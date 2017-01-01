1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İngiltere
YAŞAM

Tüp bebek olarak doğan 2 arkadaş, babalarını arıyordu! Sonuç şoke etti!

İngiltere’de yaşayan ve tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen iki arkadaş biyolojik babalarının peşine düşünce kardeş olduklarını öğrendi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 03:34:07 Güncelleme: 03:39:06 HABERTURK.COM

İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşayan ve tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Georgia Bond (19) ve Jack Bowman (26) isimli iki yakın arkadaş biyolojik babalarının peşine düştü. Gazete Habertürk'ün haberine göre ilk olarak Jack, genetik paylaşımlarını İngiliz İnsan Dölleme ve Embriyo Kurumu (The Human Fertilisation and Embryo Authority) ile paylaştı.

1998 doğumlu bir kız kardeşi olduğunu öğrenen Jack, “Belki bir bağımız vardır” diyerek arkadaşı Georgia’nın da kuruma başvurmasını sağladı. İki arkadaş gelen cevapla şaşkına döndü.

Gençler, aynı donörün spermleri sayesinde anne karnına düşmüştü. Olayı Facebook ve Twitter üzerinden duyuran kardeşler, “Biz her zaman çok iyi anlaştığımız için ‘Acaba kardeş miyiz?’ şakasını yapardık. Şimdi gerçek oldu” diye yazdı. Paylaşım yalnızca Twitter’da 17 bin kez tekrar paylaşıldı. İkili her ne kadar, Twitter üzerindeki kullanıcılar tarafından “Ya arkadaştan öte bir ilişkiniz olsaydı, o zaman ne olurdu?” sorusuyla sıkılmış olsalar da sevinçlerine gölge düşürmediler. İngiltere’de yaklaşık 20 yıldır, 400 bin bebek sperm donörleriyle doğuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
YAŞAM

O an kare kare görüntülendi!
Gariplikler ülkesi Çin
YAŞAM

110 bin dolarlık otomobile 4 ton para verdi!
İşte Instagram'ın yeni trendi!
YAŞAM

İşte Instagram'ın yeni trendi!
Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
YAŞAM

Aynı mezarlığa gömülmelerine izin verilmeyince bunu ...
Dali’nin fırça darbeleriyle Alzheimer’a erken teşhis
YAŞAM

Dali’nin fırça darbeleriyle Alzheimer’a erken teşhis
Karşılaştırmalı İstanbul!
YAŞAM

Karşılaştırmalı İstanbul!
Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
YAŞAM

AYNI MEZARLIĞA GÖMÜLMELERİNE İZİN VERİLMEYİNCE BUNU YAPTILAR!
İşte Instagram'ın yeni trendi!
YAŞAM

İŞTE INSTAGRAM'IN YENİ TRENDİ!
Gariplikler ülkesi Çin
YAŞAM

110 BİN DOLARLIK OTOMOBİLE 4 TON PARA VERDİ!
Karşılaştırmalı İstanbul!
YAŞAM

KARŞILAŞTIRMALI İSTANBUL!
Dali’nin fırça darbeleriyle Alzheimer’a erken teşhis
YAŞAM

DALİ’NİN FIRÇA DARBELERİYLE ALZHEİMER’A ERKEN TEŞHİS
1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
YAŞAM

O AN KARE KARE GÖRÜNTÜLENDİ!