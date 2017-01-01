Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (2 Mayıs 2017)

Bugün oluşan Güneş-Satürn olumsuz açısıyla hayatın bizi desteklemediği fikrine kapılabilir ve bu nedenle içsel gerilimlerle karşı karşıya kalabiliriz. Yaşayacağımız deneyimleri gözümüzde çok fazla büyütmemeye ve olumsuz algılardan uzak durmaya çalışmalıyız. Otoritelerden aradığımız desteği bulmamız kolay olmayabilir ve bu durum canımızı sıkabilir. Sağlığımıza gereken özeni gösterelim.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün seyahat ve eğitim konuları ile başka insanların sorumlulukları bazı parasal girişimlerinizde sizi sınırlayabilir. Bu etkiye dikkat edin ve hayatı çok ciddi algılamaktan kaçının.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel istekleriniz ve parasal konular arasında iç stresleriniz yüksek olabilir. Başkalarının parasal sorunlarıyla ilgili olmanız, kendinize yeteri kadar vakit ayıramamanıza neden olabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki kişinin sorumlulukları ya da ortaklı işleriniz sizi biraz zorlayabilir. İçsel stresler yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza gereken özeni göstermeyi ihmal etmemelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin hareketliliği, özel yaşantınızda dengesizlik yaratabilir. Bunun üzerinizde stres yaratmasına ve size yapacaklarınız konusunda engel olmasına izin vermemelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş yoğunlukları ve özel hayatınızın sorumlulukları içsel streslerinizi artırsa bile, hafta ortasında paylaşımlarınız yüzünüzü güldürecek. Hayatınız hareketlenmeye başlıyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gezmek, dolaşmak, kendinizi geliştirmek isterken, aile hayatınız için yapmanız gerekenler üzerinizde stres oluşturabilir. Bu stresleri gözünüzde büyütmemeye gayret etmelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizin sorunları elinizden bir miktar para çıkmasına neden olabilir. Bu alanda içsel stresleriniz fazla olabilir. Bu hafta, çevrenize karşı yardımsever etkilerle dolu olacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün parasal sorumluluklarınız ve sevdiğiniz kişi için harcamak istediğiniz zaman konusunda bazı içsel streslere açık olacaksınız. Merak etmeyin, kazançlarınız destekleniyor.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlık konularınız hayatı geldiği gibi yaşayamamanıza neden olabilir. Hemen her şeyi olumsuz algılamaktan vazgeçmelisiniz. Sağlığınızı bu tür içsel streslerle çok zorlamayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Elinizde olmayan bazı koşullar ve kadersel konular hayatı geldiği gibi yaşayamamanıza neden olabilir. İçsel streslerinizi sizi rahatlatacak faaliyetlerle gidermeye çalışın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin sorumlulukları aile hayatınıza vakit ayıramamanıza ve bunun üzerinizde stres yaratmasına neden olabilir. Partnerinizden yardım istemekten çekinmeyin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenize ve etrafınızdaki insanlara verdiğiniz sözler, işle ilgili koşturmalarınız arasında kaybolup gidebilir. Üzerinizde oluşacak içsel stresleri iyi kontol etmelisiniz.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA