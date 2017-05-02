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Ambulans taksiyle hasta taşıyor

Vijay Thakur taksisini insanlara yardım etmek için kullanıyor

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Asıl mesleği mühendislik olan 75 yaşındaki Vijay Thakur'un milyonların kalbine dokunan sıra dışı bir hikayesi var. Her şey eşi hamileyken aniden sancılanmasıyla başladı. Ortalıkta hiçbir taksi yoktu ve Thakur'un eşi bebeğini kaybetmek zorunda kaldı. Bu olay Vijay Thakur için dönüm noktası haline geldi. Artık taksisini insanlara yardım etmek için kullanıyor.

Hastaneye gitmesi gereken herkesi ücretsiz olarak getirip götürüyor. Kendi başına gelen üzücü olayın başkalarının başına gelmesini istemiyor. Vijay'ın başına gelen bu olayı duyan tasarımcı Poorva Shingre ise taksinin süslenmesi gerektiğini düşündü.

Thakur'un hayatını bir de kendisinden dinleyen sanatçı, taksiyi kendi illüstrasyonlarıyla tekrar yorumladı. Böylece yolcular güzel çizimler eşliğinde Vijay'ın yaşamı hakkında daha fazla bilgi edindiler. Kızının kendisine ilham olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Vijay'ın taksisi, herkes tarafından Khushi'nin ambulansı olarak biliniyor. Taksi ambulans Vijay'ın kızının eğlenceli illüstrasyonlarıyla hayat buluyor. Tasarımcı Poorva Shingre çizimlerini şu sözlerle dile getiriyor. "Thakur'un içindeki sevgiyi, insanlara yardım etme kararı simgeliyor."

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