ABD'de yaşayan Amishler kendilerini teknolojiden soyutluyor

ABD'de inançları gereği kendilerini modern dünyadan ve teknolojiden soyutlayan Amish'lerin mütevazi yaşam tarzları, insanları adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Basit ve sade bir yaşam sürmeleri gerektiğine inanan, çalışkan ve disiplinli bir topluluk olarak bilinen Amish'ler kendilerini inaçları doğrultusunda yaşamaya adıyor.
ABD'nin çoğunlukla ortabatı eyaletlerinde yaşayan Amishler, ne elektrik kullanıyor ne de modern teknolojinin sunduğu diğer imkanları.
Modern hayatı ve teknolojiyi reddeden, el emeğine ve işçiliğe önem veren bu topluluk, teknoloji devi ABD'de her türlü teknolojiden uzak son derece basit bir yaşam sürüyor.