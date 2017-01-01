Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (1 Mayıs 2017)

Haftaya Ay, Yengeç burcundayken, ailevi konulara ve olaylara odaklanarak başlıyoruz. Bu hafta çok önemli gezegen hareketleri oluşmayacak. Çarşamba günü Koç burcunda düzelmeye başlayan Merkür, bir süredir iletişimsel konularda sıkıntı yaşadığımız olayları geride bırakmaya başlamamızı sağlayacak. İçsel sıkıntılarımızı ve gerilimlerimizi bu hafta mutaka kontrol etmeye çalışmalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi olayların öne çıkacağı bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Sevdiklerinize karşı korumacı tavırlarınız ön planda olabilir. Özel hayatınızdaki gelişmeler sizi aşırı iyimser kılabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminiz giderek hızlanırken sosyal çevrenizdeki olayların hayatınızdaki yönü netleştirmesi önem kazanabilir. İş hayatınızdaki gelişmeler size kendinizi çok iyi hissettirecek.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konulara odaklanabilirsiniz. Sahip olduklarınızın değerini bileceksiniz. İş alanınızda oluşan koşullarla bugün çok rahat baş edeceksiniz. Riskli işlere girmekten kaçının.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta kendi isteklerinize ve yapacaklarınıza önem vereceksiniz. Aile hayatınızdan alacağınız güzel desteklerle özel hayatınızdaki dengeyi daha rahat sağlayabilirsiniz

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli işlerden uzak durmanız yerinde olabilir. Parasal konularda çevrenizle fikir birlikleri içine girebilirsiniz. İletişimsel işlerinizde değişik fırsatlara açık olacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlar devrede olarak haftaya giriş yapacaksınız. İş iliş- kileriniz konusunda hayatınızı paylaştığınız insandan göreceğiniz güzel yardımlar hayatınızı kolaylaştırabilir

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya iş alanlarınızda kendinizi göstererek başlayacaksınız. Hayatınızdaki önemli gelişmeler ve aldığınız önemli bilgiler iş yaşantınızda daha iyi hedefler belirlemenize neden olabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda bulunmak ve bolca dolaşmak ruhunuza iyi gelecek. Eğitim hayatınızda ve iş alanlarınızda bazı detaylar önünüze düşebilir. Bugün, hayatı farklı okuyacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ödemeleriniz devrede olarak haftaya giriş yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki insanlarla iletişiminizi artıracak, planlarınızı onlarla paylaşacaksınız. Harcamalarınızı kontrol altına alın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya ortaklı işleriniz ve özel hayatınız devrede olarak başlayacaksınız. Bugün sevdiklerinizden onay almak isterken, bir yandan da duygusal patlamalara açık olabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tamamlamanız gereken günlük işleriniz devrede olacak. Haftanız yapılması gerekenlerle başlıyor. İletişim halinde olacağınız insanlara karşı anlık çıkışlarınızı kontrol edin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız aşkla ve keyifli oluşumlarla başlıyor. Yakın çevrenizde olup biten konulara odaklandığınız bu dönemde, maddi konularda atılması gereken adımları ihmal etmeyin.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA