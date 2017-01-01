02 MAYIS 2017
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ABD'de yaşayan Amishler kendilerini teknolojiden soyutluyor

02 Mayıs 2017 Salı, 08:22:40 AA

ABD'de inançları gereği kendilerini modern dünyadan ve teknolojiden soyutlayan Amish'ler basit bir yaşam sürüyor

  • 1 ABD'de yaşayan Amishler kendilerini teknolojiden soyutluyor
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    ABD'de inançları gereği kendilerini modern dünyadan ve teknolojiden soyutlayan Amish'lerin mütevazi yaşam tarzları, insanları adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. 

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    Basit ve sade bir yaşam sürmeleri gerektiğine inanan, çalışkan ve disiplinli bir topluluk olarak bilinen Amish'ler kendilerini inaçları doğrultusunda yaşamaya adıyor. 

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    ABD'nin çoğunlukla ortabatı eyaletlerinde yaşayan Amishler, ne elektrik kullanıyor ne de modern teknolojinin sunduğu diğer imkanları. 

  • 4 ABD'de yaşayan Amishler kendilerini teknolojiden soyutluyor
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    Modern hayatı ve teknolojiyi reddeden, el emeğine ve işçiliğe önem veren bu topluluk, teknoloji devi ABD'de her türlü teknolojiden uzak son derece basit bir yaşam sürüyor.

  • 5 ABD'de yaşayan Amishler kendilerini teknolojiden soyutluyor
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  • Misafir 22 dakika önce
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