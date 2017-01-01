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Bursa'da boynuzlu engerek yılanı görüntülendi

İZFOD Başkanı Metin Emre, Bursa'nın İznik ilçesinde çıktığı gezi sırasında boynuzlu engerek yılanını görüntülemeyi başardı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:24:45 Güncelleme: 23:26:17 DHA

Bursa İznik İlçesi'nde doğa fotoğrafçıları Türkiye'de nadir olarak görülen boynuzlu engerek yılanını görüntüledi.

İznik Fotoğraf Derneği (İZFOD) Sansarak Kanyonu gezisinde sürpriz ile karşılaştı. İZFOD Başkanı Metin Emre, fotoğraf grubu ile çıktığı Sansarak Kanyonu'nda türleri arasında nadir rastlanan boynuzlu engerek yılanını görüntülemeyi başardı.

Emre, "Öğrenci grubumuz ile Sansarak Kanyonu'na fotoğraf çekmek üzere gezi düzenledik. Kanyon içinde dolaşırken, dere kenarında güneşlenen bir yılan gördük. Yanına yaklaştığımızda bunun boynuzlu bir yavru engerek yılanı olduğunu anladık. İznik'te şu ana kadar hiç boynuzlu engerek görülmedi. Onu görüntülemek bize nasip oldu" dedi.

BOYNUZLU ENGEREK

Bu engerek yılanlarına 'Boynuzlu' denilmesinin nedeni; burun ucunun gergedan boynuzu gibi küçük ve yukarıya doğru olmasından kaynaklanıyor. Küçük hayvan grubu ile beslenirken, hatta diğer yılan türlerini bile yedikleri biliniyor. Eylül veya Ekim ayından Mart-Nisan aylarına kadar kış uykusuna yatıyorlar. Boyları genel olarak 50-60 santimetreye ulaşıyor. Üst çenelerinin ön tarafında, içi enjektör iğnesi gibi delik ve büyük zehir dişleri bulunuyor. Zehirleri insan için tehlikeli olabiliyor. Ancak üzerine basılmadıkça veya rahatsız edilmedikçe insanı ısırmıyorlar. Boynuzlu engerek 28 Nisan'da Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde de görülmüştü.

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