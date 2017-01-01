YAŞAM
Vitiligo hastalığının izleriyle vücudunu haritaya çevirdi
02 Mayıs 2017 Salı, 11:40:53 | Güncelleme: 18:33:41
HABERTURK.COM
Vitiligo hastalığıyla mücadele eden Ash Soto, görünümünden rahatsız olunca vücudunu sanata çevirdi
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Ash 12 yaşından beri vitiligo hastalığıyla savaşıyor.
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Pigment azlığından kaynaklanan bu hastalık, vücudunda beyaz benekler oluşturdu.
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Ergenlik döneminde vücudundaki lekeler iyice artmaya başladı.
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Küçük bir kız çocuğunun "vücudunu çamaşır suyuyla mı yıkıyorsun?" sorusundan sonra insan içine çıkmayı reddetti.
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Korkularıyla yüzleşen Ash, diğer arkadaşları gibi mini şortlar giymeye başladı.
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Vücudunu sanata çevirmeden önce kendisiyle barışık olmayı öğrendi.
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Beyaz beneklerini çizmeye başladı ve vücudunun haritaya benzediğini fark etti.
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Vitiligosunun ne kadar güzel olduğunu anlayan Soto kendisini renklendirmeye başladı.
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Şuan ise eskisinden daha güzel ve kabul edilebilir bir görüntüsü olduğunu düşünüyor.
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