İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? (3 Mayıs 2017)

BEDAŞ, İstanbul Avrupa yakasındaki ilçeler için planlı kesintiler dahilinde bakım ve iyileştirme çalışmaları uygulayacak. 3 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak planlı kesintiler, BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden yayınlandı. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

İşte planlı elektrik kesintileri programı;

● TUNA Mh., 709. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● AKŞEMSETTİN Mh., BEREKET Sk., CİHAD Sk., 1.ARI ÇIKMAZI Sk., ARI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KARADENİZ Mh., 1204. Sk., 1180. Sk., 1176. Sk., 1175. Sk., 1177. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-14:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● FİRUZKÖY Mh., MEZARLIK ÜSTÜ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KARADENİZ Mh., 1134/1. Sk., 1154. Sk., MEHMET AKİF Cd., 1214. Sk., 1136. Sk., KÖROĞLU Cd., SELANİK Cd., 1179. Sk., 1212. Sk., 1217. Sk., 1140. Sk., 1150. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 15:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 1.AKASYA Sk., BELEDİYE Cd., ÇAMGÜZELİ Sk., CAMİİ Sk., CUMHURİYET Cd., 2.EFE Sk., GÖKTÜRK Cd., HACI AHMET Cd., IŞILDAR Sk., İSTANBUL Cd., KABAN Sk., 2.KARTAL Sk., 3.MEŞE Sk., NEHİR Sk., 1.NEŞE Sk., PELİT Sk., REYHANİ Sk., SADIK Sk., TAŞÇI Sk., TÜRKMEN Sk., YİĞİT Sk., 1.YILDIZ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● GÖKTÜRK MERKEZ Mh., PANAYIR ÇAYIRI Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● SEYYİD ÖMER Mh., SIRRIPAŞA Sk., CEVDETPAŞA Cd., ZİYA GÖKALP Sk., KÖPRÜLÜZADE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● CİHANGİR Mh., GÜNEŞLİ Sk., HAVYAR Sk., KUMRULU YOKUŞU Sk., MATARA Sk., YENİ YUVA Sk., FİRUZAĞA Mh., DEFTERDAR YOKUŞU Sk., KASATURA Sk., TÜRKGÜCÜ Cd., KILIÇALİ PAŞA Mh., AKARSU ÇIKMAZI Sk., AKARSU YOKUŞU Sk., ALTIN BİLEZİK Sk., ANAHTAR Sk., BATARYA Sk., COŞKUN Sk., DEFTERDAR YOKUŞU Sk., HASİBE HANIM Sk., HAVYAR Sk., İLYAS ÇELEBİ CAMİİ Sk., İLYAS ÇELEBİ Sk., KUMRULU Sk., MATARA Sk., MİRALAY ÇIKMAZI Sk., RIFKI EFENDİ Sk., SANATKARLAR Cd., SIRASELVİLER Cd., SUSAM Sk., ŞİMŞİRCİ Sk., TÜFEKÇİ SALİH Sk., YENİ YUVA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● GÜNEŞTEPE Mh., GÜNGÖREN Cd., BAĞLAR Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., AĞAYI SEBİL Sk., BİLLURCU ÇIKMAZI Sk., BİLLURCU Sk., BALTACI ÇIKMAZI Sk., ÇUKURLU ÇEŞME Sk., HOCAZADE Sk., LAPACI ÇIKMAZI Sk., MAÇ ÇIKMAZI Sk., MAÇ Sk., MÜCADELE ÇIKMAZI Sk., SIRASELVİLER Cd., KULOĞLU Mh., TURNACI BAŞI Cd., LİVA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● CİHANGİR Mh., AKYOL Sk., ALÇAKDAM YOKUŞU Sk., BAŞKURT Sk., KAZANCI YOKUŞU Sk., MEBUSAN YOKUŞU Sk., PÜRTELAŞ Sk., SAĞIROĞLU Sk., SOMUNCU Sk., GÜMÜŞSUYU Mh., AĞA ÇIRAĞI Sk., BOL AHENK Sk., HARİCİYE KONAĞI Sk., KAZANCI YOKUŞU Sk., KUTLU Sk., MEBUSAN YOKUŞU Sk., MERDİVEN ÇIKMAZI Sk., SAĞIROĞLU Sk., SELİME HATUN CAMİİ Sk., TİMSAH Sk., UFAK Sk., ÜLKER Sk., ÖMER AVNİ Mh., FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI Sk., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., SELİME HATUN CAMİİ Sk., PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ Mh., AKYOL Sk., ALÇAKDAM YOKUŞU Sk., HARDAL Sk., MEBUSAN YOKUŞU Sk., TAŞ MERDİVEN ARALIĞI Sk., TAŞ MERDİVEN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● PINAR Mh., ASIR Sk., BAHADIR Sk., KISMET AĞACI Sk., POLİGON Mh., AYDINLAR Cd., DERE Sk., LARA Sk., SABAH Sk., SARIYER Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● PINARTEPE Mh., ATATÜRK Cd., GÜRKENT Sk., ADALET 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KUMBURGAZ Mh., OKUL Cd., ÇİMEN 3 Sk., YAZGI Sk., GÜMÜŞ 2 Sk., HASKÖY Sk., EĞRELTİ Sk., BENGİ Sk., SENEM Sk., DEDEBAHÇE Cd., BOLLUCA Sk., İSLAM Sk., ÇANÇİÇEĞİ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● YALIKÖY Mh., KARACAKÖY MERKEZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● PINAR Mh., SARIYER Cd., POLİGON Mh., LARA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● SÜMER Mh., 18 Sk., 19 Sk., 20 Sk., 21 Sk., 3 Sk., 4 Sk., 7 Sk., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.