Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (30 Nisan 2017)

Bugün ve hafta başı Ay, Yengeç burcunda dolaşıyor. Ailemizi ve sevdiklerimizi koruma içgüdüsü ön planda olabilir. Duygularımızın en yoğun yaşanacağı zamanlardayız. Duygusal anlamda fedakâr davranışlarda bulunabiliriz. Ay, Yengeç burcundayken sevgilimizle ya da eşimizle romantik saatler geçirebiliriz. Ancak duygusallığın verdiği hassasiyetle, alınganlığa karşı dikkatli olmalıyıız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, hayatınızın merkezine ailevi olaylar yerleşecek. Güvenliğinizle ilgili konuları fazlasıyla önemseyeceksiniz. Maddi konularla ilgili yapmanız gerekenler bu aralar kafanızı oldukça kurcalıyor ama bu alanlardaki güzel teklifler sizi çok mutlu edebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle olan bağlantılarınız devreye girecek. Çevrenizdeki insanları korumak ve onlara kol kanat germek gibi etkiler içinde olabilirsiniz. Bu aralar düşünceleriniz sürekli değişiyor ve bu durum hayatınızı zorlaştırı- yor. Bugün sizin için oldukça keyifli geçecek.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda anaç ve herkesi kollayan taraflarınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Enerjinizi hâlâ tam anlamıyla ortaya koyamıyorsunuz ama geri planda durmanın faydalarını da görüyorsunuz. İç sesiniz sizi her konuda doğru yönlendirecek, ona kulak vermelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde, kendi isteklerinizi devreye sokacaksınız. Hızlı akan bir sosyal çevre ağınız var. Bugün duyacaklarınız sizi çok mutlu edebilir. Birden fazla işle ilgilenmek gün içindeki hareketliliğinizi artıracak. Karşılaşacağınız olaylarda mantığınızı iyi kullanmaya dikkat edin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer hayatınızın hızlandığı bir dönemden geçiyorsunuz. Bu aralar ruhunuza iyi gelecek şeylere vakit ayırma derdinde olabilirsiniz. Gireceğiniz ortamlarda kendinizi göstermeyi başaracaksınız ama bazı görüşlerin sizi hemen aşağıya çekmesine izin vermeyin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarınız son derece aktif olacak. Arkadaşlarınızla buluşacak veya enerjinizi grupsal ortamlarda harcayacaksınız. Gireceğiniz ortamlar veya katılacağınız yerler, özel hayatınızda bazı anlaşmazlıklara neden olabilir. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yoğunluğunuz fazla olabilir. Temponuzun ve sorumluluklarınızın giderek arttığını göreceksiniz. Toplumsal konulara her zamankinden daha fazla ilgi duyacaksınız. İlişkilerinizde başkalarından istediğiniz desteği ve yardımı alabilirsiniz, bunun değerini bilin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi daha çok dış ortamlarda ortaya koyacağınız bir gün geçireceksiniz. Bazı konulardaki sabit düşünceleriniz bugün sizi zorlayabilir. Bu aralar olaylara daha geniş bir açıdan bakmaya ihtiyacınız var. İşlerinizde başkalarından onay almak istiyorsunuz

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para alanlarınız, ödemeler ve bütçe hesaplamalarınız devrede olabilir. Düşüncelerinizi kendinize saklamayı tercih edeceksiniz. Hayata her zamankinden değişik bir açıdan bakarak yaklaşacaksınız. İş alanlarınızdaki beklentileriniz sizi çok mutlu ediyor.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı işlerinizde ortağınızın şartlarına göre hareket etmek durumunda kalabilirsiniz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanın istekleri ön planda olacak. Sevdiğiniz insanla fikirsel takışmalara karşı dikkatli olun. Hayata aşkla yaklaşacağınız, renkli bir gün sizi bekliyor.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde en kısa zamanda tamamlanması gereken işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Sağlığınızla ve beslenme düzeninizle ilgili konular gündeminizin ilk sıralarına yerleşebilir. Ailenize vakit ayırın çünkü onların yanında hissettiğiniz huzur ve güven sizi yenileyecek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha çok yaratıcılığa veya sanata dayalı işlerinizle ilgileneceksiniz. Eğlenceye ve spora dayalı aktiviteler içinde olabilirsiniz. Harcamalarınız gün içinde sizi sinirlendirse de özel hayatınızdaki mutluluğunuz her şeyi geride bırakmanızı sağlayacak boyutta olacak.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA