.890,88 TL 5 bilen kişi sayısı : 171 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.170,15 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.719 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 61,90 TL 3 bilen kişi sayısı : 153.226 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9,85 T L

SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTA ÇIKAN NUMARALARI

Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 18, 25, 28, 38 ve 41 olarak belirlendi. Bu haftanın çekilişinde 6 bilen 2 kişi, bir milyon 879 bin 928 lira 10'ar kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 187 kişi 4 bin 346 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 871 kişi 69 lira 5'er kuruş, 3 bilen 158 bin 843 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazananların kuponlarının, İzmir'in Selçuk ile Bursa'nın Osmangazi ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.



Çekilişte 6 milyon 908 bin 594 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.