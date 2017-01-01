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Zonguldak'ta yunuslar kıyıda ölü bulundu!

Zonguldak'da 3 yunus balığı kıyıda ölü bulundu, vatandaşlar ölüm sebebinin araştırılmasını istiyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 03:25:49 Güncelleme: 03:28:14 İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 2 yunus ölüsü bulunurken, bir yavru yunus da kıyıya vurdu.

Ereğli'nin yaklaşık 200 metre açığında 2 büyük yunus ölüsüne rastlanırken, bir yavru yunus da kıyıya vurdu. Yunusların yaralandıkları ve ardından ölümlerin gerçekleştiği iddia edilirken, vatandaşlar konunun araştırılmasını istedi.

Sahilde balık tutan vatandaşlar yunusların balıkçıların ağlarına takılarak yaralanmış olabileceklerini iddia etti. Vatandaşlar bir gün önce açıkta yüzen yunusları gördüklerini ifade etti.

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