YAŞAM
Makyajıyla optik illüzyon yarattı!
01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:41:32 | Güncelleme: 02 Mayıs 2017 Salı, 13:21:40
HABERTURK.COM
Optik makyaj sanatçısı Mimi Choi ile tanışın. İşte Mimi'nin hayrete düşüren makyajları...
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Yetenekli makyaj sanatçısı olan Mimi Choi, optik illüzyonu makyajı için kullanıyor.
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Yaptığı makyajlara baktığınızda yıllarını bu işe verdiğini düşünebilirsiniz ancak Choi yalnızca üç yıldır makyajla ilgileniyor.
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Kanada'nın bir makyaj okulu olan Blanche Macdonald'a kayıt olmaya karar vermeden önce Mimi, okul öncesi öğretmeniydi.
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Stiline bakıldığında trendleri takip etmediği, kendisini bir sanatçı edasıyla geliştirdiği görülüyor.
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Makyajla optik illüzyonlar yaratmaktan hoşlandığını ve denediği en zor makyaj tarzı olduğunu söylüyor.
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Sanattan ilham alıyor ve gece yarısından sonra çalışmayı tercih ediyor.
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Kullandığı ürünlere herkes kolaylıkla ulaşabiliyor. Bir makyajın yapımı yaklaşık bir-beş saat sürüyor.
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Henüz dünya çapında tanınmıyor olsa bile kendisi çok başarılı bir sanatçı.
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Popüler olmak öncelikleri arasında bulunmuyor.
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Choi, eğer başarmak istediğiniz şeyler varsa kendinizi zorlayın diyor.
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"Sabırlı olun, kendinizi zorlamaktan korkmayın, kendini stilinizi yaratın!"