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Vitiligo hastalığının izleriyle vücudunu haritaya çevirdi

02 Mayıs 2017 Salı, 11:40:53 HABERTURK.COM

Vitiligo hastalığıyla mücadele eden Ash Soto, görünümünden rahatsız olunca vücudunu sanata çevirdi

  • 1 Vitiligo hastalığının izleriyle vücudunu haritaya çevirdi
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    Ash 12 yaşından beri vitiligo hastalığıyla savaşıyor.

  • 2 Vitiligo hastalığının izleriyle vücudunu haritaya çevirdi
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    Pigment azlığından kaynaklanan bu hastalık, vücudunda beyaz benekler oluşturdu.

  • 3 Vitiligo hastalığının izleriyle vücudunu haritaya çevirdi
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    Ergenlik döneminde vücudundaki lekeler iyice artmaya başladı.

  • 4 Vitiligo hastalığının izleriyle vücudunu haritaya çevirdi
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    Küçük bir kız çocuğunun "vücudunu çamaşır suyuyla mı yıkıyorsun?" sorusundan sonra insan içine çıkmayı reddetti.

  • 5 Vitiligo hastalığının izleriyle vücudunu haritaya çevirdi
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    Çoğu insan gibi kendine şu soruyu yöneltti: "Neden ben?"

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