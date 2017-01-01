Mermer görünümü veren dudaklar bu yılın en ilginç makyaj trendleri arasında yerini aldı.
Çeşitli renklerin birbiriyle ahenk içinde dans ettiği, sim ve parıltılarla zenginleştirilen bu makyaj akımı, yarattığı etkiyle tüm bakışları dudaklara yöneltiyor!
Oldukça zor görünen aslında birkaç adımla basitleştirilebilecek mermer dudak görünümü için ilk olarak beyaz mat bir ruj tercih etmekte fayda var.
Ardından parlak rujlarla dudağınızda ikinci tabakayı oluşturabilirsiniz.
Pırıltı ve mermer efekti için de ince bir fırça kullanarak renkleri birbirine yedirmeyi ihmal etmeyin.