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Makyajda mermer dudak görünümü nasıl elde edilir?

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:32:30 HABERTURK.COM

Mermer görünümü veren dudaklar bu yılın makyaj trendleri arasında yerini aldı. Peki mermer dudak görünümü nasıl elde edilir? İşte yanıtı...

  • 1 Makyajda mermer dudak görünümü nasıl elde edilir?
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    Mermer görünümü veren dudaklar bu yılın en ilginç makyaj trendleri arasında yerini aldı.

     

  • 2 Makyajda mermer dudak görünümü nasıl elde edilir?
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    Çeşitli renklerin birbiriyle ahenk içinde dans ettiği, sim ve parıltılarla zenginleştirilen bu makyaj akımı, yarattığı etkiyle tüm bakışları dudaklara yöneltiyor!

  • 3 Makyajda mermer dudak görünümü nasıl elde edilir?
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    Oldukça zor görünen aslında birkaç adımla basitleştirilebilecek mermer dudak görünümü için ilk olarak beyaz mat bir ruj tercih etmekte fayda var. 

  • 4 Makyajda mermer dudak görünümü nasıl elde edilir?
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    Ardından parlak rujlarla dudağınızda ikinci tabakayı oluşturabilirsiniz. 

     

     

  • 5 Makyajda mermer dudak görünümü nasıl elde edilir?
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    Pırıltı ve mermer efekti için de ince bir fırça kullanarak renkleri birbirine yedirmeyi ihmal etmeyin. 

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