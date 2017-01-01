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Makyajıyla optik illüzyon yarattı!

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:41:32 HABERTURK.COM

Optik makyaj sanatçısı Mimi Choi ile tanışın. İşte Mimi'nin hayrete düşüren makyajları...

  • 1 Makyajıyla optik illüzyon yarattı!
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    Yetenekli makyaj sanatçısı olan Mimi Choi, optik illüzyonu makyajı için kullanıyor.

  • 2 Makyajıyla optik illüzyon yarattı!
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    Yaptığı makyajlara baktığınızda yıllarını bu işe verdiğini düşünebilirsiniz ancak Choi yalnızca üç yıldır makyajla ilgileniyor.

  • 3 Makyajıyla optik illüzyon yarattı!
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    Kanada'nın bir makyaj okulu olan Blanche Macdonald'a kayıt olmaya karar vermeden önce Mimi, okul öncesi öğretmeniydi.

  • 4 Makyajıyla optik illüzyon yarattı!
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    Stiline bakıldığında trendleri takip etmediği, kendisini bir sanatçı edasıyla geliştirdiği görülüyor.

  • 5 Makyajıyla optik illüzyon yarattı!
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    Makyajla optik illüzyonlar yaratmaktan hoşlandığını ve denediği en zor makyaj tarzı olduğunu söylüyor. 

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